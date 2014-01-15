Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
iChartsSwitchSymbol - indicador para MetaTrader 5
Após anexar o indicador no gráfico, você verá uma mensagem "Arraste o símbolo aqui".
Se você arrastar um símbolo da janela do "Market Watch", ele vai mudar os símbolos em todos os outros gráficos.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/326
