MFIWithFlat - indicador para MetaTrader 5
1803
Autor real:
Produzido por bystep
Money Flow Index com a opção de detecção de estado de lateralização do mercado. Se o mercado esta lateralizado, a nuvem colorida do indicador encolhe e fica no valor de 50, e uma linha espessa cinzenta aparece. O critério para detecção deste estado é com um Bollinger encolhido. O valor crítico de encolhimento dde Bollinger é definido pela metade da largura de sua banda e definido na entrada do indicador:
input uint flat=100; // valor de lateralização em pontos
Figura 1. Indicador MFIWithFlat
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11267
