Experts

RouletteGame - expert para MetaTrader 5

Stanislav Aksenov
Visualizações:
2569
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
stencil.zip (30.72 KB)
roulettegame_en.zip (2672.05 KB)
O jogo da roleta.

Descompacte o RouletteGame_en.zip para a pasta de dados do cliente terminal MetaTrader 5 (por exemplo, C:\Program Files\MetaTrader 5).

Ele utiliza a fonte "Stencil" (anexada).

Jogo roleta


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/271

