Индикаторы

Индикатор Стохастик с Флэтом - индикатор для MetaTrader 4

Stepan Zarubin
Просмотров:
17228
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Смысл идеи заключался в ограничении советника на стохастике ограничить торговлю во время флэта, дабы не делать лишних нагромождений нашел такой вот нехитрый способ: "вычислить разницу между Линиями Боллинджера и если она меньше требуемой - остановить стохастика на этом уровне" .

Вот собственно что получилось:

Стохастик с Флэтом

Параметр flat и есть та самая разница, меняется в ручную в зависимости от тайфрейма.


