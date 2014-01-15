O Assistente MQL5 permite a criação de Expert Advisors pronto para uso com base nas classes da Biblioteca padrão fornecidas no terminal do cliente (ver Criando Expert Advisors prontos no Assistente MQL5 para maiores detalhes). Ele permite verificar suas ideias de negociação de forma rápida, tudo o que você precisa é criar sua classe personalizada de sinais de negociação. A estrutura desta classe e os exemplos podem ser encontrados no artigo Assistente MQL5: Como criar um Módulo de Sinais de Negociação.

Em geral, a ideia é a seguinte: a classe de sinais de negociação é derivada de CExpertSignal, então, é necessário sobrescrever os métodos virtuais LongCondition() e ShortCondition() com seus próprios métodos.

No livro "Estratégias dos melhores Traders" (em Russo), podemos encontrar várias estratégias de negociação, por hora focaremos nos padrões de velas de reversão , e confirmado pelos osciladores Estocástico, CCI, MFI e RSI.



A melhor maneira de proceder é criando uma classe separada, derivada de CExpertSignal para verificar a formação dos padrões de velas. Para confirmar os sinais de negociação, gerado pelos padrões de velas, é suficiente escrever uma classe, derivada de CCandlePattern e adicionar as características necessárias nela (por exemplo, confirmação por osciladores).

Neste artigo, consideraremos os sinais com base no padrão de velas de reversão "Engolfo de alta/Engolfo de baixa", confirmado pelo indicador Market Facilitation Index (MFI). O módulo de sinais de negociação, baseado na classe CCandlePattern, é um simples exemplo de seu uso na geração de sinais de negociação por meio dos padrões de velas.

1. Padrões de velas de reversão "Engolfo de alta" e "Engolfo de baixa"

1.1. Engolfo de alta

O padrão de reversão "Engolfo de alta" se forma em tendências baixistas quando uma pequena vela negra é seguida por uma grande vela branca, que envolve completamente ("engolfa") a vela anterior. As sombras (caudas) da pequena vela são curtas, o que permite que o corpo da grande vela cubra completamente a vela anterior.







Fig. 1. Padrão de vela "Engolfo de alta"

O reconhecimento do padrão "Engolfo de alta" está implementado no método CheckPatternBullishEngulfing() da classe CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternBullishEngulfing() { if ((Open( 2 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )>Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )<CloseAvg( 2 )) && (Open( 1 )<Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

O método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) da classe CCandlePattern é usado para verificar a formação do padrão de vela "Engolfo de alta".

1.2. Engolfo de baixa

O padrão de reversão "Engolfo de baixa" se forma em tendências altistas quando uma pequena vela branca é seguida de um grande vela preta, que envolve completamente ("engolfa") a vela anterior. As sombras (caudas) da pequena vela são curtas, o que permite que o corpo da grande vela cubra completamente a vela anterior.





Fig. 2. Padrão de vela "Engolfo de baixa"

O reconhecimento do padrão "Engolfo de baixa" está implementado no método CheckPatternBearishEngulfing() da classe CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternBearishEngulfing() { if ((Open( 2 )<Close( 2 )) && (Open( 1 )-Close( 1 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )<Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )>CloseAvg( 2 )) && (Open( 1 )>Close( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

O método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) da classe CCandlePattern é usado para verificar a formação do padrão de vela "Engolfo de baixa".

2. Sinais de negociação, confirmado pelo indicador MFI

O sinais de negociação para abrir posições de compra ou venda deve ser confirmado pelo indicador MFI. O valor do indicador MFI deve ser inferior a 40 (para posições compradas) ou superior a 60 (para posições vendidas).

O fechamento da posição em aberto depende dos valores do indicador MFI. Ele pode ser feito em 2 casos:



Se o MFI atingiu o nível crítico oposto (70 para posição comprada e 30 para posição vendida) Se o sinal reverso não foi confirmado (quando o indicador MFI atinge os seguintes níveis: 30 para posição comprada e 70 para posição vendida)





Fig. 3. Padrão "Engolfo de alta", confirmado pelo indicador MFI

int CBE_BE_MFI::LongCondition() - verifica as condições de abertura de posição comprada (retorna 80) e o fechamento de posição vendida (retorna 40);



int CBE_BE_MFI::ShortCondition() - verifica as condições de abertura de posição vendida (retorna 80) e o fechamento de posição comprada (retorna 40).

