OptimReport v2.15 - biblioteca para MetaTrader 5

Se você deseja otimizar seu Expert Advisor usando suas próprias características, você pode usar o modo "Custom max" através da função OnTester().

Este código simplifica a criação de suas próprias fórmulas.

Para definir o parâmetro de otimização personalizado, as vezes é necessário calcular muitas características de negociação.

Este código fornece as seguintes características:

  1. Fator de lucro;
  2. Lucro na moeda de depósito;
  3. Lucro em pontos;
  4. Lucro total;
  5. Perda total;
  6. Negociações com perdas;
  7. Negociações lucrativas;
  8. Lucro por negociação (em porcentagem);
  9. Lucro diário (em porcentagem);
  10. Rebaixamento máximo;
  11. Equilíbrio da largura do canal (em pontos);
  12. Diferença entre a inclinação máxima e mínima da linha de equilíbrio;
  13. Média de rebaixamento (soma média de rebaixamento para todas as negociações);
  14. Fator de recuperação;
  15. Média de pontos por negociação.

Em comparação com a versão anterior, eu adicionei a opção de salvar os resultados de otimização (e todas as características) para o arquivo HTML.

OptimReport v2.15

Manual:

Copie o arquivo "OptimReport.mqh" para a pasta MQL5\Include\

Adicione a seguinte linha ao código de seu Expert Advisor:

#include <OptimReport.mqh>

Adicione esta linha a função OnInit():

OtimReport(1);

Adicione esta linha a função OnTick():

OtimReport(2);

Adicione esta linha ao código quando for aberta uma posição:

OtimReport(3);

Adicione estas 4 linhas a função OnTester():

OtimReport(4);
Input_Param="input"; // Parâmetros de entrada aqui. Veja o exemplo abaixo...
if(Crt_HTML) Sort_HTML_Ar();
return(Vigoda);

Aqui está um exemplo de Input_Param:

Input_Param="TP_B="+DoubleToString(TP_B,0)
                  +" SL_B="+DoubleToString(SL_B,0)
                  +" GT_B="+DoubleToString(GT_B,0)
                  +" TS_B="+DoubleToString(TS_B,0);

Recomendações:

A variável Lot_Risk é o percentual da margem utilizada na negociação (para aumentar o volume).

Note que o arquivo HTML com os resultados da otimização são salvos separadamente para cada agente: С:\Program Files (x86)\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\

Se você encontrou erros ou precisar de algumas outras características, por favor me informe.
Será ótimo se você fornecer suas próprias características de otimização.

PS: Eu prefiro usar a fórmula № 5

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/241

