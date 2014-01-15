Este é um exemplo de uso das propriedades OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET. Veja o vídeo: https://www.mql5.com/en/forum/3509/page1#comment_55145.



Este recurso permitirá que você use a imagem como um conjunto de várias imagens (como o CSS Sprites utilizados na web).





Importante: Para usar as propriedades OBJPROP_XOFFSET e OBJPROP_YOFFSET você deve especificar tamanho da área visível usando as propriedades OBJPROP_XSIZE e OBJPROP_YSIZE.



Para compilar o script, descompacte o arquivo files.zip em terminal_data_folder\MQL5\Files\.

Para iniciar a versão compilada (Demo_BitmapOffset.ex5) do script, baixe-o e coloque em terminal_data_folder\MQL5\Scripts\.

Recomendações: