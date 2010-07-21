Перенос индикаторов из MQL4 в MQL5
Введение
Доброго дня, дорогие читатели!
В сегодняшней статье я предоставлю вам алгоритм переноса простейших ценовых расчетов с MQL4 на MQL5. С учетом отличий MQL5 от MQL4, добавлена библиотека функций mql4_2_mql5.mqh, которой мы научимся пользоваться после прочтения этой статьи.
1. Подготовка индикатора к переносу
В данной статье рассматривается перенос только индикаторных расчетов, если в индикаторе встречаются графические элементы или более сложные ценовые расчеты, то с ними будут возникать сложности.
Для начала нужно подготовить mql4-код для переноса. Рассмотрим, что для этого нужно сделать.
Открываем редактор MetaEditor 4 с необходимым индикатором, например, MACD, и начинаем редактировать входные параметры:
//---- indicator parameters extern int FastEMA=12; extern int SlowEMA=26; extern int SignalSMA=9; //---- indicator buffers double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];
нам нужно привести это всё к виду:
double &MacdBuffer[],double &SignalBuffer[],int FastEMA,int SlowEMA,int SignalSMA
Cначала в строчке идут буферы индикатора с добавлением символа & перед названием буфера, так как нам нужно передать ссылки на массив, в котором будут происходить все изменения, но не сам массив!!!
Далее входные параметры. В нашем mql4-индикаторе заменяем строчку:
int start()
на
int start(int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA)
Как мы видим, добавились ещё 2 обязательных элемента:
int rates_total, int prev_calculated,
Дальнейшая часть представляет ранее сформированную нами строчку.
Теперь копируем весь блок до последнего символа.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Moving Averages Convergence/Divergence | //+------------------------------------------------------------------+ int start(int rates_total ,int prev_calculated ,double &MacdBuffer[] ,double &SignalBuffer[] ,int FastEMA ,int SlowEMA ,int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- last counted bar will be recounted if(counted_bars>0) counted_bars--; limit=Bars-counted_bars; //---- macd counted in the 1-st buffer for(int i=0; i<limit; i++) MacdBuffer[i]=iMA(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i) -iMA(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); //---- signal line counted in the 2-nd buffer for(i=0; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer,Bars,SignalSMA,0,MODE_SMA,i); //---- done return(0); } //+------------------------------------------------------------------
2. Создание шаблона MQL5 для MQL4 программ
Теперь нам необходимо подготовить среду для нашего блока.
Для этого в редакторе MetaEditor 5 выбираем пункт меню "Создать...", далее выбираем "Пользовательский индикатор".
Входные параметры (рис.1) создаём согласно входным параметрам mql4-индикатора:
//---- indicator parameters extern int FastEMA=12; extern int SlowEMA=26; extern int SignalSMA=9;
Рисунок 1. Входные параметры индикатора MACD
Далее создаём индикаторные буферы (рис. 2) согласно записям о них в mql4-программе:
//---- indicator buffers double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];
Рисунок 2. Индикаторные буферы MACD
У нас сформировался шаблон для нашего нового индикатора.
В нем необходимо сделать модификации: добавить строчки выше входных параметров
#include <mql4_2_mql5.mqh> //--- input parameters
внести в функцию:
int OnInit()
строчку
InitMql4();и добавить в теле программы строку, которая отвечает за запуск среды для mql4 программ:
int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); // bars - количество баров, доступных mql4 программам
Как видим данная функция вернёт нам количество баров, доступных для MQL4 среды, также здесь появляется новая переменная
int CountedMQL4;
эта переменая является аналогом mql5-переменной
prev_calculated,
Переменная CountedMQL4 обьявлена в подключаемом файле и передаёт количество рассчитанных данных.
Далее вставляем наш обработанный блок mql4 в сформированный шаблон на mql5 после последнего символа.
Теперь нам необходимо запустить наш индикатор.
Для этого в теле программы нужно добавить строчку:
Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA);
Как видим, эта строчка передаст данные, необходимые для нашей mql4 программы, также ссылки на результирующие буферы, имена которых мы возьмём из нашего шаблона созданного в mql5.
