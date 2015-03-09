Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
StohasticWithFlat - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 950
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Powered byStep
Stochastic Oscillator es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado. En caso del flat, la línea del indicador y la línea de señal se estrecha y se coloca en los valores 45 y 55. El criterio de este estado es Bollinger comprimido. El valor crítico de la compresión del Bollinger se fija por la mitad del ancho de su banda y se determina por el parámetro de entrada del indicador:
input uint flat=100; // tamaño del flat en puntos
Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.03.2014.
Fig. 1. Indicador StohasticWithFlat
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11261
El Asesor Experto Exp_TSI_DeMarker está construido a base de las señales del indicador de tendencia TSI_DeMarker.TSI_DeMarker_HTF
El indicador TSI_DeMarker permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
Relative Vigor Index es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado.MFIWithFlat
Money Flow Index es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado.