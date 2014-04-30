CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

StohasticWithFlat - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3403
Рейтинг:
(37)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Powered byStep

Stochastic Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынка. При наличии флэта линия индикатора и сигнальная линия сжимаются и располагаются в значениях 45 и 55. Критерием определения этого состояния служит сжавшийся Боллинджер. Критическая величина ужимания Боллинджера фиксируется половиной ширины его полосы и определяется входным параметром индикатора:

input uint flat=100; // величина флэта в пунктах

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 24.03.2014.

Рис.1. Индикатор StohasticWithFlat

Рис.1. Индикатор StohasticWithFlat

Karpenko_HTF Karpenko_HTF

Индикатор Karpenko с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_SlopeDirectionLine Exp_SlopeDirectionLine

Эксперт Exp_SlopeDirectionLine построен на основе сигналов трендового индикатора SlopeDirectionLine.

TSI_DeMarker TSI_DeMarker

Осциллятор TSI, построенный на значениях технического индикатора DeMarker, выполненный со своей сигнальной линией в виде цветного облака.

TSI_DeMarker_HTF TSI_DeMarker_HTF

Индикатор TSI_DeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.