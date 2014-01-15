CodeBaseSeções
eKeyboardTrader - expert para MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Expert Advisor que permite negociar através do teclado. As operações de Compra, Venda e Fechamento são suportadas. Ele permite definir/mudar: Volume de negociação (lotes), Stop Loss, Take Profit, Desvio.

Após iniciar o Expert Advisor, ele irá mostrar os parâmetros atuais (Lote, StopLoss, TakeProfit, Desvio) e listar os comandos disponíveis (Fig. 1):

  • b - Compra,
  • s - Venda,
  • c - Fechamento,
  • i - Menu dos parâmetros

Figura 1. Menu principal
No menu de parâmetros os seguintes comandos (Fig. 2) são suportados:

  • l - Lote,
  • k - StopLoss,
  • j - TakeProfit,
  • h - Desvio,
  • i e Esc - retorna ao menu principal.

Figura 2. Seleção dos parâmetros de entrada
Quando o parâmetro de entrada são selecionados, ele irá trabalhar no modo de entrada (fig. 3).

No modo de entrada os seguintes comandos estão disponíveis:

  • i - aplicar, se o valor não for especificado, o resultado de "aplicar" será igual ao Esc,
  • Esc - cancelar (retorna ao menu principal),
  • BackSpace - remove o último caractere de entrada.

Figura 3. Valor do parâmetro de entrada

