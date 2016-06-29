und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StohasticWithFlat - Indikator für den MetaTrader 5
Stochastic Oszillator der Seitwärtsbewegungen des Marktes erkennen kann. Im Falle einer Seitwärtsbwegung engen sich die Indikatorlinie und die Signallinie ein und bleiben bei Wert zwischen 45 und 55. Eingeengte Bollingers sind ein Kriterium für einen solchen Zustand. Der kritische Wert der Bollinger Einengung wird durch die Hälfte der Bandbreite und dem definierten Indikator Eingabeparameter festgelegt:
input uint flat=100; // Seitwärtsbewegung in Punkten
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 24. März 2014 veröffentlicht.
Abb.1. StohasticWithFlat Indikator
Der Exp_TSI_DeMarker EA basiert auf den Signalen des TSI_DeMarker Trend Indikators.TSI_DeMarker_HTF
Der TSI_DeMarker Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.
Relativer Vigor Index mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen.MFIWithFlat
Money Flow Index mit der Option, Seitwärtsbewegungen zu erkennen.