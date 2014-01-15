Indicador iUSDx (USD index) Multi-moeda

O índice USDx mede o desempenho do dólar americano contra as moedas: EUR, JPY, GBP, CAD, CHF e SEK.

O USDX começou em março de 1973, logo após o desmantelamento do sistema de Bretton Woods. No seu início, o valor do índice do dólar dos EUA era de 100.000. Desde então, ele foi negociado a um preço tão alto quanto meados dos 160s e a um preço tão baixo quanto 70,698 em 16 de março de 2008, o mais baixo desde a sua criação em 1973.

A composição da "carteira" foi alterada apenas uma vez, quando várias moedas europeias foram agrupadas ao euro no início de 1999. O USDX é atualizado sempre que os mercados de dólar dos Estados Unidos estão abertos, que é de domingo à noite, horário de Nova Iorque (segunda-feira de manhã na Ásia), 24 horas por dia até a tarde de sexta-feira, hora de Nova Iorque.

O índice USD é calculado como uma média geométrica de 6 pares de moedas:

USDx = 50,14348112 * EURUSD^(-0,576) * USDJPY^0,136 * GBPUSD^(-0,119) * USDCAD^0,091 * USDSEK^0,042 * USDCHF^0,036

Características desta implementação do índice USDx:

Ele utiliza o "Painel de Controle MCM".

Ele funciona em um modo multi-moedas real recebendo todos os ticks de cada símbolo sem atrasos. As cotações de algum símbolo podem variar muitas vezes por segundo, mas todas elas serão processadas.

Sincronização completa dos pares de moedas. Por exemplo, se não houver dados históricos para algum par de moedas, ele não calcula o valor do índice de USD.

A propósito, a linha do indicador é desenhada quando as novas barras apareceram para todos os pares de moedas.

Controle total de sincronização dos dados para cada par de moedas utilizando o evento "Inicialização" do "Painel de Controle MCM". Ele permite economizar tempo ao recalcular os valores do indicador (por exemplo, no carregamento de dados históricos). Os dados serão recalculados somente depois do evento "Inicialização".

A implementação do indicador é muito mais simples do que a implementação usando as funções OnTick() ou OnTimer(). A vantagem é que não há atraso.

Você pode modificar a frequência do recálculo do indicador "on the fly". Por exemplo, se você calcular o índice no gráfico horário, você não precisa recalculá-lo a cada rick, assim você pode configurar os eventos do "Painel de Controle MCM"(um minuto, 5 minutos ou horário). Mas eu recomendo usar os eventos "novo tick" por causa das funções CopyXXXX, às vezes é necessário repetir os pedidos de dados históricos.

Como instalar:

Baixe o "Painel de Controle MCM" para Expert Advisors and Indicators multi-moedas e compile o "Painel iControl MCM.mq5" e o "Painel de Controle Spy MCM.mq5".

Os símbolos no Market Watch devem estar ordenados :

EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, USDSEK, USDCHF. A ordem dos símbolos no Market Watch é importante para o cálculo do Índice.

: Descompacte o iUSDx.zip para a pasta /MQL5. Em seguida, anexe o iUSDx de /MQL5/Indicators/iUSDx/ em algum gráfico, por exemplo, o EURUSD М1.

Após isso é necessário configurar os eventos do Painel de Controle MCM: Defina o evento " New tick " para todos os símbolos, como foi descrito aqui.

Além disso, adicione o evento "New bar" para o EURUSD M1. Este evento é usado para a sincronização quando uma nova barra aparecer no tempo gráfico atual (no nosso caso М1).

Em seguida... aproveite. Se você encontrar algum bug, por favor me envie uma mensagem privada.