Experts

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA - expert para MetaTrader 5

Visualizações:
1113
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
O objeto gráfico OBJ_BITMAP_LABEL permite criar diferentes botões. Para ativar a mudança de seu estado é necessário permitir a propriedade "Desativar seleção".

Por padrão, a propriedade "Desativar seleção", está habilitada para todos os objetos gráficos criado em MQL5.

Demo_Create_OBJ_BITMAP_LABEL_EA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/289

