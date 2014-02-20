A última cruzada
Introdução
Há três meios padrão de apresentação de preço de instrumento disponível no terminal do МetaТrader 5 (assim como no МetaТrader 4): barras, candlesticks (em vela) e linhas. Essencialmente, todos deles representam o mesmo - gráficos de tempo. Além do método tradicional de apresentação de preço relacionado com o tempo, ainda existem outros meios não relacionados com o tempo que são bastante populares entre os investidores e especuladores: Gráficos de Renko e de Kagi, três quebras de linha e gráficos de ponto e figura.
Eu não vou afirmar a sua vantagem sobre os clássicos, mas deixando a variável de tempo fora da vista, auxilia alguns traders a se concentrarem na variável de preço. Sugiro que consideremos aqui gráficos de ponto e figura, juntamente com um algoritmo de gráficos relevante, darmos uma olhada no mercado de produtos bem conhecido que serve para gerar tais gráficos e escrever um script claro e simples implementando o algoritmo. Um livro de Thomas J. Dorsey "Point and Figure Charting: A aplicação essencial para previsão e rastreamento de preços de mercado" será o nosso livro de ABC.
Bull's-Eye Broker é o pacote de software mais popular para desenhar gráficos offline. O software está disponível para teste de 21 dias (numerosos testes possíveis) e a nova versão Beta está disponível durante o período Beta. Este pacote de software será utilizado para estimar os resultados de desempenho do script. Um dos melhores recursos online em termos de gráficos de ponto e figura é StockCharts. O site é baseado na bolsa de valores, entretanto, não fornece preços de instrumento Forex.
Para comparar os resultados de desempenho do script, introduziríamos mercados futuros Gold, mercados futuros Light Crude Oil e S&P 500 CFD, gráficos serão gerados usando o software o site, um gráfico de preço EURUSD será desenhado usando somente Bull's-Eye Broker (lembre-se de limitações do StockChart).
Algoritmo para gráficos de ponto e figura
Então, aqui está o algoritmo.
Há dois parâmetros importantes no gráfico de ponto e figura:
- O tamanho da caixa que seja a alteração de preço de instrumento mínima; muda menor do que a alteração de preço mínimo que não afetam o gráfico;
- A reversão, que é o número de caixas que representam o movimento de preço no sentido contrário à direção do gráfico atual seguinte, cujo movimento será exibido na nova coluna.
Visto que gráficos requerem a história de cotas armazenados na forma de preços de abertura-alta-baixa-fechamento, supomos o seguinte:
- O gráfico é desenhado com base nos preços alto-baixo;
- O preço alto é arredondado para baixo ao tamanho da caixa (MathFloor), o preço Baixo é arredondado para cima ao tamanho da caixa (MathCeil).
Deixe-me dar um exemplo. Suponha que desejamos desenhar um gráfico Light Crude Oil com tamanho de caixa igual a $1 (um) e uma reversão de caixa 3 (três). Isto significa que todos os preços altos são arredondados para baixo ao $1 mais próximo e todos os preços baixos são arredondados para cima da mesma maneira:
|Data
|Alto
|Baixo
|XO alto
|XO Baixo
|2012.02.13
|100,86
|99,08
|100
|100
|2012.02.14
|101,83
|100,28
|101
|101
|2012.02.15
|102,53
|100,62
|102
|101
|2012.02.16
|102,68
|100,84
|102
|101
|2012.02.17
|103,95
|102,24
|103
|102
As Xs (cruzes do jogo da velha) são usadas para ilustrar um movimento de preço ascendente no gráfico, enquanto os Os (do jogo da velha) representam um movimento de preços em queda.
Como determinar a direção inicial do preço (se a primeira coluna é X ou O):
Tenha em mente valores de [Barras-1] XO Alto e XO Baixo e espere até:
- O valor XO baixo diminui pelo número de reversão de caixas em comparação com o XO alto inicial ( a primeira coluna é О ); ou
- O valor XO alto aumenta o número de reversão de caixas de em comparação com o XO baixo inicial (a primeira coluna é Х).
No nosso exemplo de Light Crude Oil, devemos ter em mente XO Alta[Barras-1]=100 e XO Baixa[Barras-1]=100.
