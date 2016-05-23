Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ForexOFFTrend - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 900
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador ForexOFFTrend.
ForexOFFTrend
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9081
exp_Amstell-SL
____Fractal Channel
Mostra usando linhas o canal por fractais.
Pinball machine
gerador de números pseudo-aleatóriosMACD_Signals
Indicador de sinal com base em MACD