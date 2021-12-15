Göstergeleri MQL4'ten MQL5'e Aktarma

Giriş

Merhaba, sevgili okuyucu!

Bugünkü makalemde size basit fiyat hesaplamalarını MQL4'ten MQL5'e aktarma algoritmasını açıklayacağım. MQL5 ve MQL4 arasındaki farka bir göz atarak, mql4_2_mql5.mqh işlevler kitaplığını ekledim; bu makaleyi okuduktan sonra bunun nasıl kullanılacağını öğreneceğiz.

1. Aktarma için Gösterge Hazırlama

Bu makale yalnızca gösterge hesaplamalarının aktarılmasıyla ilgilidir; bir gösterge grafik öğeleri veya daha karmaşık fiyat hesaplamaları içeriyorsa bununla ilgili zorluklarla karşılaşırsınız.

İlk olarak, aktarım için bir MQL4 kodu hazırlamamız gerekiyor. Bunun için neye ihtiyacımız olduğuna bir göz atalım.



MetaEditor 4'ü gerekli bir göstergeyle açın, örneğin MACD ve giriş parametrelerini değiştirmeye başlayın:



extern int FastEMA= 12 ; extern int SlowEMA= 26 ; extern int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];

Tümünü aşağıdaki duruma getirmemiz gerekiyor:



double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA

Satırın başında, göstergelerin arabellekleri adlarından önce & sembolleri ile birlikte belirtilir. Bunun nedeni, tüm değişikliklerin yapılacağı diziye bağlantıları iletmemiz gerekmesidir; ancak dizinin kendisine değil!!!

Ardından giriş parametreleri gelir. MQL4 göstergemizde aşağıdaki satırı değiştirin:

int start()

şuna



int start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA)

Gördüğünüz gibi, iki zorunlu öğe daha eklendi:

int rates_total, int prev_calculated,

Bir sonraki kısım, daha önce oluşturduğumuz satırdır.

Şimdi tüm bölümü son sembole kopyalayın.



int start( int rates_total , int prev_calculated , double &MacdBuffer[] , double &SignalBuffer[] , int FastEMA , int SlowEMA , int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) - iMA ( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer, Bars ,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

2. MQL4 Programları için MQL5 Şablonu Oluşturma



Şimdi bölümümüz için ortamı hazırlamamız gerekiyor.



Bunu yapmak için MetaEditor 5'teki menünün "Yeni" öğesini seçin, ardından "Özel gösterge"yi seçin.



MQL4 göstergesinin giriş parametrelerine göre giriş parametreleri oluşturun (şek. 1):



extern int FastEMA= 12 ; extern int SlowEMA= 26 ; extern int SignalSMA= 9 ;





Şekil 1. MACD göstergesinin giriş parametreleri



Ardından, MQL4 programında onlara ilişkin yazılanlara göre gösterge arabellekleri oluşturun (şek. 2):



double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[];





Şekil 2. MACD'nin gösterge arabellekleri



Şimdi yeni göstergemiz için bir şablon oluşturduk.

Üzerinde birkaç değişiklik yapmanız gerekiyor. Giriş parametrelerinin üzerine bir satır ekleyin:

#include <mql4_2_mql5.mqh>

İşlev için:



int OnInit ()

satırı ekleyin



InitMql4();

int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated);

ve programın gövdesine MQL4 programı için ortamı başlatmaktan sorumlu bir satır ekleyin:

Gördüğünüz gibi, bu işlev MQL4 ortamı için mevcut olan çubukların sayısını döndürecektir; burada da yeni bir değişken ortaya çıkar:

int CountedMQL4;

Bu değişken, MQL5 değişkeninin bir analogudur.



prev_calculated,

CountedMQL4 değişkeni içerilen dosyada bildirilir; hesaplanan veri miktarını iletir.

Daha sonra hazırladığımız MQL4 bölümümüzü oluşan MQL5 şablonuna son sembolden sonra ekleyin.

Şimdi göstergeyi başlatmamız gerekiyor.



Bunu yapmak için programın gövdesine aşağıdaki satırı ekleyin:

Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA);

Gördüğünüz gibi, bu satır MQL4 programımız için gerekli olan verileri ve ayrıca adlarını MQL5'te oluşturulan şablondan alacağımız sonuç arabelleklerinin bağlantılarını iletecektir.



