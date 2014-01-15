Participe de nossa página de fãs
Expert Advisor que permite negociar através do teclado. As operações de Compra, Venda e Fechamento são suportadas. Ele permite definir/mudar: Volume de negociação (lotes), Stop Loss, Take Profit, Desvio.
Após iniciar o Expert Advisor, ele irá mostrar os parâmetros atuais (Lote, StopLoss, TakeProfit, Desvio) e listar os comandos disponíveis (Fig. 1):
- b - Compra,
- s - Venda,
- c - Fechamento,
- i - Menu dos parâmetros
Figura 1. Menu principal
No menu de parâmetros os seguintes comandos (Fig. 2) são suportados:
- l - Lote,
- k - StopLoss,
- j - TakeProfit,
- h - Desvio,
- i e Esc - retorna ao menu principal.
Figura 2. Seleção dos parâmetros de entrada
Quando o parâmetro de entrada são selecionados, ele irá trabalhar no modo de entrada (fig. 3).
No modo de entrada os seguintes comandos estão disponíveis:
- i - aplicar, se o valor não for especificado, o resultado de "aplicar" será igual ao Esc,
- Esc - cancelar (retorna ao menu principal),
- BackSpace - remove o último caractere de entrada.
Figura 3. Valor do parâmetro de entrada
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/281
