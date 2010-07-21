Перенос индикаторов из MQL4 в MQL5

Введение

Доброго дня, дорогие читатели!

В сегодняшней статье я предоставлю вам алгоритм переноса простейших ценовых расчетов с MQL4 на MQL5. С учетом отличий MQL5 от MQL4, добавлена библиотека функций mql4_2_mql5.mqh, которой мы научимся пользоваться после прочтения этой статьи.

1. Подготовка индикатора к переносу

В данной статье рассматривается перенос только индикаторных расчетов, если в индикаторе встречаются графические элементы или более сложные ценовые расчеты, то с ними будут возникать сложности.

Для начала нужно подготовить mql4-код для переноса. Рассмотрим, что для этого нужно сделать.



Открываем редактор MetaEditor 4 с необходимым индикатором, например, MACD, и начинаем редактировать входные параметры:



extern int FastEMA= 12 ; extern int SlowEMA= 26 ; extern int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];

нам нужно привести это всё к виду:



double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA

Cначала в строчке идут буферы индикатора с добавлением символа & перед названием буфера, так как нам нужно передать ссылки на массив, в котором будут происходить все изменения, но не сам массив!!!

Далее входные параметры. В нашем mql4-индикаторе заменяем строчку:

int start()

на



int start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA)

Как мы видим, добавились ещё 2 обязательных элемента:

int rates_total, int prev_calculated,

Дальнейшая часть представляет ранее сформированную нами строчку.

Теперь копируем весь блок до последнего символа.



int start( int rates_total , int prev_calculated , double &MacdBuffer[] , double &SignalBuffer[] , int FastEMA , int SlowEMA , int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) - iMA ( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer, Bars ,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

2. Создание шаблона MQL5 для MQL4 программ



Теперь нам необходимо подготовить среду для нашего блока.



Для этого в редакторе MetaEditor 5 выбираем пункт меню "Создать...", далее выбираем "Пользовательский индикатор".



Входные параметры (рис.1) создаём согласно входным параметрам mql4-индикатора:



extern int FastEMA= 12 ; extern int SlowEMA= 26 ; extern int SignalSMA= 9 ;





Рисунок 1. Входные параметры индикатора MACD



Далее создаём индикаторные буферы (рис. 2) согласно записям о них в mql4-программе:



double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];

Рисунок 2. Индикаторные буферы MACD



У нас сформировался шаблон для нашего нового индикатора.

В нем необходимо сделать модификации: добавить строчки выше входных параметров

#include <mql4_2_mql5.mqh>

внести в функцию:



int OnInit ()

строчку



InitMql4();

int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated);

и добавить в теле программы строку, которая отвечает за запуск среды для mql4 программ:

Как видим данная функция вернёт нам количество баров, доступных для MQL4 среды, также здесь появляется новая переменная

int CountedMQL4;

эта переменая является аналогом mql5-переменной



prev_calculated,

Переменная CountedMQL4 обьявлена в подключаемом файле и передаёт количество рассчитанных данных.

Далее вставляем наш обработанный блок mql4 в сформированный шаблон на mql5 после последнего символа.

Теперь нам необходимо запустить наш индикатор.



Для этого в теле программы нужно добавить строчку:

Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA);

Как видим, эта строчка передаст данные, необходимые для нашей mql4 программы, также ссылки на результирующие буферы, имена которых мы возьмём из нашего шаблона созданного в mql5.



Должно получиться вот так:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int FastEMA= 12 ; input int SlowEMA= 26 ; input int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MacdBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); InitMql4(); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA); return (rates_total); } int Start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) - iMA ( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer, Bars ,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

это только первая часть переноса, теперь приступаем к отладке индикатора.

3. Особенности работы с индикаторными буферами в MQL5



Так как многие предопределенные переменные языка MQL4 совпадают с именами предопределенных переменных в MQL5, необходимо совершить следующие замены в переносимом блоке MQL4:

MQL4

MQL5

IndicatorCounted()

prev_calculated

Bars rates_total iMA( iMAMql4( iMAOnArray( iMAOnArrayMql4(

По поводу особенностей организации хранения данных в MQL5 в справке к SetIndexBuffer() указано:

Примечание После связывания динамический массив buffer[] будет иметь индексацию как в обычных массивах, даже если для связываемого массива будет предварительно установлена индексация как в таймсериях. Если необходимо изменить порядок доступа к элементам индикаторного массива, необходимо применить функцию ArraySetAsSeries() после связывания массива функцией SetIndexBuffer().

То есть первоначальная политика обращения к индикаторных буферам теперь соответствует работе с обычными массивами, поэтому всегда нужно ставить связку:

ArraySetAsSeries (MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true);

В результате у нас получается вот такой код:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int FastEMA= 12 ; input int SlowEMA= 26 ; input int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MacdBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); InitMql4(); ArraySetAsSeries (MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA); return (rates_total); } int Start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=prev_calculated; if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit=rates_total-counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]=iMAMql4( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) -iMAMql4( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for ( int i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MacdBuffer,rates_total,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Результат его выполнения приведен на рис. 3:

Рисунок 3. Сравнение индикатора MACD, переписанного с MQL4 и стандартного индикатора MACD в MQL5.







4. Пример перенесения индикатора Stochastic

Создадим в MetaEditor 5 новый шаблон для нашего индикатора (рис. 4-5):



Рисунок 4. Входные параметры



Рисунок 5. Буферы



В процессе отладки выяснилось, что необходимо перенести внутрь функции start некоторые расчеты из функции "OnInit" mql4 простым копированием:

int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod;

#property indicator_plots 2

Также необходи изменить количество буферов прорисовки, так как в нашей mql4 программе 2 буфера используется для внутренних расчетов и 2 - для отрисовки:

И статус буферов, которые будет использовать наша mql4 программа для внутренних расчетов:



SetIndexBuffer ( 2 ,HighesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LowesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MainBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int Kperiod= 14 ; input int Dperiod= 5 ; input int Slowing= 5 ; double MainBuffer[]; double SignalBuffer[]; double HighesBuffer[]; double LowesBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,HighesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LowesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); InitMql4(); ArraySetAsSeries (MainBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true); ArraySetAsSeries (HighesBuffer,true); ArraySetAsSeries (LowesBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); start(bars, CountedMQL4, MainBuffer, SignalBuffer, HighesBuffer, LowesBuffer, Kperiod, Dperiod, Slowing); return (rates_total); } int start( int rates_total, int prev_calculated, double &MainBuffer[], double &SignalBuffer[], double &HighesBuffer[], double &LowesBuffer[], int KPeriod, int DPeriod, int Slowing) { int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod; int i,k; int counted_bars=prev_calculated; double price; if (rates_total<=draw_begin2) return ( 0 ); if (counted_bars< 1 ) { for (i= 1 ;i<=draw_begin1;i++) MainBuffer[rates_total-i]= 0 ; for (i= 1 ;i<=draw_begin2;i++) SignalBuffer[rates_total-i]= 0 ; } i=rates_total-KPeriod; if (counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double min= 1000000 ; k=i+KPeriod- 1 ; while (k>=i) { price=Low[k]; if (min>price) min=price; k--; } LowesBuffer[i]=min; i--; } i=rates_total-KPeriod; if (counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double max=- 1000000 ; k=i+KPeriod- 1 ; while (k>=i) { price=High[k]; if (max<price) max=price; k--; } HighesBuffer[i]=max; i--; } i=rates_total-draw_begin1; if (counted_bars>draw_begin1) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double sumlow= 0.0 ; double sumhigh= 0.0 ; for (k=(i+Slowing- 1 );k>=i;k--) { sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k]; sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]; } if (sumhigh== 0.0 ) MainBuffer[i]= 100.0 ; else MainBuffer[i]=sumlow/sumhigh* 100 ; i--; } if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; int limit=rates_total-counted_bars; for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MainBuffer,rates_total,DPeriod, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Проведем необходимые замены:

В результате получили полноценный стохастик на MQL5 с ценовыми конструкциями MQL4.



Результат его работы представлен на рис. 6:





Рисунок 6. Сравнение индикатора Stochastic, переписанного с MQL4 и стандартного индикатора Stochastic в MQL5.

5. Пример перенесения индикатора RSI

extern int RSIPeriod= 14 ; double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[];

Соберём информацию о нашем индикаторе:

И создадим в MetaEditor 5 его шаблон (рис. 7-8).



Рисунок 7. Входной параметр индикатора RSI



Рисунок 8. Буферы индикатора RSI

Общее количество буферов - 3:



#property indicator_buffers 3

Количество буферов прорисовки равно одному:



#property indicator_plots 1

Задаем статус расчетных буферов:



SetIndexBuffer ( 1 ,PosBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,NegBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS )

Cкомпонуем и проведем необходимые замены:



#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "RSIBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "PosBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "NegBuffer" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 Red #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int RSIPeriod= 14 ; double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,RSIBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,PosBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,NegBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); InitMql4(3); ArraySetAsSeries (RSIBuffer,true); ArraySetAsSeries (PosBuffer,true); ArraySetAsSeries (NegBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); RSImql4(bars, CountedMQL4, RSIBuffer, PosBuffer, NegBuffer, RSIPeriod); return (rates_total); } int RSImql4( int rates_total, int prev_calculated, double &RSIBuffer[], double &PosBuffer[], double &NegBuffer[], int RSIPeriod) { int i,counted_bars=prev_calculated; double rel,negative,positive; if (rates_total<=RSIPeriod) return ( 0 ); if (counted_bars< 1 ) for (i= 1 ;i<=RSIPeriod;i++) RSIBuffer[rates_total-i]= 0.0 ; i=rates_total-RSIPeriod- 1 ; if (counted_bars>=RSIPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double sumn= 0.0 ,sump= 0.0 ; if (i==rates_total-RSIPeriod- 1 ) { int k=rates_total- 2 ; while (k>=i) { rel=Close[k]-Close[k+ 1 ]; if (rel> 0 ) sump+=rel; else sumn-=rel; k--; } positive=sump/RSIPeriod; negative=sumn/RSIPeriod; } else { rel=Close[i]-Close[i+ 1 ]; if (rel> 0 ) sump=rel; else sumn=-rel; positive=(PosBuffer[i+ 1 ]*(RSIPeriod- 1 )+sump)/RSIPeriod; negative=(NegBuffer[i+ 1 ]*(RSIPeriod- 1 )+sumn)/RSIPeriod; } PosBuffer[i]=positive; NegBuffer[i]=negative; if (negative== 0.0 ) RSIBuffer[i]= 0.0 ; else RSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +positive/negative); i--; } return ( 0 ); }

Здесь, в отличие от предыдущего индикатора, заменили название: теперь вместо привычной функции int Start() в MQL4

int start() {

в MQL5 мы используем



int RSImql4(

Переименованы как имя самой функции, так и строка, вызывающая ее, в теле MQL5-программы.



Результат работы библиотечки приведен на рис. 9.







Рисунок 9. Сравнение индикатора RSIc, переписанного с MQL4 и стандартного индикатора RSI в MQL5.

6. Установка

Для установки данного модуля необходимо поместить файл mql4_2_mql5.mqh в папку MQL5\Include\.

Тестовые файлы поместить в папку MQL5\Indicators.

7. Дополнение

При желании можно расширить функционал модуля путем подключения библиотеки из статьи Переход с MQL4 на MQL5. Добавьте файл InitMQL4.mqh из этой статьи в каталог MQL5\Include и следующие строчки перед входными параметрами:



#include <InitMQL4.mqh>

Cо списком необходимых замен вы можете ознакомится в статье Переход с MQL4 на MQL5.

Заключение

В данной статье представлен алгоритм переноса простейших ценовых конструкций из MQL4 в среду MQL5 с использованием специальной библиотеки mql4_2_mql5.mqh.



В процессе отладки могут возникнуть мелкие трудности, но для людей, знакомых с MQL4, исправить эти проблемы не составит особого труда.



Учитывая особенности доступа к данным в среде MQL5, пересчет индикаторов может занять некоторое время, поскольку приходится создавать и пересчитывать необходимые данные для программ из среды MQL4. Для полноценного переноса индикатора в среду MQL5 его стоит переписать с учетом особенностей хранения и доступа к данным среды MQL5.

Post Scriptum



Прошу обратить внимание на фразу: "Учитывая особенности доступа к данным в среде mql5 пересчет индикаторов может занять некоторое время, поскольку приходиться создавать и пересчитывать необходимые данные для программ из среды mql4.". Иногда такое ожидание может занять до нескольких секунд (см. рис. 10-11):



Рисунок 10. Данные не просчитались Рисунок 11. Данные доступны

Это связано с особенностью терминала MetaTrader 5, которая проявляется в том, что при создании хендла индикатора в кеше терминала создается расчетная часть только в одном экземпляре. Если такого индикатора в кеше терминала еще нет (с такими входными параметрами), вызов

iMA (Symb,TimFram,iMAPeriod,ma_shift,ma_method,applied_price);

создает индикатор скользящей средней, и только один раз. В следующий раз, при попытке создания уже существующего индикатора, терминал просто выдаст его хендл.



Соответственно, расчет индикатора будет произведен только один раз, и не сразу после того, как создан хендл индикатора.