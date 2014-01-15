Participe de nossa página de fãs
Este é um exemplo do indicador, que mostra o índice de barras na "Janela de Dados".
A indexação da barra é definida como timeseries, isto significa que a barra atual incompleta possui índice=0, a barra mais velha possui o maior índice. Note que o indicador não plota nada (DRAW_NONE), apesar do fato de que a cor vermelha da primeira plotagem no gráfico é definida.
Veja também: Os estilos de desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/329
