Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор Стохастик с Флэтом - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 17228
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Смысл идеи заключался в ограничении советника на стохастике ограничить торговлю во время флэта, дабы не делать лишних нагромождений нашел такой вот нехитрый способ: "вычислить разницу между Линиями Боллинджера и если она меньше требуемой - остановить стохастика на этом уровне" .
Вот собственно что получилось:
Параметр flat и есть та самая разница, меняется в ручную в зависимости от тайфрейма.
