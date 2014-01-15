Este indicador foi desenvolvido para negociação que seguem uma tendência. Uma posição é aberta após o cruzamento das linhas. A convergência constante das linhas indica um enfraquecimento da tendência.



O indicador se une aos indicadores Bears e Bulls Power exibindo os dois na janela do gráfico.

Os parâmetros de referência de MA podem ser alterados.





Versão MQL4 (em russo):

https://www.mql5.com/ru/code/10660