Aşağıdaki sonuç elde edilmelidir:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int FastEMA= 12 ; input int SlowEMA= 26 ; input int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MacdBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); InitMql4(); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA); return (rates_total); } int Start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=IndicatorCounted(); if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit= Bars -counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]= iMA ( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) - iMA ( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArray(MacdBuffer, Bars ,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Bu aktarımın sadece ilk aşaması; şimdi göstergede hata ayıklamaya başlıyoruz.

3. MQL5'te Gösterge Arabellekleriyle Çalışmanın Özellikleri



MQL4'ün önceden tanımlanmış birçok değişkeni, MQL5'in önceden tanımlanmış değişkenlerinin adlarına karşılık geldiği için, aktarılan MQL4 bölümünde aşağıdaki değişiklikleri yapmalısınız:

MQL4

MQL5

IndicatorCounted()

prev_calculated

Çubuklar rates_total iMA( iMAMql4( iMAOnArray( iMAOnArrayMql4(

Veri depolama düzenlemesinin özellikleriyle ilgili olarak, MQL5 referansı SetIndexBuffer() hakkında şunları belirtir:

Not Bağlamadan sonra, buffer[] dinamik dizisi, timeseries indekslemesi bağlı dizi için önceden yüklenmiş olsa dahi, genel dizilerdeki gibi indekslenecektir. Gösterge dizisinin öğelerine erişim sırasını değiştirmek istiyorsanız, SetIndexBuffer() işlevini kullanarak diziyi bağladıktan sonra ArraySetAsSeries() işlevini kullanın.

Dolayısıyla, gösterge arabelleklerine erişmenin ilk politikası şimdi sıradan dizilerle çalışmaya karşılık gelir; bu nedenle her zaman bağlamayı eklemelisiniz:

ArraySetAsSeries (MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true);

Ortaya çıkan kod aşağıdaki gibidir:

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MacdBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int FastEMA= 12 ; input int SlowEMA= 26 ; input int SignalSMA= 9 ; double MacdBuffer[]; double SignalBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MacdBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); InitMql4(); ArraySetAsSeries (MacdBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); Start(bars, CountedMQL4, MacdBuffer, SignalBuffer, FastEMA, SlowEMA, SignalSMA); return (rates_total); } int Start( int rates_total, int prev_calculated, double &MacdBuffer[], double &SignalBuffer[], int FastEMA, int SlowEMA, int SignalSMA) { int limit; int counted_bars=prev_calculated; if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; limit=rates_total-counted_bars; for ( int i= 0 ; i<limit; i++) MacdBuffer[i]=iMAMql4( NULL , 0 ,FastEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i) -iMAMql4( NULL , 0 ,SlowEMA, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ,i); for ( int i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MacdBuffer,rates_total,SignalSMA, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Yürütmenin sonucu, şek. 3'te gösterilmiştir:

Şekil 3. MQL4'ten yeniden yazılan MACD göstergesi ile MQL5'teki standart göstergenin karşılaştırması.







4. Stokastik Göstergeyi Aktarma Örneği

MetaEditor 5'teki göstergemiz için yeni bir şablon oluşturalım (şek. 4-5):







Şekil 4. Giriş parametreleri







Şekil 5. Arabellekler



Hata ayıklama sırasında MQL4 "OnInit" işlevinden yapılan birkaç hesaplamanın basit kopyalamayla "Başlat" işlevinin içine taşınması gerektiğini anladık:

int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod;

#property indicator_plots 2

Ayrıca, MQL4 programımızda dahili hesaplamalar için 2 arabellek ve çizim için 2 arabellek kullanıldığı için çizim için arabellek sayısını değiştirmemiz gerekiyor.

Ve dahili hesaplamalar için MQL4 programımız tarafından kullanılacak arabelleklerin durumunu değiştirin.



SetIndexBuffer ( 2 ,HighesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LowesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS );

#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_minimum 0 #property indicator_maximum 100 #property indicator_buffers 4 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "MainBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "SignalBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int Kperiod= 14 ; input int Dperiod= 5 ; input int Slowing= 5 ; double MainBuffer[]; double SignalBuffer[]; double HighesBuffer[]; double LowesBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,MainBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,SignalBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 2 ,HighesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 3 ,LowesBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); InitMql4(); ArraySetAsSeries (MainBuffer,true); ArraySetAsSeries (SignalBuffer,true); ArraySetAsSeries (HighesBuffer,true); ArraySetAsSeries (LowesBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); start(bars, CountedMQL4, MainBuffer, SignalBuffer, HighesBuffer, LowesBuffer, Kperiod, Dperiod, Slowing); return (rates_total); } int start( int rates_total, int prev_calculated, double &MainBuffer[], double &SignalBuffer[], double &HighesBuffer[], double &LowesBuffer[], int KPeriod, int DPeriod, int Slowing) { int draw_begin1=KPeriod+Slowing; int draw_begin2=draw_begin1+DPeriod; int i,k; int counted_bars=prev_calculated; double price; if (rates_total<=draw_begin2) return ( 0 ); if (counted_bars< 1 ) { for (i= 1 ;i<=draw_begin1;i++) MainBuffer[rates_total-i]= 0 ; for (i= 1 ;i<=draw_begin2;i++) SignalBuffer[rates_total-i]= 0 ; } i=rates_total-KPeriod; if (counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double min= 1000000 ; k=i+KPeriod- 1 ; while (k>=i) { price=Low[k]; if (min>price) min=price; k--; } LowesBuffer[i]=min; i--; } i=rates_total-KPeriod; if (counted_bars>KPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double max=- 1000000 ; k=i+KPeriod- 1 ; while (k>=i) { price=High[k]; if (max<price) max=price; k--; } HighesBuffer[i]=max; i--; } i=rates_total-draw_begin1; if (counted_bars>draw_begin1) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double sumlow= 0.0 ; double sumhigh= 0.0 ; for (k=(i+Slowing- 1 );k>=i;k--) { sumlow+=Close[k]-LowesBuffer[k]; sumhigh+=HighesBuffer[k]-LowesBuffer[k]; } if (sumhigh== 0.0 ) MainBuffer[i]= 100.0 ; else MainBuffer[i]=sumlow/sumhigh* 100 ; i--; } if (counted_bars> 0 ) counted_bars--; int limit=rates_total-counted_bars; for (i= 0 ; i<limit; i++) SignalBuffer[i]=iMAOnArrayMql4(MainBuffer,rates_total,DPeriod, 0 , MODE_SMA ,i); return ( 0 ); }

Gerekli değişiklikleri yapın:

Sonuç olarak, MQL4 fiyat yapıları ile MQL5'te tam donanımlı bir stokastik elde ettik.



Çalışmasının sonucu, şek. 6'da gösterilmiştir:





Şekil 6. MQL4'ten yeniden yazılan Stokastik gösterge ile MQL5'teki standart Stokastik'in karşılaştırması.

5. RSI Göstergesini Aktarma Örneği

extern int RSIPeriod= 14 ; double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[];

Göstergemiz hakkında bilgi toplayın:

Ve bunun için MetaEditor 5'te bir şablon oluşturun (şek. 7-8).







Şekil 7. RSI göstergesinin giriş parametresi







Şekil 8. RSI göstergesinin arabellekleri

Toplam arabellek sayısı 3'tür:



#property indicator_buffers 3

Çizim için arabellek sayısı bire eşittir:



#property indicator_plots 1

Hesaplamalar için arabelleklerin durumunu ayarlayın:



SetIndexBuffer ( 1 ,PosBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,NegBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS )

Parçaları düzenleyin ve gerekli değişiklikleri yapın:



#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "RSIBuffer" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #property indicator_label2 "PosBuffer" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 #property indicator_label3 "NegBuffer" #property indicator_type3 DRAW_LINE #property indicator_color3 Red #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 1 #include <mql4_2_mql5.mqh> input int RSIPeriod= 14 ; double RSIBuffer[]; double PosBuffer[]; double NegBuffer[]; int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,RSIBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,PosBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 2 ,NegBuffer, INDICATOR_CALCULATIONS ); InitMql4(3); ArraySetAsSeries (RSIBuffer,true); ArraySetAsSeries (PosBuffer,true); ArraySetAsSeries (NegBuffer,true); return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { int bars=MQL4Run(rates_total,prev_calculated); RSImql4(bars, CountedMQL4, RSIBuffer, PosBuffer, NegBuffer, RSIPeriod); return (rates_total); } int RSImql4( int rates_total, int prev_calculated, double &RSIBuffer[], double &PosBuffer[], double &NegBuffer[], int RSIPeriod) { int i,counted_bars=prev_calculated; double rel,negative,positive; if (rates_total<=RSIPeriod) return ( 0 ); if (counted_bars< 1 ) for (i= 1 ;i<=RSIPeriod;i++) RSIBuffer[rates_total-i]= 0.0 ; i=rates_total-RSIPeriod- 1 ; if (counted_bars>=RSIPeriod) i=rates_total-counted_bars- 1 ; while (i>= 0 ) { double sumn= 0.0 ,sump= 0.0 ; if (i==rates_total-RSIPeriod- 1 ) { int k=rates_total- 2 ; while (k>=i) { rel=Close[k]-Close[k+ 1 ]; if (rel> 0 ) sump+=rel; else sumn-=rel; k--; } positive=sump/RSIPeriod; negative=sumn/RSIPeriod; } else { rel=Close[i]-Close[i+ 1 ]; if (rel> 0 ) sump=rel; else sumn=-rel; positive=(PosBuffer[i+ 1 ]*(RSIPeriod- 1 )+sump)/RSIPeriod; negative=(NegBuffer[i+ 1 ]*(RSIPeriod- 1 )+sumn)/RSIPeriod; } PosBuffer[i]=positive; NegBuffer[i]=negative; if (negative== 0.0 ) RSIBuffer[i]= 0.0 ; else RSIBuffer[i]= 100.0 - 100.0 /( 1 +positive/negative); i--; } return ( 0 ); }