Então espere para ver o que ocorre mais cedo:
- O valor XO Baixo[i] da barra seguinte torna-se menor ou igual a $97, sugerindo que a primeira coluna seja O; ou
- O valor XO Alto[i] da barra seguinte torna-se maior do que ou igual a $103, sugerindo que a primeira coluna seja Х.
Podemos determinar a primeira coluna em 17 de fevereiro: O preço XO High alcançou $103 e a primeira coluna é X. Faça-a ao desenhar quatro X a de $100 até $103.
Como determinar mais movimento de gráfico:
Se a coluna atual é X, verifique se XO alto da barra atual aumentou pelo tamanho da caixa, em comparação com o preço XO atual (por exemplo, em 20 de fevereiro, vamos primeiro verificar se XO alto é maior ou igual a $ 104). Se XO Alto[ 2012.02.20 ] for de $ 104, $105 ou mais, vamos adicionar o número relevante de X para a coluna existente de X.
Se o XO alto da barra atual não aumentou pelo tamanho da caixa, em comparação com o preço atual XO, verifique se o XO baixo da barra atual é menor que o XO alto pelo número de reversão de caixas (no nosso exemplo, se XO baixo[2012.02.20] for menor do que ou igual a $103-3*$1=$100, ou $99 ou menos do que isso). Se for menor, então desenhamos uma coluna de O à direita da coluna de X de $102 a $100.
No caso da coluna atual ser O, todas as considerações acima são aplicáveis e vice-versa.
IMPORTANTE: Cada nova coluna de O é sempre desenhada à direita e à uma caixa mais baixa do que o valor Alto da coluna anterior de X e cada nova coluna de X é sempre desenhada à direita de e à uma caixa mais alta do que o valor Baixo da coluna anterior de O.
Os princípios de gráfico estão claros agora. Vamos continuar com linhas de suporte e resistência.
Linhas de suporte e resistência em gráficos de ponto e figura são sempre inclinados a um ângulo de 45 graus.
A primeira linha depende da primeira coluna. Se a primeira coluna é X, a primeira linha será uma linha de resistência a partir de uma caixa mais alta do que o primeiro máximo de coluna, em ângulo de 45 graus para baixo e à direita. Se a primeira coluna for O, a primeira linha será uma linha de suporte, que inicia uma caixa mais baixa do que o primeiro mínimo da coluna, em ângulo de 45 graus para cima e à direita. Linhas de suporte e resistência são desenhadas até que atinjam o gráfico de preço.
Assim como a linha de suporte/resistência atinge o gráfico de preço, começamos a desenhar uma linha de resistência/suporte, como consequência. Ao desenhar, o princípio fundamental é assegurar que a linha traçada seja mais à direita da linha de tendência no gráfico anterior. Assim, para desenhar uma linha de suporte, primeiro identificamos o valor de gráfico mínimo sob a linha de resistência que acabamos de desenhar e traçamos a linha de suporte iniciando uma caixa mais baixa do que o mínimo UP identificado à direita até que atinja o gráfico ou a última coluna do gráfico.
Se a linha de suporte desenhada a partir do mínimo abaixo da linha de resistência anterior subir e tropeçar no gráfico sob a mesma linha de resistência, mova à direita e encontre um novo preço mínimo no intervalo do menor mínimo sob a resistência no fim da linha de resistência. Continue até que a tão atraída linha de tendência vá para direita, além da linha de tendência anterior.
Todos os itens acima ficarão mais claros quando ilustrados com exemplos reais de gráfico fornecidos mais adiante.
Até agora já resolvemos o algoritmo de gráfico. Vamos adicionar alguns recursos simples ao nosso script:
- Seleção de modo: gráficos para apenas ou para todos os símbolos atuais no MarketWatch;
- Seleção de prazo (parece mais lógico desenhar gráficos de 100 pips em prazos diários e gráficos de 1-3 pips na M1);
- Definição do tamanho da caixa em pips;
- Definição do número de caixas para reversão;
- Definição do número de caracteres para exibir volumes (no script - volumes de ticks, pois eu não encontrei corretores que forneçam volumes reais) em colunas e linhas (como o indicador MarketDepth);
- Definição da profundidade da história com base no qual o gráfico será desenhado;
- A seleção do formato de saída - resultados podem ser salvos como arquivos de texto ou arquivos de imagem;
- E, por fim, um recurso para os novatos - autocharting (define automaticamente o tamanho da caixa com base na altura necessária do gráfico).
