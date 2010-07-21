MetaTrader 5 / Примеры
Перенос индикаторов из MQL4 в MQL5

Перенос индикаторов из MQL4 в MQL5

Введение

Доброго дня, дорогие читатели!

В сегодняшней статье я предоставлю вам алгоритм переноса простейших ценовых расчетов с MQL4 на MQL5. С учетом отличий MQL5 от MQL4, добавлена библиотека функций mql4_2_mql5.mqh, которой мы научимся пользоваться после прочтения этой статьи.

1. Подготовка индикатора к переносу

В данной статье рассматривается перенос только индикаторных расчетов, если в индикаторе встречаются графические элементы или более сложные ценовые расчеты, то с ними будут возникать сложности.

Для начала нужно подготовить mql4-код для переноса. Рассмотрим, что для этого нужно сделать.

Открываем редактор MetaEditor 4 с необходимым индикатором, например, MACD,  и начинаем редактировать входные параметры:

//---- indicator parameters
extern int FastEMA=12;
extern int SlowEMA=26;
extern int SignalSMA=9;
//---- indicator buffers
double     MacdBuffer[];
double     SignalBuffer[];

нам нужно привести это всё к виду: 

double &MacdBuffer[],double &SignalBuffer[],int FastEMA,int SlowEMA,int SignalSMA

Cначала в строчке идут буферы индикатора с добавлением символа & перед названием буфера, так как нам нужно передать ссылки на массив, в котором будут происходить все изменения, но не сам массив!!!

Далее входные параметры. В нашем mql4-индикаторе заменяем строчку:

int start()

на 

int start(int rates_total,
         int prev_calculated,
         double &MacdBuffer[],
         double &SignalBuffer[],
         int FastEMA,
         int SlowEMA,
         int SignalSMA)

Как мы видим, добавились ещё 2 обязательных элемента:

int rates_total, int prev_calculated,

Дальнейшая часть представляет ранее сформированную нами строчку.

Теперь копируем весь блок до последнего символа.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Moving Averages Convergence/Divergence                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int start(int rates_total
         ,int prev_calculated
         ,double &MacdBuffer[]
         ,double &SignalBuffer[]
         ,int FastEMA
         ,int SlowEMA
         ,int SignalSMA)
  {
   int limit;
   int counted_bars=IndicatorCounted();
//---- last counted bar will be recounted
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   limit=Bars-counted_bars;
//---- macd counted in the 1-st buffer
   for(int i=0; i<limit; i++)
      MacdBuffer[i]=iMA(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)
                     -iMA(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
//---- signal line counted in the 2-nd buffer
   for(i=0; i<limit; i++)
      SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer,Bars,SignalSMA,0,MODE_SMA,i);
//---- done
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------

2. Создание шаблона MQL5 для MQL4 программ

Теперь нам необходимо подготовить среду для нашего блока.

Для этого в редакторе MetaEditor 5 выбираем пункт меню "Создать...", далее выбираем "Пользовательский индикатор".

Входные параметры (рис.1) создаём согласно входным параметрам mql4-индикатора:

//---- indicator parameters
extern int FastEMA=12;
extern int SlowEMA=26;
extern int SignalSMA=9;

Рисунок 1. Входные параметры MACD_MQL4

Рисунок 1. Входные параметры индикатора MACD

Далее создаём индикаторные буферы (рис. 2) согласно записям о них в mql4-программе:

//---- indicator buffers
double     MacdBuffer[];
double     SignalBuffer[];

Рисунок 2. Индикаторные буферы MACD

У нас сформировался шаблон для нашего нового индикатора.

В нем необходимо сделать модификации: добавить строчки выше входных параметров

#include <mql4_2_mql5.mqh>
//--- input parameters

внести в функцию:

int OnInit()

строчку

    InitMql4();
и добавить в теле программы строку, которая отвечает за запуск среды для mql4 программ:
int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated);
// bars - количество баров, доступных mql4 программам

Как видим данная функция вернёт нам количество баров, доступных для MQL4 среды, также здесь появляется новая переменная 

int CountedMQL4;

эта переменая является аналогом mql5-переменной

 prev_calculated,

Переменная CountedMQL4 обьявлена в подключаемом файле и передаёт количество рассчитанных данных.

