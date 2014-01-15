O indicador plota um canal com base em duas médias móveis de diferentes períodos na janela separada.



A mudança de cor do canal apresenta a alteração da tendência.

O estilo de desenho DRAW_FILLING plota uma área preenchida entre os valores de dois buffers de indicador. Na verdade, ele plota duas linhas e preenche a área entre elas com a cor especificada. A cor do canal se altera após N ticks. A variável N está definida nos parâmetros de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades".

Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_FILLING) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate().

Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.

Imagem:







