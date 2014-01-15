Participe de nossa página de fãs
Segundo Gráfico - indicador para MetaTrader 5
3659
- 3659
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Ao lançar o indicador, o ativo necessário para exibição (parâmetro "Symbol1") deve ser colocado nas entradas de parâmetros. EURUSD está configurado como padrão. Várias cópias do indicador, com diferentes parâmetros de entrada podem ser lançados permitindo aos usuários analisar convenientemente vários ativos de negociação em janela única.
O indicador será útil para os traders interessados em negociar pares (negociação spread). O indicador permite comparar visualmente os gráficos de dois ativos em janela única para estimar sua correlação. As barras dos indicador são rigorosamente sincronizadas ao lançar o indicador no gráfico.
Exemplo indicador trabalhando é mostrado abaixo: AUDUSD (acima), NZDUSD (na janela do indicador abaixo).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/993