Далее вставляем наш обработанный блок mql4 в сформированный шаблон на mql5 после последнего символа.

Теперь нам необходимо запустить наш индикатор.

Для этого в теле программы нужно добавить строчку:

Start(bars,
      CountedMQL4,
      MacdBuffer,
      SignalBuffer,
      FastEMA,
      SlowEMA,
      SignalSMA);

Как видим, эта строчка передаст данные, необходимые для нашей mql4 программы, также ссылки на результирующие буферы, имена которых мы возьмём из нашего шаблона созданного в mql5.

Должно получиться вот так:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     MACD_MQ4.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot MacdBuffer
#property indicator_label1  "MacdBuffer"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot SignalBuffer
#property indicator_label2  "SignalBuffer"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- input parameters
#include <mql4_2_mql5.mqh>
input int      FastEMA=12;
input int      SlowEMA=26;
input int      SignalSMA=9;
//--- indicator buffers
double         MacdBuffer[];
double         SignalBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,MacdBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA);
//---
   InitMql4();
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime& time[],
                const double& open[],
                const double& high[],
                const double& low[],
                const double& close[],
                const long& tick_volume[],
                const long& volume[],
                const int& spread[])
  {
//---
int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated);
// bars - количество баров доступных mql4 программам

   Start(bars,
         CountedMQL4,
         MacdBuffer,
         SignalBuffer,
         FastEMA,
         SlowEMA,
         SignalSMA);//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Moving Averages Convergence/Divergence                           |
//+------------------------------------------------------------------+
int Start(int rates_total,
         int prev_calculated,
         double &MacdBuffer[],
         double &SignalBuffer[],
         int FastEMA,
         int SlowEMA,
         int SignalSMA)
  {
   int limit;
   int counted_bars=IndicatorCounted();
//---- last counted bar will be recounted
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   limit=Bars-counted_bars;
//---- macd counted in the 1-st buffer
   for(int i=0; i<limit; i++)
      MacdBuffer[i]=iMA(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)
                       -iMA(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
//---- signal line counted in the 2-nd buffer
   for(i=0; i<limit; i++)
      SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer,Bars,SignalSMA,0,MODE_SMA,i);
//---- done
   return(0);
  }

это только первая часть переноса, теперь приступаем к отладке индикатора.

3. Особенности работы с индикаторными буферами в MQL5

Так как многие предопределенные переменные языка MQL4 совпадают с именами предопределенных переменных в MQL5, необходимо совершить следующие замены в переносимом блоке MQL4:

MQL4
MQL5
IndicatorCounted()
 prev_calculated
 Bars  rates_total
 iMA(  iMAMql4(
 iMAOnArray(  iMAOnArrayMql4( 

//+--------------------+------------------+
//|              MQL4  | MQL5             |
//+--------------------+------------------+
//|IndicatorCounted()  | prev_calculated  |
//|              Bars  | rates_total      |
//|              iMA(  | iMAMql4(         |
//|       iMAOnArray(  | iMAOnArrayMql4(  |
//+--------------------+------------------+

По поводу особенностей организации хранения данных в MQL5 в справке к SetIndexBuffer() указано:

Примечание

После связывания динамический массив buffer[]  будет иметь индексацию как в обычных массивах, даже если для связываемого массива будет предварительно установлена индексация как в таймсериях. Если необходимо изменить порядок доступа к элементам индикаторного массива, необходимо применить функцию ArraySetAsSeries() после связывания массива функцией SetIndexBuffer().

