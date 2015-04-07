Participe de nossa página de fãs
StohasticWithFlat - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Produzido por bystep
Oscilador estocástico que é capaz de identificar as condições lateralizadas do mercado. No caso de lateralização, a linha do indicador e a linha de sinal se encolhem e residem nos valores entre 45 e 55. Encolhimento de Bollinger é o critério de tal estado. O valor crítico do encolhimento Bollinger é capturado pela metade da sua largura de banda e definido pelo parâmetro de entrada do indicador:
input uint flat=100; // tamanho da lateralização em pontos
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 24 março de 2014.
Fig.1. Indicador StohasticWithFlat
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11261
