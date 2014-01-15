CodeBaseSeções
VininI Cyber Cyсle [v01] - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

traderak20, baseado no VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 por Victor Nicolaev (2009)

O indicador tem como objetivo identificar movimentos cíclicos de preço.

Indicador VininI Cyber Cycle

