Autor real:

Produzido por bystep

Oscilador estocástico que é capaz de identificar as condições lateralizadas do mercado. No caso de lateralização, a linha do indicador e a linha de sinal se encolhem e residem nos valores entre 45 e 55. Encolhimento de Bollinger é o critério de tal estado. O valor crítico do encolhimento Bollinger é capturado pela metade da sua largura de banda e definido pelo parâmetro de entrada do indicador:

input uint flat= 100 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 24 março de 2014.

Fig.1. Indicador StohasticWithFlat