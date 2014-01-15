O indicador plota setas na barra, se o preço de fechamento é maior que o preço de fechamento da barra anterior.

A cor, largura o deslocamento e o código da seta mudam aleatoriamente a cada N ticks. A variável N está definida nos parâmetros de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades". Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_ARROW) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate().

Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.