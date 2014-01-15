Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Criando fractais em MQL5 utilizando os Sistemas de Funções Iteradas (IFS) - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 3478
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Introdução
Existem muitos programas que permitem criar conjuntos auto-similares, definido pelo Sistema de Função Iterada (IFS). Veja, por exemplo, Fractint, Fractal Designer ou IFS Matlab Generator. Graças a velocidade da linguagem MQL5 e a possibilidade de trabalhar com objetos gráficos, podemos estudar estes belos conjuntos no terminal cliente MetaTrader 5.
A biblioteca cIntBMP, desenvolvida por Dmitry (Integer) oferece novas oportunidades gráficas e simplifica enormemente a criação de imagens gráficas. Esta biblioteca foi premiada com um prêmio especial pela MetaQuotes Software Corp.
Nesta publicação, vamos considerar os exemplos de como trabalhar com a biblioteca cIntBMP. Além disso, vamos cobrir os algoritmos de criação dos conjuntos fractais que utilizam os Sistemas de Funções Iteradas.
1. Transformação afim no plano
A transformação afim no plano é uma aplicação . Geralmente, a transformação afim 2D se define com uma matriz e um vetor . O ponto de coordenadas (x,y) se transforma em outro ponto mediante a uma transformação linear:
A transformação deve ser não-singular, o . A transformação afim muda de tamanho vezes.
As transformações afins não alteram a estrutura dos objetos geométricos (linhas transformadas em linhas), a AT permite descrever uma simples "deformação" dos objetos, tais como rotação, escala e translação.
Exemplos de transformações afins no plano:
1) Rotação do plano a um certo ângulo:
2) Mudança de escala de um plano com coeficientes e (do eixo X e Y):
3) Translação do plano pelo vetor :
O mapeamento de contração é o fator-chave (ver os resultados de Hutchinson).
Se e possuem coordenadas e e é métrico (por exemplo, Métrica Euclidiana: ). A transformação afim se chama contração se , onde .
A seguir há um exemplo de transformação afim:
Cujo resultado é:
2. Transformações de Similaridade
Os fractais se constroem da seguinte maneira: Toma-se um objeto geométrico simples (seção, triângulo, quadrado) dividido em N pedaços, dos quais M deles são utilizados posteriormente para continuar com a construção do conjunto (se N=M, obteremos a dimensão inteira do conjunto resultante). Este processo se repete novamente para cada um dos pedaços.
Fractais clássicos:
Seções:
- Curva de Koch, N=3, M=4;
- Poeira de Cantor, N=3, M=2;
Triângulo:
- Triângulo de Sierpinski, N=4, M=3;
Quadrados:
- Tapete de Sierpinski, N=9, M=8;
- Fractal de Vichek, N=9, M=5.
e assim por diante.
Os fractais possuem estrutura auto-semelhante, alguns deles podem ser definidos por várias transformações de similaridade. A estrutura da transformação afim depende da maneira de como o fractal é construído.
Como você verá mais adiante, é muito simples, e o único problema que temos que resolver é descrever apenas a primeira iteração de construção do fractal e encontrar o conjunto correspondente de transformações afins.
Suponha que temos um conjunto. De acordo com o algoritmo de criação do fractal, precisamos reduzi-lo, girá-lo e "colocar ele em um determinado lugar". O problema está em descrever este processo usando as transformações afins, ou seja, temos de encontrar a matriz e o vetor.
É fácil demonstrar que é o suficiente tomar apenas 3 pontos do conjunto inicial (não trivial) e transformá-lo em 3 pontos correspondentes ao conjunto "reduzido". Esta transformação nos levará a 6 equações lineares, permitindo encontrar as soluções de a,b,c,d,e,f.
Vamos a demonstração. Suponha o triângulo transformado no triângulo .
Resolvendo o sistema de equações lineares, seremos capazes de obter os coeficientes a,b,c,d,e e f:
Exemplo: Triângulo de Sierpinski:
As coordenadas dos pontos são:
- A (0,0)
- B (0,1)
- C (1,1)
- D(0,1/2)
- E (1/2,1)
- F(1/2,1/2)
Temos 3 transformações:
- ABC -> ADF
- ABC -> DBE
- ABC -> FEC
O sistema de equações lineares tem o seguinte aspecto:
As soluções são: , ,
Encontramos os coeficientes de três transformações afins. Mais adiante usaremos elas para a criação de conjuntos auto-semelhantes.
