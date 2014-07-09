CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

InverseReaction_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1283
Avaliação:
(39)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador InverseReaction com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Período gráfico do indicador (timeframe)

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo compilado InverseReaction.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador InverseReaction_HTF

Figura 1. O indicador InverseReaction_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11298

CCMx_HTF CCMx_HTF

O indicador CCMx com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.

InverseReaction InverseReaction

O indicador exibe quando o preço vai além da faixa de volatilidade.

RD-ForecastOsc_HTF RD-ForecastOsc_HTF

O indicador RD-ForecastOsc com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.

SR_Cloud SR_Cloud

O indicador utiliza a idéia de encontrar possíveis níveis de suporte e resistência, semelhante ao uso do GSV.