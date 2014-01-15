O Assistente MQL5 permite a criação de Expert Advisors prontos para usar com base nas classes da Biblioteca Padrão entregues juntamente com o terminal do cliente (veja Criando Expert Advisors Prontos Para Usar no Assistente MQL5 para mais detalhes). Ele permite verificar suas idéias de negociação rapidamente, tudo que você precisa é criar sua própria classe de sinais de negociação. A estrutura desta classe e exemplo podem ser encontrado no artigo Assistente MQL5: Como criar um módulo de sinais de negociação.

A idéia em geral é a seguinte: a classe dos sinais de negociação deriva de CExpertSignal, no próximo passo, é necessário substituir os métodos virtuais LongCondition() e ShortCondition() com seus próprios métodos.

Há um livro chamado "Estratégias dos melhores traders" (em Russo), existem muitas estratégias de negociação que são considerados neste livro, vamos nos concentrar em padrões de velas de reversão, confirmados pelos osciladores Stochastic, CCI, MFI e RSI.



A melhor maneira é criar a classe separada, derivado de CExpertSignal para a verificação da formação de padrões de candles. Para confirmar os sinais de negociação, gerados por padrões de velas, apenas escreva a classe derivada de CCandlePattern e adicionar aos recursos necessários existentes (por exemplo, a confirmação por osciladores).

Aqui vamos considerar os sinais baseados nos padrões candles de reversão "Estrela da Manhã/Estrela da Noite" (Estrela da Manhã Doji/Estrela da Noite Doji), confirmado pelo indicador Estocástico. O módulo de sinais de negociação baseia-se na classe CCandlePattern, é um simples exemplo de seu uso para a criação de sinais de negociação com padrões de candles.

1. Padrão Candle de Reversão "Estrela da Manhã" e "Estrela da Noite"



1.1. Estrela da Manhã

Este padrão indica a reversão de uma tendência de baixa, ele consiste de três candles (Fig. 1). Após um longo candle negro vem um candle com corpo pequeno (a cor não é importante) com preço de abertura e fechamento do lado de fora do corpo do candle negro. O pequeno corpo de uma vela significa que a força dos touros e dos ursos estão iguais e o mercado está pronto para mudar a tendência.

O terceiro candle do padrão é de alta cujo o corpo não está sobreposto com o corpo do segundo candle (candle pequeno) e o preço fecha dentro do corpo da primeiro candle (de baixa). O candle resultante do modelo num timeframe de periodicidade maior também é representado na Figura 1.



Devido a segunda vela, o modelo é nomeado "Estrela da Manhã Doji" ("manhã", porque o preço está no fundo).





Figura 1. Padrão Candle "Estrela da Manhã" e "Estrela da Manhã Doji"



A identificação do padrão "Estrela da Manhã" é implementado pelos métodos CheckPatternMorningStar() e CheckPatternMorningDoji()da classe CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternMorningStar() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Close( 1 )>MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternMorningDoji() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )<Close( 3 )) && (Open( 2 )<Open( 3 )) && (Open( 1 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )>Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Os métodos CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) e CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_DOJI) da classe CCandlePattern são usados para verificar a formação dos padrões candles "Estrela da Manhã" e "Estrela da Manhã Doji".

1.2. Estrela da Noite

Este padrão indica a reversão de uma tendência de alta, ele consiste de três candles (Fig. 2). Após um longo candle branco vem um candle com corpo pequeno (a cor não é importante) com preço de abertura e fechamento do lado de fora do corpo do candle branco. O pequeno corpo de uma vela significa que a força dos touros e dos ursos estão iguais e o mercado está pronto para mudar a tendência.

O terceiro candle do padrão é de baixa cujo o corpo não está sobreposto com o corpo do segundo candle (candle pequeno) e o preço fecha dentro do corpo da primeiro candle (de alta). O candle resultante do modelo num timeframe de periocidade maior também é representado na Figura 2.



Devido a segunda vela, o modelo é nomeado "Estrela da Noite Doji" ("noite", porque o preço está no topo).





Figura 2. Padrão Candle "Estrela da Noite" e "Estrela da Noite Doji"



Aqui estão os métodos para identificação dos padrões "Estrela da Noite" e "Estrela da Noite Doji":

bool CCandlePattern::CheckPatternEveningStar() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && ( MathAbs (Close( 2 )-Open( 2 ))<AvgBody( 1 )* 0.5 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Close( 1 )<MidOpenClose( 3 ))) return ( true ); return ( false ); } bool CCandlePattern::CheckPatternEveningDoji() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && (AvgBody( 2 )<AvgBody( 1 )* 0.1 ) && (Close( 2 )>Close( 3 )) && (Open( 2 )>Open( 3 )) && (Open( 1 )<Close( 2 )) && (Close( 1 )<Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Os métodos CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) e CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_DOJI) da classe CCandlePattern são usados para verificar a formação dos padrões candles "Estrela da Noite" and "Estrela da Noite Doji".

2. Sinais de negócios confirmados pelo indicador Estocástico



Os sinais de negociação para abrir posição vendida ou comprada devem ser confirmados pelo oscilador Estocástico . A linha do sinal %D deve ser maior/menor correspondendo aos níveis críticos (30 ou 70).