Agora que as descrições do algoritmo e os requisitos foram dados, é hora de apresentar o script.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Point&Figure text charts | //| BSD Lic. 2012, Roman Rich | //| http://www.FXRays.info | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Roman Rich" #property link "http://www.FXRays.info" #property version "1.00" #property script_show_inputs #include "cIntBMP.mqh" // Include the file containing cIntBMP class input bool mw=true; // All MarketWatch? input ENUM_TIMEFRAMES tf=PERIOD_M1; // Time frame input long box=2; // Box size in pips (0 - auto) enum cChoice{c10=10,c25=25,c50=50,c100=100}; input cChoice count=c50; // Chart height in boxes for autocharting enum rChoice{Two=2,Three,Four,Five,Six,Seven}; input rChoice reverse=Five; // Number of boxes for reversal enum vChoice{v10=10,v25=25,v50=50}; input vChoice vd=v10; // Characters for displaying volumes enum dChoice{Little=15000,Middle=50000,Many=100000,Extremely=1000000}; input dChoice depth=Little; // History depth input bool pic=true; // Image file? input int cellsize=10; // Cell size in pixels //+------------------------------------------------------------------+ //| cIntBMP class descendant | //+------------------------------------------------------------------+ class cIntBMPEx : public cIntBMP { public: void Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor); void Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor); void LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor); void LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor); void DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor); void TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor); }; cIntBMPEx bmp; // cIntBMPEx class instance uchar Mask_O[192]= // The naughts { 217,210,241,111,87,201,124,102,206,165,150,221,237,234,248,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 73,42,187,137,117,211,201,192,235,140,120,212,60,27,182,178,165,226,255,255,255,255,255,255, 40,3,174,250,249,253,255,255,255,255,255,255,229,225,245,83,54,190,152,135,216,255,255,255, 68,36,185,229,225,245,255,255,255,255,255,255,255,255,255,247,246,252,78,48,188,201,192,235, 140,120,212,145,126,214,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,188,177,230,124,102,206, 237,234,248,58,24,181,209,201,238,255,255,255,255,255,255,255,255,255,168,153,222,124,102,206, 255,255,255,199,189,234,63,30,183,186,174,229,247,246,252,204,195,236,60,27,182,204,195,236, 255,255,255,255,255,255,232,228,246,117,93,203,52,18,179,83,54,190,196,186,233,255,255,255 }; uchar Mask_X[192]= // The crosses { 254,252,252,189,51,51,236,195,195,255,255,255,255,255,255,235,192,192,248,234,234,255,255,255, 255,255,255,202,90,90,184,33,33,251,243,243,212,120,120,173,0,0,173,0,0,255,255,255, 255,255,255,254,252,252,195,69,69,192,60,60,178,15,15,233,186,186,253,249,249,255,255,255, 255,255,255,255,255,255,241,210,210,173,0,0,209,111,111,255,255,255,255,255,255,255,255,255, 255,255,255,255,255,255,205,99,99,192,60,60,181,24,24,241,210,210,255,255,255,255,255,255, 255,255,255,249,237,237,176,9,9,241,213,213,226,165,165,189,51,51,254,252,252,255,255,255, 255,255,255,230,177,177,185,36,36,255,255,255,255,255,255,189,51,51,222,153,153,255,255,255, 255,255,255,240,207,207,200,84,84,255,255,255,255,255,255,227,168,168,211,117,117,255,255,255 }; //+------------------------------------------------------------------+ //| Instrument selection | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { int mwSymb; string symb; int height=0,width=0; string pnfArray[]; if(mw==true) { mwSymb=0; while(mwSymb<SymbolsTotal(true)) { symb=SymbolName(mwSymb,true); ArrayFree(pnfArray); ArrayResize(pnfArray,0,0); PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize); pnf2file(symb,pnfArray,0,height); mwSymb++; }; } else { symb=Symbol(); ArrayFree(pnfArray); ArrayResize(pnfArray,0,0); PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize); pnf2file(symb,pnfArray,0,height); }; Alert("Ok."); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Chart calculation and drawing | //+------------------------------------------------------------------+ void PNF(string sName, // instrument string& array[], // array for the output int& y, // array height int& z, // array width bool toPic, // if true-output and draw int cs) // set the cell size for drawing { string s,ps; datetime d[]; double o[],h[],l[],c[]; long v[]; uchar matrix[]; long VolByPrice[],VolByCol[],HVolumeMax,VVolumeMax; int tMin[],tMax[]; datetime DateByCol[]; MqlDateTime bMDT,eMDT; string strDBC[]; uchar pnf='.'; int sd; int