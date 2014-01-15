O Assistente MQL5 permite a criação de Expert Advisors prontos para usar com base nas classes da Biblioteca Padrão entregues juntamente com o terminal do cliente (veja Criando Expert Advisors Prontos Para Usar no Assistente MQL5 para mais detalhes). Ele permite verificar suas idéias de negociação rapidamente, tudo que você precisa é criar sua própria classe de sinais de negociação. A estrutura desta classe e exemplo podem ser encontrado no artigo Assistente MQL5: Como criar um módulo de sinais de negociação.

A ideia genérica é o seguinte: a classe dos sinais de negociação deriva do CExpertSignal, em seguida, é necessário substituir os métodos virtuais LongCondition() e ShortCondition() com seus próprios métodos.

Há um livro chamado "Estratégias dos melhores traders" (em Russo), existem muitas estratégias de negociação que são considerados neste livro, vamos nos concentrar em padrões de velas de reversão, confirmados pelos osciladores Stochastic, CCI, MFI e RSI.



A melhor maneira é criar a classe separada, derivado de CExpertSignal para a verificação da formação de padrões de candles. Para confirmar os sinais de negociação, gerados por padrões de velas, apenas escreva a classe derivada de CCandlePattern e adicionar aos recursos necessários existentes (por exemplo, a confirmação por osciladores).

Aqui vamos considerar os sinais baseados no padrão candle de reversão "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante", confirmado pelo indicador CCI. O módulo de sinais de negociação baseia-se na classe CCandlePattern, é um simples exemplo de seu uso para a criação de sinais de negociação com padrões de candles.

1. Padrão candle de reversão "Cobertura de Nuvem Negra" e "Linha Perfurante"

1.1. Cobertura de Nuvem Negra

É uma candle de reversão de baixa que ocorre no final de uma tendência de alta. Um longo candle branco é formado no primeiro dia e uma lacuna (gap) para cima é criada no segundo dia. Observe a imagem abaixo e veja que o preço de abertura do segundo dia está acima do preço alto da sombra do longo candle branco fechado no primeiro dia, esta é a lacuna formada, conhecida também como gap. No entanto, o segundo dia fecha abaixo do ponto médio do primeiro dia.

img alt="Fig. 1. "Padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra" " title="Figura 1. "Padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra" " src="http://p.mql5.com/data/18/298/dark_cloud_cover_en.png" style="vertical-align: middle;" width="341" height="280">



Fig. 1. Padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra" (Dark Cloud Cover)

O reconhecimento do padrão "Cobertura de Nuvem Negra" é implementado no método CheckPatternDarkCloudCover() da classe CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternDarkCloudCover() { if ((Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )<Close( 2 )) && (Close( 1 )>Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )>CloseAvg( 1 )) && (Open( 1 )>High( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

O método CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) da classe CCandlePattern é usado para verificar o padrão candle "Cobertura de Nuvem Negra".

1.2. Linha Perfurante

Uma lacuna (gap) para baixo no segundo dia perpetua a tendência de baixa. Observe na imagem abaixo a lacuna formada quando o preço de abertura do segundo dia está abaixo do menor preço da sombra do candle negro fechado no dia anterior. No entanto, fechamento do candle segundo dia está acima do ponto médio do corpo do primeiro dia. Isto sugere para os ursos (vendedores) que um fundo pode estar se formando. Esta ação do preço não é tão perceptível usando gráficos de barras, temos um visualização melhor com gráficos de candles (velas). Quanto maior a penetração do fechamento no segundo dia sobre o corpo do primeiro dia, maior é a probabilidade da reversão do sinal ser bem sucedida.





Fig. 2. Padrão Candle "Linha Perfurante" (Piercing Line)

O reconhecimento do padrão "Linha Perfurante" é implementado no método CheckPatternPiercingLine() da classe CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternPiercingLine() { if ((Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )<Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )<CloseAvg( 2 )) && (Open( 1 )<Low( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

O método CheckCandlestickPattern (CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE)da classe CCandlePattern é usado para verificar o padrão candle "Linha Perfurante".

2. Sinais de negociação confirmado pelo indicador CCI

Os sinais de negociação para abrir posição comprada ou vendida deve ser confirmado pelo indicador CCI. O valor do CCI deve ser maior/menor do que os níveis críticos (-50 para posição comprada e 50 para posição vendida).



O fechamento da posição comprada depende dos valores do CCI. Pode ser feito em dois casos:



se a linha CCI atingiu o nível crítico oposto (80 para posição comprada e -80 para posição vendida) se o sinal de inversão não é confirmado (quando o CCI atinge os seguintes níveis: -80 para posição comprada e 80 para a posição vendida)





Fig. 3. Padrão "Cobertura de Nuvem Negra", confirmado pelo indicador CCI



int CDC_PL_CCI::LongCondition() - verifica as condições para abrir posição comprada (retorna 80) e fecha na posição vendida (retorna 40);



int CDC_PL_CCI::ShortCondition() - verifica as condições para abrir posição vendida (retorna 80) e fecha na posição comprada(retorna 40).