То есть первоначальная политика обращения к индикаторных буферам теперь соответствует работе с обычными массивами, поэтому всегда нужно ставить связку: 

   ArraySetAsSeries(MacdBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(SignalBuffer,true);

В результате у нас получается вот такой код:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    MACD_MQL4.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot MacdBuffer
#property indicator_label1  "MacdBuffer"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot SignalBuffer
#property indicator_label2  "SignalBuffer"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

#include <mql4_2_mql5.mqh>
//--- input parameters
input int      FastEMA=12;
input int      SlowEMA=26;
input int      SignalSMA=9;
//--- indicator buffers
double         MacdBuffer[];
double         SignalBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,MacdBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA);
//---   
   InitMql4();
//---
   ArraySetAsSeries(MacdBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(SignalBuffer,true);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated);
// bars - количество баров, доступных mql4 программам   
   Start(bars,
         CountedMQL4,
         MacdBuffer,
         SignalBuffer,
         FastEMA,
         SlowEMA,
         SignalSMA);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Moving Averages Convergence/Divergence                           |
//+------------------------------------------------------------------+
//+--------------------+------------------+
//|              MQL4  | MQL5             |
//+--------------------+------------------+
//|IndicatorCounted()  | prev_calculated  |
//|              Bars  | rates_total      |
//|              iMA(  | iMAMql4(         |
//|       iMAOnArray(  | iMAOnArrayMql4(  |
//+--------------------+------------------+ 
int Start(int rates_total,
         int prev_calculated,
         double &MacdBuffer[],
         double &SignalBuffer[],
         int FastEMA,
         int SlowEMA,
         int SignalSMA)
  {
   int limit;
   int counted_bars=prev_calculated;
//---- last counted bar will be recounted
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   limit=rates_total-counted_bars;
//---- macd counted in the 1-st buffer
   for(int i=0; i<limit; i++)
      MacdBuffer[i]=iMAMql4(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)
                    -iMAMql4(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
//---- signal line counted in the 2-nd buffer
   for(int i=0; i<limit; i++)
      SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MacdBuffer,rates_total,SignalSMA,0,MODE_SMA,i);
//---- done
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Результат его выполнения приведен на рис. 3:

Рисунок 3. Сравнение индикатора MACD, переписанного с MQL4 и стандартного индикатора MACD в MQL5.


4. Пример перенесения индикатора Stochastic

Создадим в MetaEditor 5 новый шаблон для нашего индикатора (рис. 4-5):

Рисунок 4. Входные параметры

Рисунок 5. Буферы

В процессе отладки выяснилось, что необходимо перенести внутрь функции start некоторые расчеты из функции "OnInit" mql4 простым копированием:

int draw_begin1=KPeriod+Slowing;
int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod;
Также необходи изменить количество буферов прорисовки, так как в нашей mql4 программе 2 буфера используется для внутренних расчетов и 2 - для отрисовки:
#property indicator_plots   2

И статус буферов, которые будет использовать наша mql4 программа для внутренних расчетов:

   SetIndexBuffer(2,HighesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(3,LowesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
Проведем необходимые замены: 
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                              Stochastic_MQL4.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum 0
#property indicator_maximum 100
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
//--- plot MainBuffer
#property indicator_label1  "MainBuffer"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot SignalBuffer
#property indicator_label2  "SignalBuffer"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1