b,i,j,k=0,m=0; int GlobalMin,GlobalMax,StartMin,StartMax,CurMin,CurMax,RevMin,RevMax,ContMin,ContMax; int height,width,beg=0,end=0; double dBox,price; int thBeg=1,thEnd=2,tv=0; uchar trend='.'; // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- int RowVolWidth=10*cs; //--- shift for prices int startX=5*cs; int yshift=cs*7; // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(SymbolInfoInteger(sName,SYMBOL_DIGITS)<=3) sd=2; else sd=4; b=MathMin(Bars(sName,tf),depth); ArrayFree(d); ArrayFree(o); ArrayFree(h); ArrayFree(l); ArrayFree(c); ArrayFree(v); ArrayFree(matrix); ArrayFree(VolByPrice); ArrayFree(VolByCol); ArrayFree(DateByCol); ArrayFree(tMin); ArrayFree(tMax); ArrayResize(d,b,0); ArrayResize(o,b,0); ArrayResize(h,b,0); ArrayResize(l,b,0); ArrayResize(c,b,0); ArrayResize(v,b,0); ArrayInitialize(d,NULL); ArrayInitialize(o,NULL); ArrayInitialize(h,NULL); ArrayInitialize(l,NULL); ArrayInitialize(c,NULL); ArrayInitialize(v,NULL); CopyTime(sName,tf,0,b,d); CopyOpen(sName,tf,0,b,o); CopyHigh(sName,tf,0,b,h); CopyLow(sName,tf,0,b,l); CopyClose(sName,tf,0,b,c); CopyTickVolume(sName,tf,0,b,v); if(box!=0) { dBox=box/MathPow(10.0,(double)sd); } else { dBox=MathNorm((h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)]-l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)])/count, 1/MathPow(10.0,(double)sd),true)/MathPow(10.0,(double)sd); }; GlobalMin=MathNorm(l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,true)-(int)(reverse); GlobalMax=MathNorm(h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,false)+(int)(reverse); StartMin=MathNorm(l[0],dBox,true); StartMax=MathNorm(h[0],dBox,false); ContMin=(int)(StartMin-1); ContMax=(int)(StartMax+1); RevMin=(int)(StartMax-reverse); RevMax=(int)(StartMin+reverse); height=(int)(GlobalMax-GlobalMin); width=1; ArrayResize(matrix,height*width,0); ArrayInitialize(matrix,'.'); ArrayResize(VolByPrice,height,0); ArrayInitialize(VolByPrice,0); ArrayResize(VolByCol,width,0); ArrayInitialize(VolByCol,0); ArrayResize(DateByCol,width,0); ArrayInitialize(DateByCol,D'01.01.1971'); ArrayResize(tMin,width,0); ArrayInitialize(tMin,0); ArrayResize(tMax,width,0); ArrayInitialize(tMax,0); for(i=1;i<b;i++) { CurMin=MathNorm(l[i],dBox,true); CurMax=MathNorm(h[i],dBox,false); switch(pnf) { case '.': { if(CurMax>=RevMax) { pnf='X'; ContMax=(int)(CurMax+1); RevMin=(int)(CurMax-reverse); beg=(int)(StartMin-GlobalMin-1); end=(int)(CurMax-GlobalMin-1); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; trend='D'; break; }; if(CurMin<=RevMin) { pnf='O'; ContMin=(int)(CurMin-1); RevMax=(int)(CurMin+reverse); beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1); end=(int)(StartMax-GlobalMin-1); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; trend='U'; break; }; break; }; case 'X': { if(CurMax>=ContMax) { pnf='X'; ContMax=(int)(CurMax+1); RevMin=(int)(CurMax-reverse); end=(int)(CurMax-GlobalMin-1); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; break; }; if(CurMin<=RevMin) { pnf='O'; ContMin=(int)(CurMin-1); RevMax=(int)(CurMin+reverse); tMin[width-1]=beg-1; tMax[width-1]=end+1; beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1); end--; width++; ArrayResize(matrix,height*width,0); ArrayResize(VolByCol,width,0); ArrayResize(DateByCol,width,0); ArrayResize(tMin,width,0); ArrayResize(tMax,width,0); SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.'); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=0; VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; tMin[width-1]=beg-1; tMax[width-1]=end+1; break; }; break; }; case 'O': { if(CurMin<=ContMin) { pnf='O'; ContMin=(int)(CurMin-1); RevMax=(int)(CurMin+reverse); beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; break; }; if(CurMax>=RevMax) { pnf='X'; ContMax=(int)(CurMax+1); RevMin=(int)(CurMax-reverse); tMin[width-1]=beg-1; tMax[width-1]=end+1; beg++; end=(int)(CurMax-GlobalMin-1); width++; ArrayResize(matrix,height*width,0); ArrayResize(VolByCol,width,0); ArrayResize(DateByCol,width,0); ArrayResize(tMin,width,0); ArrayResize(tMax,width,0); SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.'); SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width-1]=0; VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i]; DateByCol[width-1]=d[i]; tMin[width-1]=beg-1; tMax[width-1]=end+1; break; }; break; }; }; }; //--- credits s="BSD License, 2012, FXRays.info by Roman Rich"; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; s=SymbolInfoString(sName,SYMBOL_DESCRIPTION)+", Box-"+DoubleToString(box,0)+",Reverse-"+DoubleToString(reverse,0); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(toPic==true) { //-- BMP