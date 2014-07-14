请观看如何免费下载自动交易
此指标利用的思路是, 开盘时的价格等于若干天或若干周的开盘价最小平均摆动值, 并以平均摆动值的方差乘以一个系数来确定可能的阻力位。反之则为支撑位。
最小摆动值是相对于日线或周线的开盘价的最小距离，即 High - Open 和 Open - Low。
指标阻力位是:
R = Open + AV + k_std * Std;
此处:
- AV 是若干天或若干周的开盘价最小平均摆动值;
- Std - 最小摆动值的方差;
- k_std - 相乘的系数。(在指标设置里可用)。
对于支撑位:
S = Open - AV - k_std * Std
对比 GSV 使用的寻找支撑和阻力位的方法 ('Long-Term Secretes to Short-Term Trading - 长线隐秘到短线交易' 作者 Larry Williams, 章节: 'Greatest Swing Value - 最大摆动值'), 所有最小摆动值都由 4 和 9 日线或周线的柱线来计算。
平均摆动值和它的标准偏差分别由 4 和 9 周期柱线计算, 并且在计算的末期, 指标选择最大的平均摆动和标准方差之和再乘以系数。这个比例可以在指标设置窗口进行修改 (省缺值是 1, 表示一个标准方差被添加到最小平均摆动值中作为过滤器)。
此原版指标首次以 MQL4 实现，并且发表在 mql4.com 代码基地 26.08.2013。
图例 1. 该 SR_Cloud 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11319
