CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BvsB - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Eremeev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1965
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador foi desenvolvido para negociação que seguem uma tendência. Uma posição é aberta após o cruzamento das linhas. A convergência constante das linhas indica um enfraquecimento da tendência.

O indicador se une aos indicadores Bears e Bulls Power exibindo os dois na janela do gráfico.

Os parâmetros de referência de MA podem ser alterados.


Versão MQL4 (em russo):

https://www.mql5.com/ru/code/10660

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1004

XMACD_HTF XMACD_HTF

Versão padrão do indicador MACD que permite definir um período de tempo diferente do gráfico. O indicador também permite que os traders selecionem o histograma ou alguma linha de sinal dos algoritmos de suavização.

ColorStochastic ColorStochastic

Estocástico padrão exibido como um histograma colorido.

InfoAccount InfoAccount

Este é um script informativo que exibe os dados sobre a conta de negociação atual na janela do gráfico.

OptimReport v2.15 OptimReport v2.15

Se você deseja otimizar seu Expert Advisor usando suas próprias características, você pode usar o modo "Custom max" através da função OnTester(). Este código fornece-lhe muitas características, que podem ser usados ​​durante a otimização de seu EA. Ele também permite que você salve as caraterísticas otimizadas em um arquivo HTML.