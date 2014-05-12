CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SR_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2786
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


В индикаторе воплощена идея добавлять к цене открытия бара среднее минимальное колебание от цены открытия за некоторое количество дней или недель и стандартное отклонение от этого среднего колебания, помноженного на некоторый коэффициент для определения вероятного уровня сопротивления. Для уровня поддержки зеркально.

Минимальное колебание относительно цены открытия дня или недели это меньшее из расстояний High - Open и Open - Low.

Уровень сопротивления по индикатору равен:

R = Open + AV + k_std * Std;

где:

  • AV это среднее минимальное колебание от цены открытия за несколько дней;
  • Std - стандартное отклонение этого минимального колебания;
  • k_std - коэффициент множитель. ( присутствует в настройках индикатора ).

Для уровня поддержки :

S = Open - AV - k_std * Std

В отличии от методики нахождения уровней сопротивления и поддержки с применением GSV (книга "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" Ларри Уильямса, глава: " Величина наибольшего колебания") в расчетах используются все минимальные колебания девяти и четырнадцати дневных или недельных баров, без разделения разнонаправленных баров.

Расчет для величины среднего колебания и его стандартного отклонения ведется раздельно для периодов в девять и четырнадцать баров и в конце расчета выбирается наибольшее значение суммы среднего колебания и стандартного отклонения, помноженного на коэффициент. Этот коэффициент можно изменять в окне настроек индикатора (по умолчанию он равен единице, что означает добавление одного стандартного отклонения к среднему минимальному колебанию в качестве фильтра).

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 26.08.2013.

Рис.1. Индикатор SR_Cloud

Рис.1. Индикатор SR_Cloud

RD-ForecastOsc_HTF RD-ForecastOsc_HTF

Индикатор RD-ForecastOsc с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

InverseReaction_HTF InverseReaction_HTF

Индикатор InverseReaction с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SRm_Cloud SRm_Cloud

В индикаторе реализована идея нахождения вероятных уровней сопротивления и поддержки за период, определяемый во входных параметрах индикатора, по аналогии с применением GSV

CHOWithFlat CHOWithFlat

Chaikin Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынка