TSI_DeMarker - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
946
(42)
Autor real:

MetaQuotes

O oslicador TSI com base nos valores do indicador técnico DeMarker, implementado com a sua própria linha de sinal a partir de uma nuvem de cor.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiado em terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. Indicador TSI_DeMarker

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11253