3. Criando Fractais utilizando os Sistemas de Funções Iteradas
O Sistema de Funções Iteradas (IFS) é um conjunto de contrações afim onde - é o "peso". Cada uma das funções IFS são definidas por 7 números: , onde os pesos são usados quando há um processo iterativo com probabilidade de transformação enésima. É melhor definir seus valores, proporcionais a contração: .
Vamos considerar o algoritmo de construção fractal utilizando o Sistema de Funções Iteradas (veja também Chaos Game).
Primeiramente precisamos tomar algum ponto inicial com coordenadas . A seguir, escolhemos aleatoriamente algumas das contrações e plotamos no ponto . E novamente, escolhemos aleatoriamente uma das contrações e plotamos . Finalmente, teremos como um conjunto de pontos.
A escolha da contração depende de sua "probabilidade". Se repetirmos o processo (por exemplo, para ~30000 pontos) e plotarmos o conjunto resultante, veremos a sua estrutura, apesar do processo aleatório.
Segue um exemplo do Triângulo de Sierpinski:
Figura 1. O triângulo de Sierpinski, gerado com os coeficientes IFS, calculados no capítulo 2
O código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| IFS_Sierpinski_Gasket.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //-- arquivo include com a classe cIntBMP #include <cIntBMP.mqh> //-- coeficientes IFS do Triângulo de Sierpinski //-- matrizes (a,b,c,d) double IFS_a[3] = {0.50, 0.50, 0.50}; double IFS_b[3] = {0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_c[3] = {0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_d[3] = {0.50, 0.50, 0.50}; //-- vetores (e,f) double IFS_e[3] = {0.00, 0.00, 0.50}; double IFS_f[3] = {0.00, 0.50, 0.50}; //-- "probabilidades" de transformações, multiplicadas por 1000 double IFS_p[3]={333,333,333}; double Probs[3]; // array Probs - usado para escolher as transformações IFS cIntBMP bmp; // instância da classe cIntBMP int scale=350; // coeficiente de escala //+------------------------------------------------------------------+ //| Função de inicialização do Expert | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //-- preparando o array Probs double m=0; for(int i=0; i<ArraySize(IFS_p); i++) { Probs[i]=IFS_p[i]+m; m=m+IFS_p[i]; } //-- tamanho da imagem BMP int XSize=500; int YSize=400; //-- criando a imagem bmp XSizexYSize com a cor de fundo clrSeashell bmp.Create(XSize,YSize,clrSeashell); //-- imagem retangular bmp.DrawRectangle(0,0,XSize-1,YSize-1,clrBlack); //-- coordenada de pontos (será usado na construção dos conjuntos) double x0=0; double y0=0; double x,y; //-- número de pontos para calcular (mais pontos - mais detalhada a imagem) int points=1500000; //-- calculando o conjunto for(int i=0; i<points; i++) { // escolhendo a transformação IFS com probabilidade, proporcional a definir double prb=1000*(rand()/32767.0); for(int k=0; k<ArraySize(IFS_p); k++) { if(prb<=Probs[k]) { // transformação afim x = IFS_a[k] * x0 + IFS_b[k] * y0 + IFS_e[k]; y = IFS_c[k] * x0 + IFS_d[k] * y0 + IFS_f[k]; // atualizando coordenadas anteriores x0 = x; y0 = y; // convertendo para coodenadas de imagem BMP // (note o eixo Y em cIntBMP) int scX = int (MathRound(XSize/2 + (x-0.5)*scale)); int scY = int (MathRound(YSize/2 + (y-0.5)*scale)); // se o ponto de coordenadas está dentro da imagem, desenhe o ponto if(scX>=0 && scX<XSize && scY>=0 && scY<YSize) { bmp.DrawDot(scX,scY,clrDarkBlue); } break; } } } //-- salvar imagem para o arquivo bmp.Save("bmpimg",true); //-- plotar imagem no gráfico bmp.Show(0,0,"bmpimg","IFS"); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Função de desinicialização do Expert | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- removendo a imagem do gráfico ObjectDelete(0,"IFS"); //--- removendo o arquivo bmp.Delete("bmpimg",true); } //+------------------------------------------------------------------+
Se definirmos a escala para 1350, aumente o número de interações para 15000000, e mude o deslocamento do ponto inicial:
int scX = MathRound(XSize/2 + (x-0.75)*scale); int scY = MathRound(YSize/2 + (y-0.75)*scale);
seremos capazes de ver a região ampliada do conjunto. Observe a (Fig. 2), que possui uma estrutura auto semelhante:
Figura 2. Região ampliada do Triângulo de Sierpinski
Vamos considerar a famosa Samambaia de Barnsley, proposta por Michael Barnsley. Ela é mais complexa.
