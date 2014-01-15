Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1113
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O objeto gráfico OBJ_BITMAP_LABEL permite criar diferentes botões. Para ativar a mudança de seu estado é necessário permitir a propriedade "Desativar seleção".
Por padrão, a propriedade "Desativar seleção", está habilitada para todos os objetos gráficos criado em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/289
Demo_Create_OBJ_BITMAP_Script
O exemplo de criação da imagem de fundo do gráfico usando o objeto do tipo OBJ_BITMAP.Demo_resource_EA
Exemplo da utilização dos recursos (resources). Ele cria um botão usando o objeto do tipo OBJ_BITMAP_LABEL.
cIntBMP - uma biblioteca para a criação de imagens BMP
Classe para a criação de imagens BMP.ATR_OpenIndent_v2
O indicador mostra a abertura do preço de tempos gráficos maiores (por exemplo, período diário) e desenha travessões de linhas para o preço de abertura, formando assim um intervalo.