OptimReport v2.15

Se você deseja otimizar seu Expert Advisor usando suas próprias características, você pode usar o modo "Custom max" através da função OnTester().

Este código simplifica a criação de suas próprias fórmulas.

Para definir o parâmetro de otimização personalizado, as vezes é necessário calcular muitas características de negociação.

Este código fornece as seguintes características:

Fator de lucro; Lucro na moeda de depósito; Lucro em pontos; Lucro total; Perda total; Negociações com perdas; Negociações lucrativas; Lucro por negociação (em porcentagem); Lucro diário (em porcentagem); Rebaixamento máximo; Equilíbrio da largura do canal (em pontos); Diferença entre a inclinação máxima e mínima da linha de equilíbrio; Média de rebaixamento (soma média de rebaixamento para todas as negociações); Fator de recuperação; Média de pontos por negociação.

Em comparação com a versão anterior, eu adicionei a opção de salvar os resultados de otimização (e todas as características) para o arquivo HTML.

Manual:

Copie o arquivo "OptimReport.mqh" para a pasta MQL5\Include\

Adicione a seguinte linha ao código de seu Expert Advisor:

#include <OptimReport.mqh>

Adicione esta linha a função OnInit():

OtimReport( 1 );

Adicione esta linha a função OnTick():

OtimReport( 2 );

Adicione esta linha ao código quando for aberta uma posição:

OtimReport( 3 );

Adicione estas 4 linhas a função OnTester():

OtimReport( 4 ); Input_Param= "input" ; if (Crt_HTML) Sort_HTML_Ar(); return (Vigoda);

Aqui está um exemplo de Input_Param:

Input_Param= "TP_B=" + DoubleToString (TP_B, 0 ) + " SL_B=" + DoubleToString (SL_B, 0 ) + " GT_B=" + DoubleToString (GT_B, 0 ) + " TS_B=" + DoubleToString (TS_B, 0 );

Recomendações:



A variável Lot_Risk é o percentual da margem utilizada na negociação (para aumentar o volume).



Note que o arquivo HTML com os resultados da otimização são salvos separadamente para cada agente: С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\

Se você encontrou erros ou precisar de algumas outras características, por favor me informe.

Será ótimo se você fornecer suas próprias características de otimização.

PS: Eu prefiro usar a fórmula № 5