Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET) - script para MetaTrader 5

Este é um exemplo de uso das propriedades OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET. Veja o vídeo: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145.

Este recurso permitirá que você use a imagem como um conjunto de várias imagens (como o CSS Sprites utilizados na web).

Demo_BitmapOffset (OBJPROP_XOFFSET and OBJPROP_YOFFSET)

Importante: Para usar as propriedades OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET você deve especificar tamanho da área visível usando as propriedades OBJPROP_XSIZE e OBJPROP_YSIZE.

Para compilar o script, descompacte o arquivo files.zip em terminal_data_folder\MQL5\Files\.

Para iniciar a versão compilada (Demo_BitmapOffset.ex5) do script, baixe-o e coloque em terminal_data_folder\MQL5\Scripts\.

Recomendações:

  • A utilização dos recursos permite agrupar todos os objetos necessários em um único arquivo .EX5.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/325