Figura 3. Samambaia de Barnsley
O código é semelhante, mas neste caso temos 4 contrações IFS com diferentes pesos.
//+------------------------------------------------------------------+ //| IFS_fern.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <cIntBMP.mqh> //--Coeficientes IFS da Samambaia de Barnsley //-- matrizes (a,b,c,d) double IFS_a[4] = {0.00, 0.85, 0.20, -0.15}; double IFS_b[4] = {0.00, 0.04, -0.26, 0.28}; double IFS_c[4] = {0.00, -0.04, 0.23, 0.26}; double IFS_d[4] = {0.16, 0.85, 0.22, 0.24}; //-- vetores (e,f) double IFS_e[4] = {0.00, 0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_f[4] = {0.00, 1.60, 1.60, 0.00}; //-- "probabilidades" de transformações, multiplicadas por 1000 double IFS_p[4] = {10, 850, 70, 70}; double Probs[4]; cIntBMP bmp; int scale=50; //+------------------------------------------------------------------+ //| Função de inicialização do Expert | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { double m=0; for(int i=0; i<ArraySize(IFS_p); i++) { Probs[i]=IFS_p[i]+m; m=m+IFS_p[i]; } int XSize=600; int YSize=600; bmp.Create(XSize,YSize,clrSeashell); bmp.DrawRectangle(0,0,XSize-1,YSize-1,clrBlack); double x0=0; double y0=0; double x,y; int points=250000; for(int i=0; i<points; i++) { double prb=1000*(rand()/32767.0); for(int k=0; k<ArraySize(IFS_p); k++) { if(prb<=Probs[k]) { x = IFS_a[k] * x0 + IFS_b[k] * y0 + IFS_e[k]; y = IFS_c[k] * x0 + IFS_d[k] * y0 + IFS_f[k]; x0 = x; y0 = y; int scX = int (MathRound(XSize/2 + (x)*scale)); int scY = int (MathRound(YSize/2 + (y-5)*scale)); if(scX>=0 && scX<XSize && scY>=0 && scY<YSize) { bmp.DrawDot(scX,scY,clrForestGreen); } break; } } } bmp.Save("bmpimg",true); bmp.Show(0,0,"bmpimg","IFS"); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Função de desinicialização do Expert | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { ObjectDelete(0,"IFS"); bmp.Delete("bmpimg",true); } //+------------------------------------------------------------------+
É notável que tal estrutura complexa pode ser definida por apenas 28 números.
Se aumentarmos a escala para 150 e definirmos para 1250000 iterações, veremos o fragmento ampliado:
Figura 4. Fragmento da Samambaia de Barnsley
Como você pode ver, o algoritmo é universal, permitindo gerar diferentes conjuntos fractais.
O próximo exemplo é o Tapete de Sierpinski, definido pelos seguintes coeficientes IFS:
//-- coeficientes IFS do Triângulo de Sierpinski double IFS_a[8] = {0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333}; double IFS_b[8] = {0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_c[8] = {0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_d[8] = {0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333, 0.333}; double IFS_e[8] = {-0.125, -3.375, -3.375, 3.125, 3.125, -3.375, -0.125, 3.125}; double IFS_f[8] = {6.75, 0.25, 6.75, 0.25, 6.75, 3.5, 0.25, 3.50}; //-- "probabilidades", multiplicadas por 1000 double IFS_p[8]={125,125,125,125,125,125,125,125};
Figura 5. Tapete de Sierpinski
No capítulo 2, consideramos o algoritmo de cálculo dos coeficientes de contrações IFS.