image size on the chart display int XSize=cs*width+2*startX+RowVolWidth; int YSize=cs*height+yshift+70; //-- creating a bmp image sized XSize x YSize with the background color clrWhite bmp.Create(XSize,YSize,clrWhite); //-- displaying cells of the main field for(i=height-1;i>=0;i--) for(j=0;j<=width-1;j++) { bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray); } bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+50,array[k-2],clrDarkGray); bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+35,array[k-1],clrGray); } // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- //--- calculating trend lines i=0; while(thEnd<width-1) { while(thBeg+i<thEnd) { if(trend=='U') { i=ArrayMinimum(tMin,thBeg,thEnd-thBeg); j=tMin[i]; } else { i=ArrayMaximum(tMax,thBeg,thEnd-thBeg); j=tMax[i]; } thBeg=i; tv=j; i=0; while(GetMatrix(matrix,j,height,(long)(thBeg+i))=='.') { i++; if(trend=='U') j++; else j--; if(thBeg+i==width-1) { thEnd=width-1; break; }; }; if(thBeg+i<thEnd) { thBeg=thBeg+2; i=0; }; }; thEnd=thBeg+i; if(thEnd==thBeg) thEnd++; for(i=thBeg;i<thEnd;i++) { SetMatrix(matrix,tv,tv,height,(long)(i),'+'); // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(toPic==true) { //--- support and resistance lines if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+tv*cs, RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); } if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs, RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); } //--- broadening of support/resistance lines if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+tv*cs, RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); } if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs, RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); } } // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(trend=='U') tv++; else tv--; }; if(trend=='U') trend='D'; else trend='U'; i=0; }; //--- displaying data in columns ArrayResize(strDBC,width,0); TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[width-1],eMDT); if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=50000000) { for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],4,' '); for(i=1;i<=width-1;i++) { TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT); if(bMDT.year!=eMDT.year) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0); }; for(i=0;i<=3;i++) { StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1); s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; } else { if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=5000000) { for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],7,' '); for(i=1;i<=width-1;i++) { TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT); if(bMDT.mon!=eMDT.mon) { if(eMDT.mon<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.mon,0); if(eMDT.mon>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"."+DoubleToString(eMDT.mon,0); } }; for(i=0;i<=6;i++) { StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1); s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; } else { for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],10,' '); for(i=1;i<=width-1;i++) { TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT); if(bMDT.day!=eMDT.day) { if(eMDT.mon<10 && eMDT.day<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0" +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0); if(eMDT.mon<10 && eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0" +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"."+DoubleToString(eMDT.day,0); if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day< 10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0); if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"." +DoubleToString(eMDT.day,0); } }; for(i=0;i<=9;i++) { StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1); s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; }; }; StringInit(s,25+vd+width,'-'); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; //--- displaying price chart price=GlobalMax*dBox; HVolumeMax=VolByPrice[ArrayMaximum(VolByPrice,0,WHOLE_ARRAY)]; s=""; for(i=height-1;i>=0;i--) { StringInit(ps,8-StringLen(DoubleToString(price,sd)),' '); s=s+ps+DoubleToString(price,sd)+" : "; for(j=0;j<vd;j++) if(VolByPrice[i]>HVolumeMax*j/vd) s=s+"*"; else s=s+" "; s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+CharToString(matrix[j*height+i]); s=s+" : "+ps+DoubleToString(price,sd); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; s=""; price=price-dBox; }; StringInit(s,25+vd+width,'-'); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; //--- simple