Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DRAW_ARROW - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1718
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador plota setas na barra, se o preço de fechamento é maior que o preço de fechamento da barra anterior.
A cor, largura o deslocamento e o código da seta mudam aleatoriamente a cada N ticks. A variável N está definida nos parâmetros de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades". Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_ARROW) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate().
Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/334
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Arrows_Curves.Exp_BrakeMA
Sistema de negócio baseado nos sinais retirados do semáforo BrakeMA (indicador de sinal de tendência).
O Expert Advisor Exp_XMACD se baseia nos sinais do histograma universal XMACD.Exp_BinaryWave
O Expert Advisor Exp_BinaryWave se baseia nos sinais de entrada do oscilador integral BinaryWave.