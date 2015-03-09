CodeBaseSecciones
StohasticWithFlat - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Powered byStep

Stochastic Oscillator es capaz de identificar las condiciones de los flats del mercado. En caso del flat, la línea del indicador y la línea de señal se estrecha y se coloca en los valores 45 y 55. El criterio de este estado es Bollinger comprimido. El valor crítico de la compresión del Bollinger se fija por la mitad del ancho de su banda y se determina por el parámetro de entrada del indicador:

input uint flat=100; // tamaño del flat en puntos

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.03.2014.

Fig. 1. Indicador StohasticWithFlat

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11261