Burada, önceki göstergeden farklı olarak, adı değiştirdik: MQL4'teki normal int Start() işlevinin yerine

int start() {

MQL5'i



int RSImql4(

kullanıyoruz. MQL5 programında hem işlevin adı hem de çağrıldığı satır değiştirilir.



Kitaplık çalışmasının sonucu, şek. 9'da gösterilmiştir.







Şekil 9. MQL4'ten yeniden yazılan RSIc göstergesi ile MQL5'teki standart RSI göstergesinin karşılaştırması.

6. Ayarlama

Bu modülü ayarlamak için, mql4_2_mql5.mqh dosyasını MQL5\Include\ klasörüne kopyalamanız gerekir.

Test dosyaları MQL5\Indicators klasörüne yerleştirilmelidir.

7. İyileştirme

Dilerseniz modülün işlevselliğini MQL4'ten MQL5'e Geçiş makalesinden bir kitaplığa bağlanarak genişletebilirsiniz. InitMQL4.mqh dosyasını MQL5\Include klasörüne ekleyin ve giriş parametrelerinden önce aşağıdaki satırları ekleyin:



#include <InitMQL4.mqh>

Gerekli değişikliklerin listesini MQL4'ten MQL5'e Geçiş makalesinde bulabilirsiniz.

Sonuç

Bu makalede özel mql4_2_mql5.mqh kitaplığı kullanılarak basit fiyat yapılarının MQL4'ten MQL5'e aktarılmasının algoritması açıklanmıştır.



Hata ayıklama sırasında küçük sorunlar yaşayabilirsiniz ama MQL4 hakkında bilgi sahibi olanlar için bunların üstesinden gelmek sorun olmayacaktır.



MQL5 ortamında verilere erişmenin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, göstergelerin yeniden hesaplanması biraz zaman alabilir. Bunun nedeni, programlar için gerekli verileri MQL4 ortamından oluşturup yeniden hesaplamamız gerekmesidir. Bir göstergenin MQL5 ortamına tam donanımlı aktarımı için, bunun, MQL5'te veri depolama ve erişme özellikleri dikkate alınarak yeniden yazılması gerekir.

Post Scriptum



"MQL5 ortamında verilere erişmenin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda, göstergelerin yeniden hesaplanması biraz zaman alabilir. Bunun nedeni, programlar için gerekli verileri MQL4 ortamından oluşturup yeniden hesaplamamız gerekmesidir." ifadesine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazen bu bekleme birkaç saniye sürebilir (bkz. şek. 10-11):



Şekil 10. Veri hesaplanmaz Şekil 11. Veri mevcut

Bu, istemci terminalinin bir özelliğine bağlıdır - bir göstergenin tanıtıcısı oluşturulurken terminalin önbelleğinde hesaplama bölümünün yalnızca bir kopyası oluşturulur. Böyle bir gösterge (aynı giriş parametreleriyle) henüz oluşturulmamışsa (),

iMA (Symb,TimFram,iMAPeriod,ma_shift,ma_method,applied_price);

işlevin çağrısı sadece bir kez hareketli bir ortalama göstergesi oluşturacaktır.

Bir dahaki sefere, zaten var olan bir gösterge oluşturma girişiminde, terminal yalnızca tanıtıcısını döndürecektir.



Bu nedenle, bir göstergenin hesaplanması, tanıtıcısı oluşturulduktan hemen sonra değil, yalnızca bir kez gerçekleştirilir.