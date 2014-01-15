Participe de nossa página de fãs
BvsB - indicador para MetaTrader 5
Este indicador foi desenvolvido para negociação que seguem uma tendência. Uma posição é aberta após o cruzamento das linhas. A convergência constante das linhas indica um enfraquecimento da tendência.
O indicador se une aos indicadores Bears e Bulls Power exibindo os dois na janela do gráfico.
Os parâmetros de referência de MA podem ser alterados.
Versão MQL4 (em russo):
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1004
