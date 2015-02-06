真实作者:

随机摆动振荡器能够识别行情的横盘状态。在横盘时，指标线和信号线黏合且停留在数值 45 和 55 之间。布林收紧就是这种状态的标准。临界布林收缩值固定为其带宽的一半，并在指标输入参数中定义:

input uint flat= 100 ;

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码库 2014.03.24。

图例.1. StohasticWithFlat 指标