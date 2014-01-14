CrossIndex

Este indicador permite exibir o gráfico de um outro par de moedas na janela em separado.



Os indicadores criados com a utilização da função OnCalculate() podem ser implementados a um gráfico adicional.

Deve ser considerado que é possível a falta de sincronia entre as séries temporais em prazos curtos de pares de moedas diferentes. Portanto os indicadores podem ser exibidos incorretamente. O problema é descrito no artigo "A Implementação de um Modo Multi-currency (múltiplas moedas) no MetaTrader 5". Não é recomendado adicionar outros indicadores, se o timeframe do gráfico é menor do que M5.