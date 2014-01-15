CodeBaseSeções
cIntBMP - uma biblioteca para a criação de imagens BMP - biblioteca para MetaTrader 5

Esta classe foi projetada para criar imagens BMP.

Exemplos:

Um exemplo do método DrawTriangle() da classe cIntBMP

Um exemplo do método DrawTriangle()

Um exemplo do método DrawRectangle() da classe cIntBMP

Um exemplo do método DrawRectangle()

Um exemplo do método DrawCircle() da classe cIntBMP

Um exemplo do método DrawCircle()

Um exemplo do método Fill() da classe cIntBMP

Um exemplo do método Fill()

Uso:

O arquivo cIntBMP.mqh deve estar localizado na pasta MQL5/Include. O demo do uso da classe cIntBMP está localizado no arquivo eBMP.mq5. Copie este arquivo para a pasta MQL5/Experts, abra-o no MetaEditor, compile e anexe ele ao gráfico.

Utilizando a classe cIntBMP:

1. Arquivo include com a classe:

#include <cIntBMP.mqh>

2. Declare a variável de classe cIntBMP, por exemplo "bmp":

cIntBMP bmp;

3. Defina o tamanho da imagem e a cor de fundo (usando o método Create(...), veja abaixo).

4. Desenhe na imagem.

5. Salve (usando o método Save(...)).

6. Mostre ela (usando o método Show(...));

Quando terminar:

1. Remova o objeto gráfico (usando o método Hide(...)).

2. Remova o arquivo (usando o método Delete(...)).

Métodos de classe:

  • Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - Define o tamanho da imagem e a cor de fundo.
    aSizeX - largura (em pixels);
    aSizeY - altura (em pixels);
    aBGColor - cor de fundo;
  • SetDrawWidth(int aWidth) - define a largura da caneta.
    aWidth - largura da caneta.
  • DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - desenha um ponto.
    aX - coordenada X;
    aY - coordenada Y;
    aColor - cor;
  • DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - desenha uma linha.
    aX1, aY1 - coordenadas iniciais;
    aX2, aY2 - coordenadas finais;
    aColor - cor;
  • DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - desenha um retângulo.
    aX1, aY1 - coordenadas do canto superior esquerdo;
    aX2, aY2 - coordenadas do canto inferior direito;
    aColor - cor;
    aSolid - true - preenchido.
  • DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - desenha um triângulo.
    aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - coordenadas da borda;
    aColor - cor;
    aSolid - true - preenchido.
  • DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - desenha um círculo.
    aX - coordenada X;
    aY - coordenada Y;
    aRadius1 - raio do primeiro círculo;
    aRadius2 - raio do segundo círculo;
    aColor - cor;
    aRatio - razão (razão=1, círculo, caso contrário elipse).
    aAngleFrom - ângulo inicial;
    aAngleTo - ângulo final. se aAngleFrom=aAngleTo, será desenhado um círculo;
    aSolid - true - círculo/elipse preenchida.
  • Fill(int aX, int aY, int aColor) - preenche a área.
    aX, aY - coordenadas de preenchimento da área;
    aColor - cor de preenchimento.
  • TypeText(int aX, int aY, int aColor) - imprime um texto na imagem.
    aX, aY - coordenadas do canto superior esquerdo do texto;
    aColor - cor do texto.
  • Save(string aFileName, bool aToImages=true) - salva a imagem criada para o arquivo.
    aFileName - nome do arquivo (não é necessário especificar a extensão);
    aToImages - o arquivo será salvo na pasta MQL5\Images\, caso contrário ele será salvo na pasta MQL5\Files\.
  • Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - Exibe a imagem no gráfico.
    aX, aY - coordenadas;
    aBMPFileName - nome do arquivo da imagem;
    aObjectName - objeto gráfico do tipo OBJ_BITMAP_LABEL.
  • Hide(string aObjectName) - remove o objeto gráfico com o nome específico.
    aObjectName - nome do objeto para remover.
  • Delete(string aFileName, bool aFromImages=true) - remove o arquivo.
    aFileName - nome do arquivo bmp a ser removido (sem o caminho, não é necessário especificar a extensão);
    aFromImages - se true, o arquivo será removido da pasta MQL5\Images\, caso contrário ele será removido da pasta MQL5\Files\.

