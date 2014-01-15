CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Segundo Gráfico - indicador para MetaTrader 5

Dmitry | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3659
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Ao lançar o indicador, o ativo necessário para exibição (parâmetro "Symbol1") deve ser colocado nas entradas de parâmetros. EURUSD está configurado como padrão. Várias cópias do indicador, com diferentes parâmetros de entrada podem ser lançados permitindo aos usuários analisar convenientemente vários ativos de negociação em janela única.

O indicador será útil para os traders interessados em negociar pares (negociação spread). O indicador permite comparar visualmente os gráficos de dois ativos em janela única para estimar sua correlação. As barras dos indicador são rigorosamente sincronizadas ao lançar o indicador no gráfico.

Exemplo indicador trabalhando é mostrado abaixo: AUDUSD (acima), NZDUSD (na janela do indicador abaixo).

Segundo Gráfico

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/993

ShowMinMaxDayLevels ShowMinMaxDayLevels

Este indicador exibe os níveis de máximo e mínimo diário (especificado pelo valor do parâmetro de entrada) de qualquer período de tempo.

Geo_ShowOpenDayLevel Geo_ShowOpenDayLevel

Este indicador exibe o nível da abertura diária de qualquer período de tempo.

Indicador iUSDx (USD index) Multi-moeda Indicador iUSDx (USD index) Multi-moeda

O indicador iUSDx utiliza o "Painel de Controle MCM" para o modo multi-moedas. Ele calcula o índice USD.

Spread dos Símbolos Spread dos Símbolos

Este indicador mostra o gráfico da diferença (soma) dos preços dos símbolos de negociação. Ele é apropriado para se ter uma estimativa visual da correlação entre os símbolos de negociação. Ele será muito útil para os traders interessados ​​em negociar pares (trading spread). As barras do indicador são sincronizados no mesmo tempo do gráfico em que o indicador foi anexado.