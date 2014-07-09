Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RD-ForecastOsc_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1273
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador RD-ForecastOsc com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicador (timeframe)
Para o correto funcionamento do indicador, coloque o arquivo compilado RD-ForecastOsc.mq5 em terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador RD-ForecastOsc_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11299
O indicador InverseReaction com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.CCMx_HTF
O indicador CCMx com a opção de seleção do período de tempo nos parâmetros de entrada.
O indicador utiliza a idéia de encontrar possíveis níveis de suporte e resistência, semelhante ao uso do GSV.SRm_Cloud
O indicador utiliza a idéia de encontrar possíveis níveis de suporte e resistência por um período definido nos parâmetros de entrada do indicador, semelhante ao uso do GSV.