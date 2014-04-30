Ставь лайки и следи за новостями
StohasticWithFlat - индикатор для MetaTrader 5
Stochastic Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынка. При наличии флэта линия индикатора и сигнальная линия сжимаются и располагаются в значениях 45 и 55. Критерием определения этого состояния служит сжавшийся Боллинджер. Критическая величина ужимания Боллинджера фиксируется половиной ширины его полосы и определяется входным параметром индикатора:
input uint flat=100; // величина флэта в пунктах
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 24.03.2014.
