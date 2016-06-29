CodeBaseKategorien
StohasticWithFlat - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
780
(37)
Echter Autor:

Powered byStep

Stochastic Oszillator der Seitwärtsbewegungen des Marktes erkennen kann. Im Falle einer Seitwärtsbwegung engen sich die Indikatorlinie und die Signallinie ein und bleiben bei Wert zwischen 45 und 55. Eingeengte Bollingers sind ein Kriterium für einen solchen Zustand. Der kritische Wert der Bollinger Einengung wird durch die Hälfte der Bandbreite und dem definierten Indikator Eingabeparameter festgelegt:

input uint flat=100; // Seitwärtsbewegung in Punkten

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und in der CodeBase am 24. März 2014 veröffentlicht.

Abb.1. StohasticWithFlat Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11261