markup through 10 StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) if(StringGetCharacter(DoubleToString(j,0), StringLen(DoubleToString(j,0))-1)==57) s=s+"|"; else s=s+" "; s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; //--- displaying volume chart in columns VVolumeMax=VolByCol[ArrayMaximum(VolByCol,0,WHOLE_ARRAY)]; for(i=vd-1;i>=0;i--) { StringInit(s,vd,' '); s=s+" : "; for(j=0;j<=width-1;j++) if(VolByCol[j]>VVolumeMax*i/vd) s=s+"*"; else s=s+" "; s=s+" : "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; StringInit(s,25+vd+width,'-'); k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; //--- column history s=" | Start Date/Time | End Date/Time | "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT); s=" 1 | 0000/00/00 00:00:00 | "; s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/"; if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; for(i=1;i<=width-1;i++) { TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT); TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT); s=""; StringInit(ps,4-StringLen(DoubleToString(i+1,0)),' '); s=s+ps+DoubleToString(i+1,0)+" | "; s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/"; if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; s=s+DoubleToString(eMDT.year,0)+"/"; if(eMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/"; if(eMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" "; if(eMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":"; if(eMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":"; if(eMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | "; k++; ArrayResize(array,k,0); array[k-1]=s; }; y=k; z=25+vd+width; // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- if(toPic==true) { //--- displaying dates in YYYY/MM/DD format for(j=0;j<=width-1;j++) { string s0=strDBC[j]; StringReplace(s0,".","/"); bmp.TypeTextV(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*(height-1)+5,s0,clrDimGray); } //--- volume cell support for(i=height-1;i>=0;i--) for(j=0;j<vd;j++) { bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6); bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray); } for(i=0; i>-7;i--) for(j=0;j<=vd;j++) { bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite); bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray); } //--- exact volumes for(i=height-1;i>=0;i--) bmp.Bar(startX,yshift+cs*i,int(10*cs*VolByPrice[i]/HVolumeMax),cs,0xB5ABAB); //--- displaying naughts and crosses for(i=height-1;i>=0;i--) for(j=0;j<=width-1;j++) { int xpos=RowVolWidth+startX+cs*j+1; int ypos=yshift+cs*i+1; if(CharToString(matrix[j*height+i])=="X") ShowCell(xpos,ypos,'X'); else if(CharToString(matrix[j*height+i])=="O") ShowCell(xpos,ypos,'O'); } //--- volume underside support for(i=0;i<=60/cs;i++) for(j=0;j<=width-1;j++) { bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,clrLightGray); } //--- displaying volumes for(j=0;j<=width-1;j++) bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift-60, cs,int(60*VolByCol[j]/VVolumeMax),0xB5ABAB); //--- displaying the main field border bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*0,yshift+cs*0,cs*(width),cs*(height),clrSilver); //--- displaying prices and scale bmp.LineV(startX,yshift,cs*height,clrBlack); bmp.LineV(RowVolWidth+startX+cs*width,yshift,cs*height,clrBlack); price=GlobalMax*dBox; for(i=height-1;i>=0;i--) { //-- prices on the left bmp.TypeText(cs,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack); bmp.LineH(0,yshift+cs*i,startX,clrLightGray); bmp.LineH(0+startX-3,yshift+cs*i,6,clrBlack); //-- prices on the right int dx=RowVolWidth+cs*width; bmp.TypeText(10+startX+dx,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack); bmp.LineH(startX+dx,yshift+cs*i,40,clrLightGray); bmp.LineH(startX+dx-3,yshift+cs*i,6,clrBlack); price=price-dBox; } //-- saving the resulting image in a file bmp.Save(sName,true); } // --------------------------------- BMP ----------------------------------------- } //+------------------------------------------------------------------+ //|Outputting as a text file | //+------------------------------------------------------------------+ void pnf2file(string sName, // instrument for the file name string& array[], // array of lines saved in the file int beg, // the line of the array first saved in the file int end) // the line of the array last saved in the file { string fn; int handle; fn=sName+"_b"+DoubleToString(box,0)+"_r"+DoubleToString(reverse,0)+".txt"; handle=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI,';'); for(int