Смысл идеи заключался в ограничении советника на стохастике ограничить торговлю во время флэта, дабы не делать лишних нагромождений нашел такой вот нехитрый способ: "вычислить разницу между Линиями Боллинджера и если она меньше требуемой - остановить стохастика на этом уровне" .

Вот собственно что получилось:

Параметр flat и есть та самая разница, меняется в ручную в зависимости от тайфрейма.



