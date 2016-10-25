私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
SR_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1013
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
HgCl2
この指標は、可能な抵抗レベルを決定するために、バーの開始時間に数日または数週間の始値平均からの最小スイングに等しい値および係数を乗じた平均スイングからの標準偏差を追加するという考え方を採用しています。支持レベルについてはこの反対です。
数日または数週間の始値平均からの最小スイングが高値ー始値と始値ー安値の最短距離です。
指標の抵抗レベルは：
R = Open + AV + k_std * Std;
ここで
- AVは数日の始値からの平均最小スイング、
- Stdはこの最小スイングからの標準偏差、
- k_stdは乗数係数です（指標設定で利用可能）。
支持レベル：
S = Open - AV - k_std * Std
GSVを使用して支持と抵抗のレベルを見つける方法（ラリー・ウィリアムズの「Long-Term Secretes to Short-Term Trading（短期売買への長期の秘密）」の「Greatest Swing Value（'最大のスイング値）」章）とは対照的に、4~9日または1週のバーのすべては発散バーを分離することなく最小スイングを計算に使用されます。
平均スイング値とその標準偏差が4バーと9バーの期間のために別々に計算され、指標は計算の終了時に係数を乗じた平均スウィングと標準偏差の最大の和を選択します。この比率は指標の設定画面で変更できます（デフォルトは1で、標準偏差がフィルタとして平均最小のスイングに追加されたことを意味します）。
元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年8月26日に発表されました。
図1 SR_Cloud指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11319
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つRD-ForecastOsc指標InverseReaction_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを持つInverseReaction指標
この指標は、GSVの使用と同様、可能な抵抗/支持レベルを見つけるアイデアを採用しています。CHOWithFlat
市場フラット状態検出オプションを持つチェイキンオシレータ