ポケットに対して
インディケータ

SR_Cloud - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

HgCl2

この指標は、可能な抵抗レベルを決定するために、バーの開始時間に数日または数週間の始値平均からの最小スイングに等しい値および係数を乗じた平均スイングからの標準偏差を追加するという考え方を採用しています。支持レベルについてはこの反対です。

数日または数週間の始値平均からの最小スイングが高値ー始値と始値ー安値の最短距離です。

指標の抵抗レベルは：

R = Open + AV + k_std * Std;

ここで

  • AVは数日の始値からの平均最小スイング、
  • Stdはこの最小スイングからの標準偏差、
  • k_stdは乗数係数です（指標設定で利用可能）。

支持レベル：

S = Open - AV - k_std * Std

GSVを使用して支持と抵抗のレベルを見つける方法（ラリー・ウィリアムズの「Long-Term Secretes to Short-Term Trading（短期売買への長期の秘密）」の「Greatest Swing Value（'最大のスイング値）」章）とは対照的に、4~9日または1週のバーのすべては発散バーを分離することなく最小スイングを計算に使用されます。

平均スイング値とその標準偏差が4バーと9バーの期間のために別々に計算され、指標は計算の終了時に係数を乗じた平均スウィングと標準偏差の最大の和を選択します。この比率は指標の設定画面で変更できます（デフォルトは1で、標準偏差がフィルタとして平均最小のスイングに追加されたことを意味します）。

元の指標はMQL4言語で開発されコードベースで2013年8月26日に発表されました。

図1　SR_Cloud指標

図1　SR_Cloud指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11319