O fechamento de uma posição aberta depende dos valores do indicador %D. Pode ser feito em dois casos:



se a linha %D atingiu o nível crítico oposto (80 para a posição comprada e 20 para posição vendida) se o sinal inverso não é confirmado (quando a linha %D atinge os seguintes níveis: 20 para a posição comprada e 80 para a posição vendida)





Figura 3. Padrão "Estrela da Noite", confirmado pelo indicador Estocástico

int CH_HM_Stoch::LongCondition() - verifica as condições para abrir posição comprada (retorna 80) e fecha na posição vendida (retorna 40);



int CH_HM_Stoch::ShortCondition() - verifica as condições para abrir posição vendida (retorna 80) e fecha na posição comprada(retorna 40).

2.1. Abrir posição comprada/Fechar posição vendida

A formação do padrão "Estrela da Manhã" deve ser confirmado pelo indicador Stochastic: StochSignal(1)<30 (o valor da linha do sinal do Indicador Estocástico da última barra completa deve ser menor do que 30). A posição vendida deve ser fechada se a linha de sinal do indicador Estocástico cruzou para cima os níveis 20 ou 80.

int CMS_ES_Stoch::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_MORNING_STAR) && (StochSignal( 1 )< 30 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )> 20 ) && (StochSignal( 2 )< 20 )) || ((StochSignal( 1 )> 80 ) && (StochSignal( 2 )< 80 )))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Abrir posição vendida/ Fechar posição comprada

A formação do padrão "Estrela da Noite" deve ser confirmada pelo indicador Stochastic: StochSignal(1)>70 (o valor da linha do sinal do Indicador Stochastic ida última barra completa deve ser maior do que 70). A posição de compra deve ser fechada se a linha de sinal do indicador Estocástico cruza para baixo dos níveis 80 ou 20 .

int CMS_ES_Stoch::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_EVENING_STAR) && (StochSignal( 1 )> 70 )) result= 80 ; if ((((StochSignal( 1 )< 80 ) && (StochSignal( 2 )> 80 )) || ((StochSignal( 1 )< 20 ) && (StochSignal( 2 )> 20 )))) result= 40 ; return (result); }

2.3. Criando Expert Advisor usando Assistente MQL5

A classe CMS_ES_Stoch não está incluída nas classes da Biblioteca Padrão, para usá-la é necessário fazer o download do arquivo acms_es_stoch.mqh (veja anexos) e salvar na pasta client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. O mesmo deve ser feito com o arquivo candlepatterns.mqh. Você pode usá-los no Assistente MQL5 após reiniciar o MetaEditor.



Para criar um Expert Advisor através do Assistente MQL5:







Fig. 4. Criando Expert Advisor usando Assistente MQL5

Vamos especificar o nome do Expert Advisor:







Fig. 5. Propriedades gerais do Expert Advisor

Depois disso, precisamos selecionar os módulos de sinais de negociação a serem usados.





Fig. 6. Propriedades de sinal do Expert Advisor

No nosso caso, usamos apenas um módulo de sinais de negociação.



Adicionando os módulos "Sinais baseados na Estrela da Manhã/Estrela da Noite confirmado pelo Estocástico":







Fig. 7. Propriedades de sinal do Expert Advisor

Módulo de sinais de negociação adicionado:







Fig. 8. Propriedades de sinal do Expert Advisor

Você pode selecionar as propriedades à direita, mas vamos utilizar a opção "trailing stop não usado":







Fig. 9. Seguindo as propriedades do Expert Advisor



Em relação às propriedades de gerenciamento de dinheiro, utilisaremos a opção "Negociação com volume de negociação fixo":







Fig. 10. Propriedades de gerenciamento de dinheiro do Expert Advisor



Ao pressionar o botão "Finish", vamos obter o código gerado do Expert Advisor, localizado em Expert_AMS_ES_Stoch.mq5, ele será salvo no terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor que foi gerado são:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

deve ser substituído para:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Os parâmetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permitem especificar os níveis de limite para abrir e fechar de posições.

No código dos métodos LongCondition() e ShortCondition() da classe de sinais de negociação colocaremos os valores fixos do limite:

Abrir Posição: 80;

Fechar posição: 40.



O Expert Advisor, gerado pelo Assistente MQL5, abre e fecha uma posição usando os valores dos módulos de sinais de negociação. O valor do módulo principal (como um container, que consistem em todos os módulos adicionados) também é usado, mas o seu LongCondition() e ShortCondition() métodos sempre retornam 0.

Os resultados dos valores do módulo principal também são usados nas médias dos valores. No nosso caso, temos: módulo principal + 1 módulo de sinais de negociação, por isso precisamos ter este fato em conta na fixação dos valores limite. Devido a este fato, o ThresholdOpen e ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.

Os valores dos parâmetros de entrada Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel são definidos como 0, isso significa que o fechamento das posições será realizado apenas quando as condições de fechamento forem verdadeiras.

2.4. Teste dos resultados pelo histórico



Vamos considerar o resultado do teste do Expert Advisor em dados históricos (EURUSD H1, periodo de teste: 2000.01.01-2011.03.16, PeriodK=12, PeriodD=8, PeriodSlow=29, MA_period=4).

Na criação de Expert Advisor usamos o volume fixo (Lote da Negociação Fixa, 0.1), o algorítimo do Trailing Stop não é usado (Trailing Stop não é usado).





Fig. 11. Resultados do Teste do Expert Advisor, baseado no Estrela da Manhã/Estrela da Noite + Estocástico"

O melhor conjunto de parâmetros de entrada podem ser encontrados usando o Testador de Estratégias do terminal do cliente MetaTrader 5.

O código do Expert Advisor, criado pelo Assistente MQL5 está anexado em expert_ams_es_stoch.mq5.