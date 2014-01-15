CodeBaseSeções
DRAW_CANDLES - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
O indicador desenha as velas de dois ativos em uma janela separada.

O estilo DRAW_CANDLES desenha as velas usando os valores de 4 buffers com os preços Open, High, Low e Close. A variável N é definida como parâmetro de entrada e pode ser alterada usando a janela "Propriedades". A cor e ativos mudam aleatoriamente a cada N ticks. Para ver como isso funciona, coloque dois indicadores no gráfico.

Observe que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_CANDLES) são definidas usando a diretiva de pré-processamento #property; ainda mais, estas propriedades são alteradas aleatoriamente (função OnCalculate()).

Veja mais: Os estilos de desenho em MQL5.

DRAW_CANDLES

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/338

