Geo_ShowOpenDayLevel - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1254
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Este indicador exibe o nível da abertura diária de qualquer período de tempo.
Geo_ShowOpenDayLevel
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 24.02.2012 (em Russo).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1006
