Esta classe foi projetada para criar imagens BMP.

Exemplos:

Um exemplo do método DrawTriangle()







Um exemplo do método DrawRectangle()



Um exemplo do método DrawCircle()







Um exemplo do método Fill()



Uso:

O arquivo cIntBMP.mqh deve estar localizado na pasta MQL5/Include. O demo do uso da classe cIntBMP está localizado no arquivo eBMP.mq5. Copie este arquivo para a pasta MQL5/Experts, abra-o no MetaEditor, compile e anexe ele ao gráfico.



Utilizando a classe cIntBMP:

1. Arquivo include com a classe:

#include <cIntBMP.mqh>

2. Declare a variável de classe cIntBMP, por exemplo "bmp":

cIntBMP bmp;

3. Defina o tamanho da imagem e a cor de fundo (usando o método Create(...), veja abaixo).



4. Desenhe na imagem.



5. Salve (usando o método Save(...)).



6. Mostre ela (usando o método Show(...));



Quando terminar:



1. Remova o objeto gráfico (usando o método Hide(...)).



2. Remova o arquivo (usando o método Delete(...)).

Métodos de classe:



Create(int aSizeX, int aSizeY, int aBGColor) - Define o tamanho da imagem e a cor de fundo.

aSizeX - largura (em pixels);

aSizeY - altura (em pixels);

aBGColor - cor de fundo;

SetDrawWidth(int aWidth) - define a largura da caneta.

aWidth - largura da caneta.

DrawDot(int aX, int aY, int aColor) - desenha um ponto.

aX - coordenada X;

aY - coordenada Y;

aColor - cor;

DrawLine(int aX1,int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) - desenha uma linha.

aX1, aY1 - coordenadas iniciais;

aX2, aY2 - coordenadas finais;

aColor - cor;

DrawRectangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor, bool aSolid=false) - desenha um retângulo.

aX1, aY1 - coordenadas do canto superior esquerdo;

aX2, aY2 - coordenadas do canto inferior direito;

aColor - cor;

aSolid - true - preenchido.

DrawTriangle(int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aX3, int aY3, int aColor, bool aSolid=false) - desenha um triângulo.

aX1, aY1, aX2, aY2, aX3, aY3 - coordenadas da borda;

aColor - cor;

aSolid - true - preenchido.

DrawCircle(int aX, int aY, int aRadius1, int aRadius2, int aColor, double aRatio=1.0, double aAngleFrom=0.0, double aAngleTo, bool aSolid=false) - desenha um círculo.

aX - coordenada X;

aY - coordenada Y;

aRadius1 - raio do primeiro círculo;

aRadius2 - raio do segundo círculo;

aColor - cor;

aRatio - razão (razão=1, círculo, caso contrário elipse).

aAngleFrom - ângulo inicial;

aAngleTo - ângulo final. se aAngleFrom=aAngleTo, será desenhado um círculo;

aSolid - true - círculo/elipse preenchida.

Fill(int aX, int aY, int aColor) - preenche a área.

aX, aY - coordenadas de preenchimento da área;

aColor - cor de preenchimento.

TypeText(int aX, int aY, int aColor) - imprime um texto na imagem.

aX, aY - coordenadas do canto superior esquerdo do texto;

aColor - cor do texto.

Save(string aFileName, bool aToImages=true) - salva a imagem criada para o arquivo.

aFileName - nome do arquivo (não é necessário especificar a extensão);

aToImages - o arquivo será salvo na pasta MQL5\Images\, caso contrário ele será salvo na pasta MQL5\Files\.

Show(int aX, int aY, string aBMPFileName, string aObjectName) - Exibe a imagem no gráfico.

aX, aY - coordenadas;

aBMPFileName - nome do arquivo da imagem;

aObjectName - objeto gráfico do tipo OBJ_BITMAP_LABEL.

Hide(string aObjectName) - remove o objeto gráfico com o nome específico.

aObjectName - nome do objeto para remover.