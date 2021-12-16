Trasferimento di Indicatori da MQL4 a MQL5

Lavorare con i dati è diventato il compito principale del software moderno, sia per applicazioni standalone che di rete. Per risolvere questo problema è stato creato un software specializzato. Si tratta di Database Management Systems (DBMS), in grado di strutturare, sistematizzare e organizzare i dati per l'archiviazione e l'elaborazione del proprio computer. Per quanto riguarda il trading, la maggior parte degli analisti non utilizza database nel proprio lavoro. Ma ci sono compiti in cui una soluzione del genere dovrebbe essere utile. Questo articolo fornisce un esempio di indicatori, in grado di salvare e caricare dati da database sia con architetture client-server che file-server.