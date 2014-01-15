Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
VininI Cyber Cyсle [v01] - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
ak20 ak20
Visualizações:
2831
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Autor real:
traderak20, baseado no VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 por Victor Nicolaev (2009)
O indicador tem como objetivo identificar movimentos cíclicos de preço.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/340