i=beg;i<end;i++) FileWrite(handle,array[i]); FileClose(handle); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Adjusting the price to the box size | //+------------------------------------------------------------------+ int MathNorm(double value, // transforming any double-type figure into long-type figure double prec, // ensuring the necessary accuracy bool vect) // and if true, rounding up; if false, rounding down { if(vect==true) return((int)(MathCeil(value/prec))); else return((int)(MathFloor(value/prec))); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Filling the array | //| Character one-dimensional array represented as a matrix | //+------------------------------------------------------------------+ void SetMatrix(uchar& array[], // passing the array in a link to effect a replacement long pbeg, // from here long pend, // up to here long pheight, // in the column of this height long pwidth, // bearing this number among all the columns in the array uchar ppnf) // with this character { long offset=0; for(offset=pheight*pwidth+pbeg;offset<=pheight*pwidth+pend;offset++) array[(int)offset]=ppnf; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Getting an isolated value from the array | //| Character one-dimensional array represented as a matrix | //+------------------------------------------------------------------+ uchar GetMatrix(uchar& array[], // passing it in a link to obtain a character... long pbeg, // here long pheight, // in the column of this height long pwidth) // bearing this number among all the columns in the array { return(array[(int)pheight*(int)pwidth+(int)pbeg]); } //+------------------------------------------------------------------+ //|Filling the vector | //+------------------------------------------------------------------+ void SetVector(long &array[], // passing the long-type array in a link to effect a replacement long pbeg, // from here long pend, // up to here long pv) // with this value { long offset=0; for(offset=pbeg;offset<=pend;offset++) array[(int)offset]=array[(int)offset]+pv; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Displaying a horizontal line | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor) { DrawLine(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1,aColor); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Displaying a vertical line | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor) { DrawLine(aX1,aY1,aX1,aY1+aSizeY,aColor); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Drawing a rectangle (of a given size) | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor) { DrawRectangle(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Drawing a filled rectangle (of a given size) | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor) { DrawBar(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Drawing a filled rectangle | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor) { for(int i=aX1; i<=aX2; i++) for(int j=aY1; j<=aY2; j++) { DrawDot(i,j,aColor); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Displaying the text vertically | //+------------------------------------------------------------------+ void cIntBMPEx::TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor) { SetDrawWidth(1); for(int j=0;j<StringLen(aText);j++) { string TypeChar=StringSubstr(aText,j,1); if(TypeChar==" ") { aY+=5; } else { int Pointer=0; for(int i=0;i<ArraySize(CA);i++) { if(CA[i]==TypeChar) { Pointer=i; } } for(int i=PA[Pointer];i<PA[Pointer+1];i++) { DrawDot(aX+YA[i],aY+MaxHeight+XA[i],aColor); } aY+=WA[Pointer]+1; } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Transforming components into color | //+------------------------------------------------------------------+ int RGB256(int aR,int aG,int aB) { return(aR+256*aG+65536*aB); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Drawing X's or O's as an image | //+------------------------------------------------------------------+ void ShowCell(int x,int y,uchar img) { uchar r,g,b; for(int i=0; i<8; i++) { for(int j=0; j<8; j++) { switch(img) { case 'X': r=Mask_X[3*(j*8+i)]; g=Mask_X[3*(j*8+i)+1]; b=Mask_X[3*(j*8+i)+2]; break; case 'O': r=Mask_O[3*(j*8+i)]; g=Mask_O[3*(j*8+i)+1]; b=Mask_O[3*(j*8+i)+2]; break; }; int col=RGB256(r,g,b); bmp.DrawDot(x+i,y+j,col); } } } //+------------------------------------------------------------------+
Dependendo do valor do parâmetro de entrada pic, os resultados de script serão gerados quer sob a forma de arquivos de texto com arquivos de imagem (terminal_data_directory\MQL5\Images) ou apenas arquivos de texto (salvos em terminal_data_directory\MQL5\Arquivos).
