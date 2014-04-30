Реальный автор:

Powered byStep

Stochastic Oscillator с возможностью определения флэтовых состояний рынка. При наличии флэта линия индикатора и сигнальная линия сжимаются и располагаются в значениях 45 и 55. Критерием определения этого состояния служит сжавшийся Боллинджер. Критическая величина ужимания Боллинджера фиксируется половиной ширины его полосы и определяется входным параметром индикатора:

input uint flat= 100 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в CodeBase 24.03.2014.

Рис.1. Индикатор StohasticWithFlat