Vamos considerar como criar a palavra "fractal". Em Russo, a palavra "Fractal" se parece como:
Figura 6. Palavra "Fractais" em Russo
Para encontrar os coeficientes IFS, precisamos resolver os sistemas lineares correspondentes As soluções são:
//-- coeficientes IFS da palavra "Fractais" em Russo double IFS_a[28]= { 0.00, 0.03, 0.00, 0.09, 0.00, 0.03, -0.00, 0.07, 0.00, 0.07, 0.03, 0.03, 0.03, 0.00, 0.04, 0.04, -0.00, 0.09, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.03, 0.00, 0.05, -0.00, 0.05, 0.00 }; double IFS_b[28]= { -0.11, 0.00, 0.07, 0.00, -0.07, 0.00, -0.11, 0.00, -0.07, 0.00, -0.11, 0.11, 0.00, -0.14, -0.12, 0.12,-0.11, 0.00, -0.11, 0.11, 0.00, -0.11, 0.11, -0.11, 0.00, -0.07, 0.00, -0.07 }; double IFS_c[28]= { 0.12, 0.00, 0.08, -0.00, 0.08, 0.00, 0.12, 0.00, 0.04, 0.00, 0.12, -0.12, 0.00, 0.12, 0.06, -0.06, 0.10, 0.00, 0.12, -0.12, 0.00, 0.12, -0.12, 0.12, 0.00, 0.04, 0.00, 0.12 }; double IFS_d[28]= { 0.00, 0.05, 0.00, 0.07, 0.00, 0.05, 0.00, 0.07, 0.00, 0.07, 0.00, 0.00, 0.07, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.07, 0.00, 0.00, 0.07, 0.00, 0.00, 0.00, 0.07, 0.00, 0.07, 0.00 }; double IFS_e[28]= { -4.58, -5.06, -5.16, -4.70, -4.09, -4.35, -3.73, -3.26, -2.76, -3.26, -2.22, -1.86, -2.04, -0.98, -0.46, -0.76, 0.76, 0.63, 1.78, 2.14, 1.96, 3.11, 3.47, 4.27, 4.60, 4.98, 4.60, 5.24 }; double IFS_f[28]= { 1.26, 0.89, 1.52, 2.00, 1.52, 0.89, 1.43, 1.96, 1.69, 1.24, 1.43, 1.41, 1.11, 1.43, 1.79, 1.05, 1.32, 1.96, 1.43, 1.41, 1.11, 1.43, 1.41, 1.43, 1.42, 1.16, 0.71, 1.43 }; //-- "probabilidades", multiplicadas por 1000 double IFS_p[28]= { 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35 };
Como resultado, teremos a seguinte imagem:
Figura 7. Palavra auto-semelhante
O código fonte inteiro pode ser encontrado em ifs_fractals.mq5.
Se ampliarmos o conjunto, veremos a estrutura auto-semelhante:
Figura 8. Ampliando a região do conjunto
Os conjuntos auto-semelhantes, baseado em IFS, podem ser construídos usando o Fractal Designer.
Nós abordamos o tópico de criação de conjuntos fractais utilizando os Sistemas de função iterada. Graças a biblioteca cIntBMP, o processo é muito simples. Agora é hora de criar uma classe e adicionar alguns recursos para melhorar as imagens.
4. Classe de construção de imagens IFS
Você deve ter notado que a construção correta dos conjuntos são dirigidos pelas probabilidades. A diferença de probabilidades significa que esse conjunto tem uma estrutura irregular (ver pesos do IFS da Samambaia de Barnsley). Este fato pode ser usado para a criação de belas imagens. Precisamos definir a cor, proporcional à frequência do ponto em alguma vizinhança.
Isto pode ser feito utilizando a tela virtual (apenas um array), se o pixel de cor irá depender dos valores anteriores. Finalmente, a tela virtual será renderizada para bmp mediante a Paleta. A imagem bmp em si pode ser desenhada como uma imagem de fundo do gráfico.
