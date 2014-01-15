Expert Advisor que permite negociar através do teclado. As operações de Compra, Venda e Fechamento são suportadas. Ele permite definir/mudar: Volume de negociação (lotes), Stop Loss, Take Profit, Desvio.

Após iniciar o Expert Advisor, ele irá mostrar os parâmetros atuais (Lote, StopLoss, TakeProfit, Desvio) e listar os comandos disponíveis (Fig. 1):

b - Compra,

s - Venda,

c - Fechamento,

i - Menu dos parâmetros





Figura 1. Menu principal

No menu de parâmetros os seguintes comandos (Fig. 2) são suportados:

l - Lote,

k - StopLoss,

j - TakeProfit,

h - Desvio,

i e Esc - retorna ao menu principal.



Figura 2. Seleção dos parâmetros de entrada

Quando o parâmetro de entrada são selecionados, ele irá trabalhar no modo de entrada (fig. 3).

No modo de entrada os seguintes comandos estão disponíveis:

i - aplicar, se o valor não for especificado, o resultado de "aplicar" será igual ao Esc,

Esc - cancelar (retorna ao menu principal),

BackSpace - remove o último caractere de entrada.





Figura 3. Valor do parâmetro de entrada