#include <mql4_2_mql5.mqh>
//--- input parameters
input int      Kperiod=14;
input int      Dperiod=5;
input int      Slowing=5;
//--- indicator buffers
double         MainBuffer[];
double         SignalBuffer[];
double         HighesBuffer[];
double         LowesBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,MainBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,HighesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(3,LowesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//---
    InitMql4();
//---
   ArraySetAsSeries(MainBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(SignalBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(HighesBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(LowesBuffer,true);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated);
// bars - количество баров, доступных mql4-программам
   start(bars,
         CountedMQL4,
         MainBuffer,
         SignalBuffer,
         HighesBuffer,
         LowesBuffer,
         Kperiod,
         Dperiod,
         Slowing);
//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+--------------------+------------------+
//|              MQL4  | MQL5             |
//+--------------------+------------------+
//|IndicatorCounted()  | prev_calculated  |
//|              Bars  | rates_total      |
//|              iMA(  | iMAMql4(         |
//|       iMAOnArray(  | iMAOnArrayMql4(  |
//+--------------------+------------------+ 
int start(int rates_total,
          int prev_calculated,
          double &MainBuffer[],
          double &SignalBuffer[],
          double &HighesBuffer[],
          double &LowesBuffer[],
          int KPeriod,
          int DPeriod,
          int Slowing)
  {
   int draw_begin1=KPeriod+Slowing;
   int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod;
   int    i,k;
   int    counted_bars=prev_calculated;
   double price;
//----
   if(rates_total<=draw_begin2) return(0);
//---- initial zero
   if(counted_bars<1)
     {
      for(i=1;i<=draw_begin1;i++) MainBuffer[rates_total-i]=0;
      for(i=1;i<=draw_begin2;i++) SignalBuffer[rates_total-i]=0;
     }
//---- minimums counting
   i=rates_total-KPeriod;
   if(counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double min=1000000;
      k=i+KPeriod-1;
      while(k>=i)
        {
         price=Low[k];
         if(min>price) min=price;
         k--;
        }
      LowesBuffer[i]=min;
      i--;
     }
//---- maximums counting
   i=rates_total-KPeriod;
   if(counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double max=-1000000;
      k=i+KPeriod-1;
      while(k>=i)
        {
         price=High[k];
         if(max<price) max=price;
         k--;
        }
      HighesBuffer[i]=max;
      i--;
     }
//---- %K line
   i=rates_total-draw_begin1;
   if(counted_bars>draw_begin1) i=rates_total-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumlow=0.0;
      double sumhigh=0.0;
      for(k=(i+Slowing-1);k>=i;k--)
        {
         sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k];
         sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k];
        }
      if(sumhigh==0.0) MainBuffer[i]=100.0;
      else MainBuffer[i]=sumlow/sumhigh*100;
      i--;
     }
//---- last counted bar will be recounted
   if(counted_bars>0) counted_bars--;
   int limit=rates_total-counted_bars;
//---- signal line is simple moving average
   for(i=0; i<limit; i++)
      SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MainBuffer,rates_total,DPeriod,0,MODE_SMA,i);
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

В результате получили полноценный стохастик на MQL5 с ценовыми конструкциями MQL4.

Результат его работы представлен на рис. 6:


Рисунок 6. Сравнение индикатора Stochastic, переписанного с MQL4 и стандартного индикатора Stochastic в MQL5.

5. Пример перенесения индикатора RSI

Соберём информацию о нашем индикаторе:
//---- input parameters
extern int RSIPeriod=14;
//---- buffers
double RSIBuffer[];
double PosBuffer[];
double NegBuffer[];

И создадим в MetaEditor 5 его шаблон (рис. 7-8).

Рисунок 7. Входной параметр индикатора RSI

Рисунок 8. Буферы индикатора RSI

Общее количество буферов - 3:

#property indicator_buffers 3

Количество буферов прорисовки равно одному:

#property indicator_plots   1

Задаем статус расчетных буферов:

   SetIndexBuffer(1,PosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(2,NegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS)

Cкомпонуем и проведем необходимые замены:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                     RSI_MQL4.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_plots   1
//--- plot RSIBuffer
#property indicator_label1  "RSIBuffer"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot PosBuffer
#property indicator_label2  "PosBuffer"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//--- plot NegBuffer
#property indicator_label3  "NegBuffer"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  Red
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  1

#include <mql4_2_mql5.mqh>
//--- input parameters
input int      RSIPeriod=14;
//--- indicator buffers
double         RSIBuffer[];
double         PosBuffer[];
double         NegBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,RSIBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,PosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(2,NegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
//---
   InitMql4(3);

   ArraySetAsSeries(RSIBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(PosBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(NegBuffer,true);

