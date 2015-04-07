CodeBaseSeções
FineClock - expert para MetaTrader 5

Fine Clock. Exibido em todos os gráficos.

Enumerações para a opção de escolher números usando um mouse no curso de configuração são descritos nos arquivos include (arquivos eIntNumbers.mqh e eFloatNumbers.mqh devem ser copiados para terminal_data_folder\MQL5\Include\Enums\).

O arquivo Fineclock.mq5 deve ser copiado para terminal_data_folder\MQL5\Experts, Presets (Presets.zip) deve ser descompactado em terminal_data_folder\MQL5\Presets\.

Definição:

input eTimeType      TimeType=TLocal;               // Clock zone  - Optional : Local time zone, Server time zone, GMT  
input eClockFormats  Fmt= Seconds;                  // Display format : HH:MM:SS or HH:MM, 
                                                    // in the second case the drawing is made once-per-minute (resource saving)
input еMyCorners     Corner = CRL;                  // Corner of attachment
input ePInt          X= 170;                        // Horizontal shift
input ePInt          Y = 38;                        // Vertical shift
input string         FontName="Magneto";            // Font
input ePInt          FontSize=16;                   // Font size
input color          FontColor = clrDarkSlateGray ; // Font color
input color          ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // Shadow color
input ePInt          SS=1;                          // Shadow shift
input eFloat01       eSA=-12;                       // Shadow rotation

FineClock

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/448

