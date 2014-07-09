O indicador RD-ForecastOsc com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo compilado RD-ForecastOsc.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador RD-ForecastOsc_HTF