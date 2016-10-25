コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

StohasticWithFlat - MetaTrader 5のためのインディケータ

市場のフラットを識別することができるストキャスティクスフラットでは指標線と信号線は締め付けられ、45と55の値で存在します。締め付けられたボリンジャーは、このような状態の基準です。ボリンジャーの締め付けの臨界値は、そのバンド幅の半分に捕捉され、指標入力パラメータによって定義されます。

input uint flat=100; // ポイント数でのフラットのサイズ

この指標は初めにMQL4で実装され2014年3月24日にコードベースで公開されました。

図1　StohasticWithFlat指標

