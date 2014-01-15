Participe de nossa página de fãs
cIntBMP - uma biblioteca para a criação de imagens BMP - biblioteca para MetaTrader 5
- 1686
-
Esta classe foi projetada para criar imagens BMP.
Exemplos:
Um exemplo do método DrawTriangle()
Um exemplo do método DrawRectangle()
Um exemplo do método DrawCircle()
Um exemplo do método Fill()
Uso:
O arquivo cIntBMP.mqh deve estar localizado na pasta MQL5/Include. O demo do uso da classe cIntBMP está localizado no arquivo eBMP.mq5. Copie este arquivo para a pasta MQL5/Experts, abra-o no MetaEditor, compile e anexe ele ao gráfico.
Utilizando a classe cIntBMP:
1. Arquivo include com a classe:
#include <cIntBMP.mqh>
2. Declare a variável de classe cIntBMP, por exemplo "bmp":
cIntBMP bmp;
3. Defina o tamanho da imagem e a cor de fundo (usando o método Create(...), veja abaixo).
4. Desenhe na imagem.
5. Salve (usando o método Save(...)).
6. Mostre ela (usando o método Show(...));
Quando terminar:
1. Remova o objeto gráfico (usando o método Hide(...)).
2. Remova o arquivo (usando o método Delete(...)).
Métodos de classe:
- Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - Define o tamanho da imagem e a cor de fundo.
aSizeX - largura (em pixels);
aSizeY - altura (em pixels);
aBGColor - cor de fundo;
- SetDrawWidth(int aWidth) - define a largura da caneta.
aWidth - largura da caneta.
- DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - desenha um ponto.
aX - coordenada X;
aY - coordenada Y;
aColor - cor;
- DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - desenha uma linha.
aX1, aY1 - coordenadas iniciais;
aX2, aY2 - coordenadas finais;
aColor - cor;
- DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - desenha um retângulo.
aX1, aY1 - coordenadas do canto superior esquerdo;
aX2, aY2 - coordenadas do canto inferior direito;
aColor - cor;
aSolid - true - preenchido.
- DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - desenha um triângulo.
aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - coordenadas da borda;
aColor - cor;
aSolid - true - preenchido.
- DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - desenha um círculo.
aX - coordenada X;
aY - coordenada Y;
aRadius1 - raio do primeiro círculo;
aRadius2 - raio do segundo círculo;
aColor - cor;
aRatio - razão (razão=1, círculo, caso contrário elipse).
aAngleFrom - ângulo inicial;
aAngleTo - ângulo final. se aAngleFrom=aAngleTo, será desenhado um círculo;
aSolid - true - círculo/elipse preenchida.
- Fill(int aX, int aY, int aColor) - preenche a área.
aX, aY - coordenadas de preenchimento da área;
aColor - cor de preenchimento.
- TypeText(int aX, int aY, int aColor) - imprime um texto na imagem.
aX, aY - coordenadas do canto superior esquerdo do texto;
aColor - cor do texto.
- Save(string aFileName, bool aToImages=true) - salva a imagem criada para o arquivo.
aFileName - nome do arquivo (não é necessário especificar a extensão);
aToImages - o arquivo será salvo na pasta MQL5\Images\, caso contrário ele será salvo na pasta MQL5\Files\.
- Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - Exibe a imagem no gráfico.
aX, aY - coordenadas;
aBMPFileName - nome do arquivo da imagem;
aObjectName - objeto gráfico do tipo OBJ_BITMAP_LABEL.
- Hide(string aObjectName) - remove o objeto gráfico com o nome específico.
aObjectName - nome do objeto para remover.
- Delete(string aFileName, bool aFromImages=true) - remove o arquivo.
aFileName - nome do arquivo bmp a ser removido (sem o caminho, não é necessário especificar a extensão);
aFromImages - se true, o arquivo será removido da pasta MQL5\Images\, caso contrário ele será removido da pasta MQL5\Files\.