Должно получиться вот так:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MACD_MQ4.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 //--- plot MacdBuffer #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- plot SignalBuffer #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 //--- input parameters #include <mql4_2_mql5.mqh> input int FastEMA=12; input int SlowEMA=26; input int SignalSMA=9; //--- indicator buffers double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,MacdBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA); //--- InitMql4(); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime& time[], const double& open[], const double& high[], const double& low[], const double& close[], const long& tick_volume[], const long& volume[], const int& spread[]) { //--- int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); // bars - количество баров доступных mql4 программам Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA);//--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Moving Averages Convergence/Divergence | //+------------------------------------------------------------------+ int Start(int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); //---- last counted bar will be recounted if(counted_bars>0) counted_bars--; limit=Bars-counted_bars; //---- macd counted in the 1-st buffer for(int i=0; i<limit; i++) MacdBuffer[i]=iMA(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i) -iMA(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); //---- signal line counted in the 2-nd buffer for(i=0; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer,Bars,SignalSMA,0,MODE_SMA,i); //---- done return(0); }
это только первая часть переноса, теперь приступаем к отладке индикатора.
3. Особенности работы с индикаторными буферами в MQL5
Так как многие предопределенные переменные языка MQL4 совпадают с именами предопределенных переменных в MQL5, необходимо совершить следующие замены в переносимом блоке MQL4:
|MQL4
|MQL5
|IndicatorCounted()
|prev_calculated
|Bars
|rates_total
|iMA(
|iMAMql4(
|iMAOnArray(
|iMAOnArrayMql4(
//+--------------------+------------------+ //| MQL4 | MQL5 | //+--------------------+------------------+ //|IndicatorCounted() | prev_calculated | //| Bars | rates_total | //| iMA( | iMAMql4( | //| iMAOnArray( | iMAOnArrayMql4( | //+--------------------+------------------+
По поводу особенностей организации хранения данных в MQL5 в справке к SetIndexBuffer() указано:
Примечание
После связывания динамический массив buffer[] будет иметь индексацию как в обычных массивах, даже если для связываемого массива будет предварительно установлена индексация как в таймсериях. Если необходимо изменить порядок доступа к элементам индикаторного массива, необходимо применить функцию ArraySetAsSeries() после связывания массива функцией SetIndexBuffer().
То есть первоначальная политика обращения к индикаторных буферам теперь соответствует работе с обычными массивами, поэтому всегда нужно ставить связку:
ArraySetAsSeries(MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries(SignalBuffer,true);
В результате у нас получается вот такой код:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MACD_MQL4.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 //--- plot MacdBuffer #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- plot SignalBuffer #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> //--- input parameters input int FastEMA=12; input int SlowEMA=26; input int SignalSMA=9; //--- indicator buffers double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,MacdBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA); //--- InitMql4(); //--- ArraySetAsSeries(MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries(SignalBuffer,true); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); // bars - количество баров, доступных mql4 программам Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Moving Averages Convergence/Divergence | //+------------------------------------------------------------------+ //+--------------------+------------------+ //| MQL4 | MQL5 | //+--------------------+------------------+ //|IndicatorCounted() | prev_calculated | //| Bars | rates_total | //| iMA( | iMAMql4( | //| iMAOnArray( | iMAOnArrayMql4( | //+--------------------+------------------+ int Start(int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=prev_calculated; //---- last counted bar will be recounted if(counted_bars>0) counted_bars--; limit=rates_total-counted_bars; //---- macd counted in the 1-st buffer for(int i=0; i<limit; i++) MacdBuffer[i]=iMAMql4(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i) -iMAMql4(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); //---- signal line counted in the 2-nd buffer for(int i=0; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MacdBuffer,rates_total,SignalSMA,0,MODE_SMA,i); //---- done return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Результат его выполнения приведен на рис. 3:
Рисунок 3. Сравнение индикатора MACD, переписанного с MQL4 и стандартного индикатора MACD в MQL5.