Segue o código do Expert Advisor, baseado na classe CIFS:
//+------------------------------------------------------------------+ //| IFS_Fern_color.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #include <cIntBMP.mqh> //-- Coeficientes IFS da Samambaia de Barnsley double IFS_a[4] = {0.00, 0.85, 0.20, -0.15}; double IFS_b[4] = {0.00, 0.04, -0.26, 0.28}; double IFS_c[4] = {0.00, -0.04, 0.23, 0.26}; double IFS_d[4] = {0.16, 0.85, 0.22, 0.24}; double IFS_e[4] = {0.00, 0.00, 0.00, 0.00}; double IFS_f[4] = {0.00, 1.60, 1.60, 0.00}; double IFS_p[4] = {10, 850, 70, 70}; //-- Paleta uchar Palette[23*3]= { 0x00,0x00,0x00,0x02,0x0A,0x06,0x03,0x11,0x0A,0x0B,0x1E,0x0F,0x0C,0x4C,0x2C,0x1C,0x50,0x28, 0x2C,0x54,0x24,0x3C,0x58,0x20,0x4C,0x5C,0x1C,0x70,0x98,0x6C,0x38,0xBC,0xB0,0x28,0xCC,0xC8, 0x4C,0xB0,0x98,0x5C,0xA4,0x84,0xBC,0x68,0x14,0xA8,0x74,0x28,0x84,0x8C,0x54,0x94,0x80,0x40, 0x87,0x87,0x87,0x9F,0x9F,0x9F,0xC7,0xC7,0xC7,0xDF,0xDF,0xDF,0xFC,0xFC,0xFC }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Classe CIFS | //+------------------------------------------------------------------+ class CIFS { protected: cIntBMP m_bmp; int m_xsize; int m_ysize; uchar m_virtual_screen[]; double m_scale; double m_probs[8]; public: ~CIFS() { m_bmp.Delete("bmpimg",true); }; void Create(int x_size,int y_size,uchar col); void Render(double scale,bool back); void ShowBMP(bool back); protected: void VS_Prepare(int x_size,int y_size,uchar col); void VS_Fill(uchar col); void VS_PutPixel(int px,int py,uchar col); uchar VS_GetPixel(int px,int py); int GetPalColor(uchar index); int RGB256(int r,int g,int b) const {return(r+256*g+65536*b); } void PrepareProbabilities(); void RenderIFSToVirtualScreen(); void VirtualScreenToBMP(); }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Criando o método | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::Create(int x_size,int y_size,uchar col) { m_bmp.Create(x_size,y_size,col); VS_Prepare(x_size,y_size,col); PrepareProbabilities(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Preparando a tela virtual | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::VS_Prepare(int x_size,int y_size,uchar col) { m_xsize=x_size; m_ysize=y_size; ArrayResize(m_virtual_screen,m_xsize*m_ysize); VS_Fill(col); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Preenchendo a tela virtual com cores específicas | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::VS_Fill(uchar col) { for(int i=0; i<m_xsize*m_ysize; i++) {m_virtual_screen[i]=col;} } //+------------------------------------------------------------------+ //| Retorna a cor da paleta | //+------------------------------------------------------------------+ int CIFS::GetPalColor(uchar index) { int ind=index; if(ind<=0) {ind=0;} if(ind>22) {ind=22;} uchar r=Palette[3*(ind)]; uchar g=Palette[3*(ind)+1]; uchar b=Palette[3*(ind)+2]; return(RGB256(r,g,b)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Desenha o pixel na tela virtual | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::VS_PutPixel(int px,int py,uchar col) { if (px<0) return; if (py<0) return; if (px>m_xsize) return; if (py>m_ysize) return; int pos=m_xsize*py+px; if(pos>=ArraySize(m_virtual_screen)) return; m_virtual_screen[pos]=col; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Obtém a "cor" do pixel da tela virtual | //+------------------------------------------------------------------+ uchar CIFS::VS_GetPixel(int px,int py) { if (px<0) return(0); if (py<0) return(0); if (px>m_xsize) return(0); if (py>m_ysize) return(0); int pos=m_xsize*py+px; if(pos>=ArraySize(m_virtual_screen)) return(0); return(m_virtual_screen[pos]); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Prepara o array cumulativo probabilidades | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::PrepareProbabilities() { double m=0; for(int i=0; i<ArraySize(IFS_p); i++) { m_probs[i]=IFS_p[i]+m; m=m+IFS_p[i]; } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Renderiza os conjuntos IFS para a tela virtual | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::RenderIFSToVirtualScreen() { double x=0,y=0; double x0=0; double y0=0; uint iterations= uint (MathRound(100000+100*MathPow(m_scale,2))); for(uint i=0; i<iterations; i++) { double prb=1000*(rand()/32767.0); for(int k=0; k<ArraySize(IFS_p); k++) { if(prb<=m_probs[k]) { x = IFS_a[k] * x0 + IFS_b[k] * y0 + IFS_e[k]; y = IFS_c[k] * x0 + IFS_d[k] * y0 + IFS_f[k]; int scX = int (MathRound(m_xsize/2 + (x-0)*m_scale)); int scY = int (MathRound(m_ysize/2 + (y-5)*m_scale)); if(scX>=0 && scX<m_xsize && scY>=0 && scY<m_ysize) { uchar c=VS_GetPixel(scX,scY); if(c<255) c=c+1; VS_PutPixel(scX,scY,c); } break; } x0 = x; y0 = y; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Copia a tela virtual para BMP | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::VirtualScreenToBMP() { for(int i=0; i<m_xsize; i++) { for(int j=0; j<m_ysize; j++) { uchar colind=VS_GetPixel(i,j); int xcol=GetPalColor(colind); if(colind==0) xcol=0x00; //if(colind==0) xcol=0xFFFFFF; m_bmp.DrawDot(i,j,xcol); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Mostra a imagem BMP no gráfico | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::ShowBMP(bool back) { m_bmp.Save("bmpimg",true); m_bmp.Show(0,0,"bmpimg","Fern"); ObjectSetInteger(0,"Fern",OBJPROP_BACK,back); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Método de renderização | //+------------------------------------------------------------------+ void CIFS::Render(double scale,bool back) { m_scale=scale; VS_Fill(0); RenderIFSToVirtualScreen(); VirtualScreenToBMP(); ShowBMP(back); } static int gridmode; CIFS fern; int currentscale=50; //+------------------------------------------------------------------+ //| Função de inicialização do Expert | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { //-- obtêm o modo grade gridmode= int (ChartGetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,0)); //-- desabilita a grade ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,0); //-- cria o bmp fern.Create(800,800,0x00); //-- mostra como imagem de fundo fern.Render(currentscale,true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Função de desinicialização do Expert | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int r) { //-- restaura o modo grade ChartSetInteger(0,CHART_SHOW_GRID,gridmode); //-- remove o objeto Samambaia ObjectDelete(0,"Fern"); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Manipulador de evento OnChart do Expert | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, // Identificador do Evento const long& lparam, // Parâmetro de Evento do tipo long const double& dparam, // Parâmetro de Evento do tipo double const string& sparam // Parâmetro de Evento do tipo string ) { //--- clique no objeto do gráfico if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { Print("Evento clique no objeto do gráfico de nome '"+sparam+"'"); if(sparam=="Fern") { // aumenta o coeficiente de escala (zoom) currentscale=int (currentscale*1.1); fern.Render(currentscale,true); } } } //+------------------------------------------------------------------+
Cujo resultado é:
Figura 9. Imagem da Samambaia de Barnsley, criado com a classe CIFS
Figura 10. A região ampliada da Samambaia de Barnsley
Figura 11. A região ampliada da Samambaia de Barnsley
Figura 12. A região ampliada da Samambaia de Barnsley
Faça você mesmo
1. Há vários fractais IFS em Fractint, por exemplo:
// Binary double IFS_a[3] = { 0.5, 0.5, 0.0}; double IFS_b[3] = { 0.0, 0.0, -0.5}; double IFS_c[4] = { 0.0, 0.0, 0.5}; double IFS_d[4] = { 0.5, 0.5, 0.5}; double IFS_e[4] = {-2.563477, 2.436544, 4.873085}; double IFS_f[4] = {-0.000000, -0.000003, 7.563492}; double IFS_p[4] = {333, 333, 333}; // Coral double IFS_a[3] = { 0.307692, 0.307692, 0.000000}; double IFS_b[3] = {-0.531469, -0.076923, 0.54545}; double IFS_c[3] = {-0.461538, 0.153846, 0.692308}; double IFS_d[3] = {-0.293706, -0.447552, -0.195804}; double IFS_e[3] = {5.4019537, -1.295248, -4.893637}; double IFS_f[3] = { 8.655175, 4.152990, 7.269794}; double