2.1. Abrir posição comprada/Fechar posição vendida

A formação do padrão "Linha Perfurante" deve ser confirmado pelo indicador CCI: CCI(1)<-50 (o valor da linha de sinal do indicador CCI da última barra completa deve ser menor do que -50). A posição vendida deve ser fechado se o indicador CCI cruzou para cima o nível crítico -80 ou cruzou para baixo do nível crítico 80.

int CDC_PL_CCI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) && (CCI( 1 )<- 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )>- 80 ) && (CCI( 2 )<- 80 )) || ((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 ))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Abrir posição vendida/ Fechar posição comprada

A formação do padrão "Cobertura de Nuvem Negra" deve ser confirmada pelo indicador CCI: CCI(1)>50 (o valor da linha do sinal do indicador CCI da última barra completa deve ser maior do que 50). A posição comprada deve ser fechado se o indicador CCI cruzar para baixo os níveis -80 ou 80.

int CDC_PL_CCI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) && (CCI( 1 )> 50 )) result= 80 ; if (((CCI( 1 )< 80 ) && (CCI( 2 )> 80 )) || ((CCI( 1 )<- 80 ) && (CCI( 2 )>- 80 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. Criando Expert Advisor usando Assistente MQL5

A classe CDC_PL_CCI não está incluída nas classes da Biblioteca Padrão, para usá-la é necessário fazer o download do arquivo acdc_pl_cci.mqh (veja anexos) e salvar na pasta client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals. O mesmo deve ser feito com o arquivo candlepatterns.mqh. Você pode usá-los no Assistente MQL5 após reiniciar o MetaEditor.



Para criar um Expert Advisor através do Assistente MQL5:







Fig. 4. Criando Expert Advisor usando Assistente MQL5

Vamos especificar o nome do Expert Advisor:







Fig. 5. Propriedades gerais do Expert Advisor

Depois disso, precisamos selecionar os módulos de sinais de negociação a serem usados.





Fig. 6. Propriedades de sinal do Expert Advisor

No nosso caso, usamos apenas um módulo de sinais de negociação.



Adicionando o módulo "Sinais baseados na Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante confirmados pelo CCI":







Fig. 7. Propriedades de sinal do Expert Advisor

Módulo de sinais de negociação adicionado:







Fig. 8. Propriedades de sinal do Expert Advisor

Você pode selecionar as propriedades à direita, mas vamos utilizar a opção "trailing stop não usado":







Fig. 9. Seguindo as propriedades do Expert Advisor



Em relação às propriedades de gerenciamento de dinheiro, utilisaremos a opção "Negociação com volume de negociação fixo":







Fig. 10. Propriedades de gerenciamento de dinheiro do Expert Advisor



Ao pressionar o botão "Finish", vamos obter o código gerado do Expert Advisor, localizado em Expert_ADC_PL_CCI.mq5, ele será salvo no terminal_data_folder\MQL5\Experts\.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor que foi gerado são:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

deve ser substituído para:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Os parâmetros de entrada Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose permitem especificar os níveis de limite para abrir e fechar de posições.

No código dos métodos LongCondition() e ShortCondition() da classe de sinais de negociação colocaremos os valores fixos do limite:

Abrir Posição: 80;

Fechar posição: 40.



O Expert Advisor, gerado pelo Assistente MQL5, abre e fecha uma posição usando os valores dos módulos de sinais de negociação. O valor do módulo principal (como um container, que consistem em todos os módulos adicionados) também é usado, mas o seu LongCondition() e ShortCondition() métodos sempre retornam 0.

Os resultados dos valores do módulo principal também são usados nas médias dos valores. No nosso caso, temos: módulo principal + 1 módulo de sinais de negociação, por isso precisamos ter este fato em conta na fixação dos valores limite. Devido a este fato, o ThresholdOpen e ThresholdClose devem ser definidos como 40=(0+80)/2 e 20=(0+40)/2.

Os valores dos parâmetros de entrada Signal_StopLevel e Signal_TakeLevel são definidos como 0, isso significa que o fechamento das posições será realizado apenas quando as condições de fechamento forem verdadeiras.

2.4. Teste dos resultados pelo histórico



Vamos considerar o resultado do teste do Expert Advisor em dados históricos (EURUSD H1, período do teste: 2010.01.01-2011.03.16, 2010.01.01-2011.03.16, PeriodCCI=15, MA_period=19).

Na criação de Expert Advisor usamos o volume fixo (Lote da Negociação Fixa, 0.1), o algorítimo do Trailing Stop não é usado (Trailing Stop não é usado).





Fig. 11. Resultados do Teste do Expert Advisor, baseado na "Cobertura de Nuvem Negra/Linha Perfurante + CCI

O melhor conjunto de parâmetros de entrada podem ser encontrados usando o Testador de Estratégias do terminal do cliente MetaTrader 5.

O código do Expert Advisor, criado pelo Assistente MQL5 está anexado em expert_adc_pl_cci.mq5.