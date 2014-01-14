Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Price and Volume Trend (PVT) - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 12344
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador Price and Volume Trend (PVT), assim como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negócio calculados, considerando as variações no fechamento do preço.
O algoritmo de cálculo é semelhante ao do indicador OBV. Mas em OBV nós somamos todo o volume diário ao valor atual do indicador quando o preço de fechamento são elevados, e subtrai todo o volume quando os preços são mais baixos, enquanto que em PVT nós somamos ou subtraímos apenas uma parte do volume diário. A parte exata do volume a ser adicionado ao PVT é determinada pelo valor da variação do preço em relação ao preço de fechamento do dia anterior.
Em OBV, o volume cumulativo total de cada período é somado. No entanto, em PVT, o volume é multiplicado pelo coeficiente que depende da diferença entre o valor atual e do anterior.
Indicador Price and Volume Trend
Fórmula:
PVT é calculado multiplicando o volume atual com a variação relativa do preço, e posteriormente, é somado com o valor acumulado do PVT atual.
PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)
onde:
- CLOSE (i) - preço de fechamento da barra anterior;
- CLOSE (i - n) - preço de fechamento da enésima barra anterior;
- VOLUME (i) - volume da barra atual;
- PVT (i) - valor atual do indicador PVT;
- PVT (i - 1) - valor da barra anterior do indicador PVT.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/45
Mostra os minutos e os segundos antes de um novo candle aparecer.Price Channel
O indicador Price Channel desenha o canal do preço, os seus limites superior e inferior são determinados pelos preços máximo e mínimo para um determinado período.
Script OpenSellPosition_X criado para realizar vendas a um valor fixo em pontos de Stop Loss e Take Profit do preço atual. O volume da posição é determinado com base nos níveis de perdas.Price Rate of Change (ROC)
O Price Rate of Change (ROC) mede a diferença de preços em um determinado período, refletindo esse movimento ondulatório como um oscilador. ROC cresce com o aumento nos preços e decresce com a queda nos preços. Quanto maior for a variação nos preços, maior será a variação em ROC.