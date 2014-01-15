CodeBaseSeções
Geo_ShowOpenDayLevel - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este indicador exibe o nível da abertura diária de qualquer período de tempo.

Geo_ShowOpenDayLevel

Geo_ShowOpenDayLevel

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 24.02.2012 (em Russo). 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1006

