Price and Volume Trend (PVT) - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
O indicador Price and Volume Trend (PVT), assim como o On Balance Volume (OBV), representa a soma cumulativa dos volumes de negócio calculados, considerando as variações no fechamento do preço.

O algoritmo de cálculo é semelhante ao do indicador OBV. Mas em OBV nós somamos todo o volume diário ao valor atual do indicador quando o preço de fechamento são elevados, e subtrai todo o volume quando os preços são mais baixos, enquanto que em PVT nós somamos ou subtraímos apenas uma parte do volume diário. A parte exata do volume a ser adicionado ao PVT é determinada pelo valor da variação do preço em relação ao preço de fechamento do dia anterior.

Em OBV, o volume cumulativo total de cada período é somado. No entanto, em PVT, o volume é multiplicado pelo coeficiente que depende da diferença entre o valor atual e do anterior.

Indicador Price and Volume Trend

Indicador Price and Volume Trend

Fórmula:

PVT é calculado multiplicando o volume atual com a variação relativa do preço, e posteriormente, é somado com o valor acumulado do PVT atual.

PVT (i) = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - 1)) / CLOSE (i - 1)) * VOLUME (i) + PVT (i - 1)

onde:

  • CLOSE (i) - preço de fechamento da barra anterior;
  • CLOSE (i - n) - preço de fechamento da enésima barra anterior;
  • VOLUME (i) - volume da barra atual;
  • PVT (i) - valor atual do indicador PVT;
  • PVT (i - 1) - valor da barra anterior do indicador PVT.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/45

