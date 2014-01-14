O indicador Price and Volume Trend (PVT), assim como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negócio calculados, considerando as variações no fechamento do preço.

O algoritmo de cálculo é semelhante ao do indicador OBV. Mas em OBV nós somamos todo o volume diário ao valor atual do indicador quando o preço de fechamento são elevados, e subtrai todo o volume quando os preços são mais baixos, enquanto que em PVT nós somamos ou subtraímos apenas uma parte do volume diário. A parte exata do volume a ser adicionado ao PVT é determinada pelo valor da variação do preço em relação ao preço de fechamento do dia anterior.



Em OBV, o volume cumulativo total de cada período é somado. No entanto, em PVT, o volume é multiplicado pelo coeficiente que depende da diferença entre o valor atual e do anterior.



Indicador Price and Volume Trend



Fórmula:



PVT é calculado multiplicando o volume atual com a variação relativa do preço, e posteriormente, é somado com o valor acumulado do PVT atual.



PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)



onde:

