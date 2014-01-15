CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

DRAW_ARROW - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
1718
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador plota setas na barra, se o preço de fechamento é maior que o preço de fechamento da barra anterior.

A cor, largura o deslocamento e o código da seta mudam aleatoriamente a cada N ticks. A variável N está definida nos parâmetros de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades". Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_ARROW) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate().

Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.

DRAW_ARROW

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/334

Exp_Arrows_Curves Exp_Arrows_Curves

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Arrows_Curves.

Exp_BrakeMA Exp_BrakeMA

Sistema de negócio baseado nos sinais retirados do semáforo BrakeMA (indicador de sinal de tendência).

Exp_XMACD Exp_XMACD

O Expert Advisor Exp_XMACD se baseia nos sinais do histograma universal XMACD.

Exp_BinaryWave Exp_BinaryWave

O Expert Advisor Exp_BinaryWave se baseia nos sinais de entrada do oscilador integral BinaryWave.