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated);
// bars - количество баров, доступных mql4 программам
   RSImql4(bars,
           CountedMQL4,
           RSIBuffer,
           PosBuffer,
           NegBuffer,
           RSIPeriod);
   return(rates_total);
  }
//+--------------------+------------------+
//|              MQL4  | MQL5             |
//+--------------------+------------------+
//|IndicatorCounted()  | prev_calculated  |
//|              Bars  | rates_total      |
//|              iMA(  | iMAMql4(         |
//|       iMAOnArray(  | iMAOnArrayMql4(  |
//+--------------------+------------------+ 
int RSImql4(int rates_total,
            int prev_calculated,
            double &RSIBuffer[],
            double &PosBuffer[],
            double &NegBuffer[],
            int RSIPeriod)
  {
   int    i,counted_bars=prev_calculated;
   double rel,negative,positive;
//----fd
   if(rates_total<=RSIPeriod) return(0);
//---- initial zero
   if(counted_bars<1)
      for(i=1;i<=RSIPeriod;i++) RSIBuffer[rates_total-i]=0.0;
//----
   i=rates_total-RSIPeriod-1;
   if(counted_bars>=RSIPeriod) i=rates_total-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==rates_total-RSIPeriod-1)
        {
         int k=rates_total-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            rel=Close[k]-Close[k+1];
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIPeriod;
         negative=sumn/RSIPeriod;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         rel=Close[i]-Close[i+1];
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(PosBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod;
         negative=(NegBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod;
        }
      PosBuffer[i]=positive;
      NegBuffer[i]=negative;
      if(negative==0.0) RSIBuffer[i]=0.0;
      else RSIBuffer[i]=100.0-100.0/(1+positive/negative);
      i--;
     }
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Здесь, в отличие от предыдущего индикатора, заменили название: теперь вместо привычной функции int Start() в MQL4

int start()
  {

в MQL5 мы используем

int RSImql4(

Переименованы как имя самой функции, так и строка, вызывающая ее, в теле MQL5-программы.

Результат работы библиотечки приведен на рис. 9.


Рисунок 9. Сравнение индикатора RSIc, переписанного с MQL4 и стандартного индикатора RSI в MQL5.

6. Установка

Для установки данного модуля необходимо поместить файл mql4_2_mql5.mqh в папку MQL5\Include\.

Тестовые файлы поместить в папку MQL5\Indicators.

7. Дополнение

При желании можно расширить функционал модуля путем подключения библиотеки из статьи Переход с MQL4 на MQL5. Добавьте файл InitMQL4.mqh из этой статьи в каталог MQL5\Include и следующие строчки перед входными параметрами:

#include <InitMQL4.mqh>

Cо списком необходимых замен вы можете ознакомится в статье Переход с MQL4 на MQL5.

Заключение

В данной статье представлен алгоритм переноса простейших ценовых конструкций из MQL4 в среду MQL5 с использованием специальной библиотеки mql4_2_mql5.mqh.

В процессе отладки могут возникнуть мелкие трудности, но для людей, знакомых с MQL4, исправить эти проблемы не составит особого труда.

Учитывая особенности доступа к данным в среде MQL5, пересчет индикаторов может занять некоторое время, поскольку приходится создавать и пересчитывать необходимые данные для программ из среды MQL4. Для полноценного переноса индикатора в среду MQL5 его стоит переписать с учетом особенностей хранения и доступа к данным среды MQL5.

Post Scriptum

Прошу обратить внимание на фразу: "Учитывая особенности доступа к данным в среде mql5 пересчет индикаторов может занять некоторое время, поскольку приходиться создавать и пересчитывать необходимые данные для программ из среды mql4.". Иногда такое ожидание может занять до нескольких секунд (см. рис. 10-11):

  

Рисунок 10. Данные не просчитались                                                                                                  Рисунок 11. Данные доступны

Это связано с особенностью терминала MetaTrader 5, которая проявляется в том, что при создании хендла индикатора в кеше терминала создается расчетная часть только в одном экземпляре.  Если такого индикатора в кеше терминала еще нет (с такими входными параметрами), вызов 

iMA(Symb,TimFram,iMAPeriod,ma_shift,ma_method,applied_price);

создает индикатор скользящей средней, и только один раз. В следующий раз, при попытке создания уже существующего  индикатора, терминал просто выдаст его хендл.

Соответственно, расчет индикатора будет произведен только один раз, и не сразу после того, как создан хендл индикатора.

stochastic_mql4.mq5 (5.51 KB)
rsi_mql4.mq5 (4.77 KB)
macd_mql4__1.mq5 (4.07 KB)
mql4_2_mql5.mqh (16.44 KB)

