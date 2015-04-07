Participe de nossa página de fãs
FineClock - expert para MetaTrader 5
1931
Fine Clock. Exibido em todos os gráficos.
Enumerações para a opção de escolher números usando um mouse no curso de configuração são descritos nos arquivos include (arquivos eIntNumbers.mqh e eFloatNumbers.mqh devem ser copiados para terminal_data_folder\MQL5\Include\Enums\).
O arquivo Fineclock.mq5 deve ser copiado para terminal_data_folder\MQL5\Experts, Presets (Presets.zip) deve ser descompactado em terminal_data_folder\MQL5\Presets\.
Definição:
input eTimeType TimeType=TLocal; // Clock zone - Optional : Local time zone, Server time zone, GMT input eClockFormats Fmt= Seconds; // Display format : HH:MM:SS or HH:MM, // in the second case the drawing is made once-per-minute (resource saving) input еMyCorners Corner = CRL; // Corner of attachment input ePInt X= 170; // Horizontal shift input ePInt Y = 38; // Vertical shift input string FontName="Magneto"; // Font input ePInt FontSize=16; // Font size input color FontColor = clrDarkSlateGray ; // Font color input color ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // Shadow color input ePInt SS=1; // Shadow shift input eFloat01 eSA=-12; // Shadow rotation
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/448