IFS_p[3] = {400, 150, 450}; // Crystal double IFS_a[2] = { 0.696970, 0.090909}; double IFS_b[2] = {-0.481061, -0.443182}; double IFS_c[2] = {-0.393939, 0.515152}; double IFS_d[2] = {-0.662879, -0.094697}; double IFS_e[2] = { 2.147003, 4.286558}; double IFS_f[2] = {10.310288, 2.925762}; double IFS_p[2] = {750, 250}; // Dragon double IFS_a[2] = { 0.824074, 0.088272}; double IFS_b[2] = { 0.281482, 0.520988}; double IFS_c[2] = {-0.212346, -0.463889}; double IFS_d[2] = { 0.864198, -0.377778}; double IFS_e[2] = {-1.882290, 0.785360}; double IFS_f[2] = {-0.110607, 8.095795}; double IFS_p[2] = {780, 220}; // Floor double IFS_a[3] = { 0, 0.52, 0}; double IFS_b[3] = {-0.5, 0, 0.5}; double IFS_c[3] = { 0.5, 0, -0.5}; double IFS_d[3] = { 0, 0.5, 0}; double IFS_e[3] = {-1.732366, -0.027891, 1.620804}; double IFS_f[3] = { 3.366182, 5.014877, 3.310401}; double IFS_p[3] = {333, 333, 333}; // Koch3 double IFS_a[5] = {0.307692, 0.192308, 0.192308, 0.307692, 0.384615}; double IFS_b[5] = { 0,-0.205882, 0.205882, 0, 0}; double IFS_c[5] = { 0, 0.653846, -0.653846, 0, 0}; double IFS_d[5] = {0.294118, 0.088235, 0.088235, 0.294118, -0.294118}; double IFS_e[5] = {4.119164,-0.688840, 0.688840, -4.136530, -0.007718}; double IFS_f[5] = {1.604278, 5.978916, 5.962514, 1.604278, 2.941176}; double IFS_p[5] = {151, 254, 254, 151, 190}; // Spiral double IFS_a[3] = { 0.787879, -0.121212, 0.181818}; double IFS_b[3] = {-0.424242, 0.257576, -0.136364}; double IFS_c[3] = { 0.242424, 0.151515, 0.090909}; double IFS_d[3] = { 0.859848, 0.053030, 0.181818}; double IFS_e[3] = { 1.758647, -6.721654, 6.086107}; double IFS_f[3] = { 1.408065, 1.377236, 1.568035}; double IFS_p[3] = {896, 52, 52}; // Swirl5 double IFS_a[2] = { 0.74545, -0.424242}; double IFS_b[2] = {-0.459091, -0.065152}; double IFS_c[2] = { 0.406061, -0.175758}; double IFS_d[2] = { 0.887121, -0.218182}; double IFS_e[2] = { 1.460279, 3.809567}; double IFS_f[2] = { 0.691072, 6.741476}; double IFS_p[2] = {920, 80}; // Zigzag2 double IFS_a[2] = {-0.632407, -0.036111}; double IFS_b[2] = {-0.614815, 0.444444}; double IFS_c[2] = {-0.545370, 0.210185}; double IFS_d[2] = { 0.659259, 0.037037}; double IFS_e[2] = { 3.840822, 2.071081}; double IFS_f[2] = { 1.282321, 8.330552}; double IFS_p[2] = {888, 112};
Plote esses conjuntos. Como encontrar transformações de similaridade iniciais usando os coeficientes IFS?
2. Criando seus próprios conjuntos de fractais e calculando seus coeficientes (capítulo 2).
3. Tente brincar com a paleta de cores (array uchar Palette), extenda a paleta e adicione cores gradientes.
4. E sobre a dimensão do fractal (Hausdorf-Bezikovitch) da Samambaia de Barnsley? Existe uma fórmula para calcular a dimensão do fractal utilizando os coeficientes IFS?
5. Amplie uma certa região, utilizando a informação das coordenadas do clique do mouse no OnChartEvent:
void OnChartEvent(const int id, // Identificador de Evento const long& lparam, // Parâmetro de Evento do tipo long const double& dparam, // Parâmetro de Evento do tipo double const string& sparam // Parâmetro de Evento do tipo string ) { //--- Clique com o botão esquerdo if(id==CHARTEVENT_CLICK) { Print("Coordenadas: x=",lparam," y=",dparam); } }
Conclusão
Nós consideramos o algoritmo de criação de conjuntos auto-semelhantes, usando o Sistema de Função Iterada.
O uso da biblioteca cIntBMP simplifica bastante o trabalho com imagens gráficas. Além do método DrawDot(x,y,color) que temos utilizado, a classe cIntBMP contém muitos outros métodos úteis. Mas isto é outra história.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/328
USDX é um índice que mede o valor do dólar contra uma carteira de seis moedas básicas.WideRangePredictor
O indicador de "aviso" sobre a aparência das barras com uma faixa extendida e/ou movimentos direcionados de força.
Sistema de negociação baseado nos sinais retirados do semáforo BrakeParb (indicador que sinaliza a tendência).Exp_BrakeExp
Sistema de negócio baseado nos sinais retirados do semáforo BrakeMA (indicador de sinal de tendência).