4. Пример перенесения индикатора Stochastic
Создадим в MetaEditor 5 новый шаблон для нашего индикатора (рис. 4-5):
Рисунок 4. Входные параметры
Рисунок 5. Буферы
В процессе отладки выяснилось, что необходимо перенести внутрь функции start некоторые расчеты из функции "OnInit" mql4 простым копированием:
int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod;Также необходи изменить количество буферов прорисовки, так как в нашей mql4 программе 2 буфера используется для внутренних расчетов и 2 - для отрисовки:
#property indicator_plots 2
И статус буферов, которые будет использовать наша mql4 программа для внутренних расчетов:
SetIndexBuffer(2,HighesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(3,LowesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);Проведем необходимые замены:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Stochastic_MQL4.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 //--- plot MainBuffer #property indicator_label1 "MainBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- plot SignalBuffer #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> //--- input parameters input int Kperiod=14; input int Dperiod=5; input int Slowing=5; //--- indicator buffers double MainBuffer[]; double SignalBuffer[]; double HighesBuffer[]; double LowesBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,MainBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,SignalBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,HighesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(3,LowesBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- InitMql4(); //--- ArraySetAsSeries(MainBuffer,true); ArraySetAsSeries(SignalBuffer,true); ArraySetAsSeries(HighesBuffer,true); ArraySetAsSeries(LowesBuffer,true); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); // bars - количество баров, доступных mql4-программам start(bars, CountedMQL4, MainBuffer, SignalBuffer, HighesBuffer, LowesBuffer, Kperiod, Dperiod, Slowing); //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+--------------------+------------------+ //| MQL4 | MQL5 | //+--------------------+------------------+ //|IndicatorCounted() | prev_calculated | //| Bars | rates_total | //| iMA( | iMAMql4( | //| iMAOnArray( | iMAOnArrayMql4( | //+--------------------+------------------+ int start(int rates_total, int prev_calculated, double &MainBuffer[], double &SignalBuffer[], double &HighesBuffer[], double &LowesBuffer[], int KPeriod, int DPeriod, int Slowing) { int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod; int i,k; int counted_bars=prev_calculated; double price; //---- if(rates_total<=draw_begin2) return(0); //---- initial zero if(counted_bars<1) { for(i=1;i<=draw_begin1;i++) MainBuffer[rates_total-i]=0; for(i=1;i<=draw_begin2;i++) SignalBuffer[rates_total-i]=0; } //---- minimums counting i=rates_total-KPeriod; if(counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars-1; while(i>=0) { double min=1000000; k=i+KPeriod-1; while(k>=i) { price=Low[k]; if(min>price) min=price; k--; } LowesBuffer[i]=min; i--; } //---- maximums counting i=rates_total-KPeriod; if(counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars-1; while(i>=0) { double max=-1000000; k=i+KPeriod-1; while(k>=i) { price=High[k]; if(max<price) max=price; k--; } HighesBuffer[i]=max; i--; } //---- %K line i=rates_total-draw_begin1; if(counted_bars>draw_begin1) i=rates_total-counted_bars-1; while(i>=0) { double sumlow=0.0; double sumhigh=0.0; for(k=(i+Slowing-1);k>=i;k--) { sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k]; sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]; } if(sumhigh==0.0) MainBuffer[i]=100.0; else MainBuffer[i]=sumlow/sumhigh*100; i--; } //---- last counted bar will be recounted if(counted_bars>0) counted_bars--; int limit=rates_total-counted_bars; //---- signal line is simple moving average for(i=0; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MainBuffer,rates_total,DPeriod,0,MODE_SMA,i); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
В результате получили полноценный стохастик на MQL5 с ценовыми конструкциями MQL4.
Результат его работы представлен на рис. 6:
Рисунок 6. Сравнение индикатора Stochastic, переписанного с MQL4 и стандартного индикатора Stochastic в MQL5.
5. Пример перенесения индикатора RSIСоберём информацию о нашем индикаторе:
//---- input parameters extern int RSIPeriod=14; //---- buffers double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[];
И создадим в MetaEditor 5 его шаблон (рис. 7-8).
