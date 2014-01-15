CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DRAW_NONE - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1482
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este é um exemplo do indicador, que mostra o índice de barras na "Janela de Dados".

A indexação da barra é definida como timeseries, isto significa que a barra atual incompleta possui índice=0, a barra mais velha possui o maior índice. Note que o indicador não plota nada (DRAW_NONE), apesar do fato de que a cor vermelha da primeira plotagem no gráfico é definida.

Veja também: Os estilos de desenho em MQL5.

DRAW_NONE

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/329

DRAW_LINE DRAW_LINE

O estilo DRAW_LINE é usado para plotar os valores do buffer de indicador como uma linha.

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

O estilo de desenho DRAW_SECTION é usado para plotar os valores do buffer de indicador como seções.

RouletteGame RouletteGame

O jogo da roleta.

BarsMaxMinSystem BarsMaxMinSystem

O indicador do sistema de Três Barras Max/Min por Larry Williams.