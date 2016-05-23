CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ForexOFFTrend - indicador para MetaTrader 4

Collector | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
900
Avaliação:
(10)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Indicador ForexOFFTrend.


ForexOFFTrend

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/9081

exp_Amstell-SL exp_Amstell-SL

____

Fractal Channel Fractal Channel

Mostra usando linhas o canal por fractais.

Pinball machine Pinball machine

gerador de números pseudo-aleatórios

MACD_Signals MACD_Signals

Indicador de sinal com base em MACD