OptimReport v2.15 - biblioteca para MetaTrader 5
- 1696
- Atualizado:
Se você deseja otimizar seu Expert Advisor usando suas próprias características, você pode usar o modo "Custom max" através da função OnTester().
Este código simplifica a criação de suas próprias fórmulas.
Para definir o parâmetro de otimização personalizado, as vezes é necessário calcular muitas características de negociação.
Este código fornece as seguintes características:
- Fator de lucro;
- Lucro na moeda de depósito;
- Lucro em pontos;
- Lucro total;
- Perda total;
- Negociações com perdas;
- Negociações lucrativas;
- Lucro por negociação (em porcentagem);
- Lucro diário (em porcentagem);
- Rebaixamento máximo;
- Equilíbrio da largura do canal (em pontos);
- Diferença entre a inclinação máxima e mínima da linha de equilíbrio;
- Média de rebaixamento (soma média de rebaixamento para todas as negociações);
- Fator de recuperação;
- Média de pontos por negociação.
Em comparação com a versão anterior, eu adicionei a opção de salvar os resultados de otimização (e todas as características) para o arquivo HTML.
Manual:
Copie o arquivo "OptimReport.mqh" para a pasta MQL5\Include\
Adicione a seguinte linha ao código de seu Expert Advisor:
#include <OptimReport.mqh>
Adicione esta linha a função OnInit():
OtimReport(1);
Adicione esta linha a função OnTick():
OtimReport(2);
Adicione esta linha ao código quando for aberta uma posição:
OtimReport(3);
Adicione estas 4 linhas a função OnTester():
OtimReport(4); Input_Param="input"; // Parâmetros de entrada aqui. Veja o exemplo abaixo... if(Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return(Vigoda);
Aqui está um exemplo de Input_Param:
Input_Param="TP_B="+DoubleToString(TP_B,0) +" SL_B="+DoubleToString(SL_B,0) +" GT_B="+DoubleToString(GT_B,0) +" TS_B="+DoubleToString(TS_B,0);
Recomendações:
A variável Lot_Risk é o percentual da margem utilizada na negociação (para aumentar o volume).
Note que o arquivo HTML com os resultados da otimização são salvos separadamente para cada agente: С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\
Se você encontrou erros ou precisar de algumas outras características, por favor me informe.
Será ótimo se você fornecer suas próprias características de otimização.
PS: Eu prefiro usar a fórmula № 5