2.1. Abertura de posição comprada/fechamento de posição vendida

A formação do padrão "Engolfo de alta" deve ser confirmado pelo indicador MFI: MFi(1)<40 (o valor do indicador MFI da última barra completa deve ser menor que 40). A posição vendida deve ser fechada se o indicador MFI cruzou acima dos níveis críticos (70 ou 30).

int CBE_BE_MFI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BULLISH_ENGULFING) && (MFI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 30 ) && (MFI( 2 )< 30 )) || ((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; return (result); }





2.2. Abertura de posição vendida/fechamento de posição comprada

A formação do padrão "Engolfo de baixa" deve ser confirmado pelo indicador MFI: MFI(1)>60 (o valor do indicador MFI da última barra completa deve ser maior que 60). A posição comprada deve ser fechada se o indicador MFI cruzou acima dos níveis críticos (70 ou 30).

int CBE_BE_MFI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_BEARISH_ENGULFING) && (MFI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 )) || ((MFI( 1 )< 30 ) && (MFI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. Criando o Expert Advisor usando o Assistente MQL5

A classe CBE_BE_MFI não está incluída na Biblioteca Padrão de classes, para usá-la, é necessário baixar o arquivo abe_be_mfi.mqh (ver anexos) e salvá-lo em client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. O mesmo deve ser feito para o arquivo acandlepatterns.mqh. Você pode usá-lo no Assistente MQL5 após reiniciar o MetaEditor.



Para criar um Expert Advisor inicie o Assistente MQL5:







Fig. 4. Criando o Expert Advisor usando o Assistente MQL5

Vamos especificar o nome do Expert Advisor:







Fig. 5. Propriedades gerais do Expert Advisor

Após isso, precisamos selecionar os módulos dos sinais de negociação usados.





Fig. 6. Propriedades de sinais do Expert Advisor

Em nosso caso usaremos apenas um módulo de sinais de negociação.



Adicionando o módulo de sinais de negociação "Sinais baseado no Engolfo de alta/Engolfo de baixa e confirmado pelo MFI":







Fig. 7. Propriedades de sinais do Expert Advisor

Módulo de sinais de negociação adicionado:







Fig. 8. Propriedades de sinais do Expert Advisor

Você pode selecionar qualquer propriedade de trailing, mas nós usaremos "Trailing Stop não utilizado":







Fig. 9. Propriedades de Trailing do Expert Advisor



Em relação às propriedades de gerenciamento de capital, usaremos "Negociação com volume fixo":







Fig. 10. Propriedades de gerenciamento de capital do Expert Advisor



Ao pressionar o botão "Finalizar", obteremos o código gerado do Expert Advisor, de nome Expert_ABE_BE_MFI.mq5, localizado na pasta terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Parâmetros de entrada padrâo do Expert Advisor gerado:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

deve ser substituído por:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Os parâmetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permitem especificar os valores dos níveis de abertura e fechamento de posições.

No código dos métodos LongCondition() e ShortCondition() da classe de sinais de negociação, nós especificamos os valores fixos das limiares:

Abertura de posição: 80;

Fechamento da posição: 40.



O Expert Advisor, gerado pelo Assistente MQL5 abre e fecha posições utilizando os "votos" dos módulos de sinais de negociação. O voto do módulo principal (como contêiner, ele consiste em todos os módulos adicionados) também é usado, mas seus módulos LongCondition() e ShortCondition() sempre retornam 0.

O resultado da votação do módulo principal também é usado para calcular a média dos "votos". Em nosso caso temos: módulo principal + 1 módulo de sinais de negociação, por isso, temos que levar em consideração ao estabelecer os valores da limiar. Por esta razão os valores de ThresholdOpen e ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.

Os valores dos parâmetros de entrada de Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel está definido com o valor 0, isto significa que o fechamento das posições será executado apenas quando as condições de fechamento forem verdadeiras.

2.4. Resultados do backtesting com dados históricos



Vamos considerar o backtesting com dados históricos do Expert Advisor como sendo (EURUSD H1, período de teste: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=37, MA_period=5).

Na criação do Expert Advisor usaremos o volume fixo (Negociação com lote fixo, 0.1), o algoritmo de Trailing Stop não é usado (Trailing não utilizado).





Fig. 11. Resultados do teste com o Expert Advisor, baseado em Engolfo de alta/Engolfo de baixa + MFI

O melhor conjunto dos parâmetros de entrada podem ser encontrado utilizando o Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5.

O código do Expert Advisor, criado pelo Assistente MQL5 se encontra em anexo em expert_abe_be_mfi.mq5.