CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

CrossIndex - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
2858
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador permite exibir o gráfico de um outro par de moedas na janela em separado.

Os indicadores criados com a utilização da função OnCalculate() podem ser implementados a um gráfico adicional.

Deve ser considerado que é possível a falta de sincronia entre as séries temporais em prazos curtos de pares de moedas diferentes. Portanto os indicadores podem ser exibidos incorretamente. O problema é descrito no artigo "A Implementação de um Modo Multi-currency (múltiplas moedas) no MetaTrader 5". Não é recomendado adicionar outros indicadores, se o timeframe do gráfico é menor do que M5.

CrossIndex

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/569

Projeções Full do Daily Range Projeções Full do Daily Range

Previsão da próxima mudança de intervalo do candle diário em todas as barras do gráfico em vigor.

Stochastic Cyber Cycle Stochastic Cyber Cycle

Oscilador estocástico Adaptado.

Demo_FileTell Demo_FileTell

O script demonstra o exemplo de como usar a função FileTell().

Cyber Cycle Adaptativa Cyber Cycle Adaptativa

Cyber Cycle Adaptativa se adapta constantemente à mudança dos ciclos de um ativo financeiro do mercado.