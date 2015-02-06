请观看如何免费下载自动交易
StohasticWithFlat - MetaTrader 5脚本
真实作者:
随机摆动振荡器能够识别行情的横盘状态。在横盘时，指标线和信号线黏合且停留在数值 45 和 55 之间。布林收紧就是这种状态的标准。临界布林收缩值固定为其带宽的一半，并在指标输入参数中定义:
input uint flat=100; // 横盘点数值
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2014.03.24。
图例.1. StohasticWithFlat 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11261