Рисунок 7. Входной параметр индикатора RSI
Рисунок 8. Буферы индикатора RSI
Общее количество буферов - 3:
#property indicator_buffers 3
Количество буферов прорисовки равно одному:
#property indicator_plots 1
Задаем статус расчетных буферов:
SetIndexBuffer(1,PosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(2,NegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS)
Cкомпонуем и проведем необходимые замены:
//+------------------------------------------------------------------+ //| RSI_MQL4.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 //--- plot RSIBuffer #property indicator_label1 "RSIBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- plot PosBuffer #property indicator_label2 "PosBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 //--- plot NegBuffer #property indicator_label3 "NegBuffer" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 Red #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> //--- input parameters input int RSIPeriod=14; //--- indicator buffers double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,RSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,PosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(2,NegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- InitMql4(3); ArraySetAsSeries(RSIBuffer,true); ArraySetAsSeries(PosBuffer,true); ArraySetAsSeries(NegBuffer,true); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); // bars - количество баров, доступных mql4 программам RSImql4(bars, CountedMQL4, RSIBuffer, PosBuffer, NegBuffer, RSIPeriod); return(rates_total); } //+--------------------+------------------+ //| MQL4 | MQL5 | //+--------------------+------------------+ //|IndicatorCounted() | prev_calculated | //| Bars | rates_total | //| iMA( | iMAMql4( | //| iMAOnArray( | iMAOnArrayMql4( | //+--------------------+------------------+ int RSImql4(int rates_total, int prev_calculated, double &RSIBuffer[], double &PosBuffer[], double &NegBuffer[], int RSIPeriod) { int i,counted_bars=prev_calculated; double rel,negative,positive; //----fd if(rates_total<=RSIPeriod) return(0); //---- initial zero if(counted_bars<1) for(i=1;i<=RSIPeriod;i++) RSIBuffer[rates_total-i]=0.0; //---- i=rates_total-RSIPeriod-1; if(counted_bars>=RSIPeriod) i=rates_total-counted_bars-1; while(i>=0) { double sumn=0.0,sump=0.0; if(i==rates_total-RSIPeriod-1) { int k=rates_total-2; //---- initial accumulation while(k>=i) { rel=Close[k]-Close[k+1]; if(rel>0) sump+=rel; else sumn-=rel; k--; } positive=sump/RSIPeriod; negative=sumn/RSIPeriod; } else { //---- smoothed moving average rel=Close[i]-Close[i+1]; if(rel>0) sump=rel; else sumn=-rel; positive=(PosBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+sump)/RSIPeriod; negative=(NegBuffer[i+1]*(RSIPeriod-1)+sumn)/RSIPeriod; } PosBuffer[i]=positive; NegBuffer[i]=negative; if(negative==0.0) RSIBuffer[i]=0.0; else RSIBuffer[i]=100.0-100.0/(1+positive/negative); i--; } //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+
Здесь, в отличие от предыдущего индикатора, заменили название: теперь вместо привычной функции int Start() в MQL4
int start()
{
в MQL5 мы используем
int RSImql4(
Переименованы как имя самой функции, так и строка, вызывающая ее, в теле MQL5-программы.
Результат работы библиотечки приведен на рис. 9.
Рисунок 9. Сравнение индикатора RSIc, переписанного с MQL4 и стандартного индикатора RSI в MQL5.
6. Установка
Для установки данного модуля необходимо поместить файл mql4_2_mql5.mqh в папку MQL5\Include\.
Тестовые файлы поместить в папку MQL5\Indicators.
7. Дополнение
При желании можно расширить функционал модуля путем подключения библиотеки из статьи Переход с MQL4 на MQL5. Добавьте файл InitMQL4.mqh из этой статьи в каталог MQL5\Include и следующие строчки перед входными параметрами:
#include <InitMQL4.mqh>
Cо списком необходимых замен вы можете ознакомится в статье Переход с MQL4 на MQL5.
Заключение
В данной статье представлен алгоритм переноса простейших ценовых конструкций из MQL4 в среду MQL5 с использованием специальной библиотеки mql4_2_mql5.mqh.
В процессе отладки могут возникнуть мелкие трудности, но для людей, знакомых с MQL4, исправить эти проблемы не составит особого труда.
Учитывая особенности доступа к данным в среде MQL5, пересчет индикаторов может занять некоторое время, поскольку приходится создавать и пересчитывать необходимые данные для программ из среды MQL4. Для полноценного переноса индикатора в среду MQL5 его стоит переписать с учетом особенностей хранения и доступа к данным среды MQL5.
Post Scriptum
Прошу обратить внимание на фразу: "Учитывая особенности доступа к данным в среде mql5 пересчет индикаторов
может занять некоторое время, поскольку приходиться создавать и
пересчитывать необходимые данные для программ из среды mql4.". Иногда такое ожидание может занять до нескольких секунд (см. рис. 10-11):
Рисунок 10. Данные не просчитались Рисунок 11. Данные доступны
Это связано с особенностью терминала MetaTrader 5, которая проявляется в том, что при создании хендла индикатора в кеше терминала создается расчетная часть только в одном экземпляре. Если такого индикатора в кеше терминала еще нет (с такими входными параметрами), вызов
iMA(Symb,TimFram,iMAPeriod,ma_shift,ma_method,applied_price);
создает
индикатор скользящей средней, и только один раз. В следующий раз, при попытке создания уже существующего индикатора, терминал
просто выдаст его хендл.
Соответственно, расчет индикатора будет произведен только один раз, и не сразу после того, как создан хендл индикатора.