Comparação de resultados
Para comparar os resultados, vamos desenhar um gráfico Light Crude Oil com os seguintes parâmetros: tamanho da caixa é de $1, reversão é de 3 caixas.
StockCharts.com:
Fig. 1. Gráfico de ponto e figura para Light Crude Oil gerado pelo StockCharts.com
Bull's-Eye Broker:
Fig. 2. Gráfico de ponto e figura para Light Crude Oil gerado pelo software Bull's-Eye Broker
Nossos resultados de desempenho de script:
Fig. 3. Gráfico de ponto e figura para Light Crude Oil gerado pelo nosso script
Todos os três gráficos são idênticos. Parabéns! Pegamos o jeito do gráfico de ponto e figura.
Padrões de gráfico de ponto e figura típicos
Como eles podem ser usados?
Vamos primeiro dar uma olhada nos padrões típicos, especialmente como eles podem ser contados nos dedos.
Estes são:
Fig. 4. Padrões de preço: O Double Top, o Triple Top, o Double Bottom Breakout e os Triple Bottoms
Além disso:
Fig. 5. Padrões de preço: Mercado em alta e mercado em baixa
e finalmente:
Fig. 6. Padrões de preço: Catapulta de alta e catapulta de baixa
E agora algumas dicas.
- Abra apenas posições longas acima da linha de suporte e as posições curtas somente sob a linha de resistência. Por exemplo, a partir de meados de dezembro de 2011, depois da quebra da linha de resistência que vem se formando desde o final de setembro de 2011, abra apenas as posições longas em Light Crude Oil futures.
- Use linhas de suporte e resistência para arrastar ordens de stop loss.
- Use contagem vertical, antes de abrir uma posição para estimar uma relação entre possível lucro e um possível prejuízo.
A contagem vertical é melhor demonstrada pelo seguinte exemplo.
Em dezembro de 2011, a coluna de X moveu-se para cima partir do preço inicial de $76 além da coluna anterior de X em $85, quebrada através da linha de resistência em $87 e alcançada em $89. De acordo com a contagem vertical, isto sugere que o preço possa subir para atingir o nível de $76+($89 - $75)*3 (3 caixa de reversão)=$118.
O próximo movimento foi corretivo, trazendo o preço ao nível de $85. Especuladores podem colocar uma ordem de stop loss em uma posição longa em menos de $1, por ex. de $84.
A entrada para a posição longa pode ser planejada após um movimento corretivo concluído de uma caixa mais alta do que a coluna anterior de X, por exemplo, no preço de $90.
Vamos estimar o possível prejuízo - pode chegar a $90 - $ 84 = $6 por um contrato de mercados futuros. Lucro possível pode alcançar $118-$90=$28. Lucro possível-possível taxa de prejuízo: $28/$6>4.5 Bom desempenho, na minha opinião. Até agora nosso lucro deveria equivaler a $105-$90=$15 por cada contrato de mercado futuro.
Licenças
O script foi escrito e fornecido sob a licença BSD pelo autor Roman Rich. O texto da licença pode ser encontrado no arquivo Lic.txt. A biblioteca cIntBMP foi criada por Dmitry, também conhecido como o número inteiro. As marcas registradas StockCharts.com e Bull's-Eye Broker são propriedades dos seus respectivos proprietários.
Conclusão
Este artigo propôs um algoritmo e um script para gráficos de ponto e figura ("Jogo da velha"). A consideração foi dada a vários padrões de preços, cujo uso prático foi destacado nas recomendações fornecidas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/368
Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.
Esse artigo foi escrito por um usuário do site e reflete seu ponto de vista pessoal. A MetaQuotes Ltd. não se responsabiliza pela precisão das informações apresentadas nem pelas possíveis consequências decorrentes do uso das soluções, estratégias ou recomendações descritas.
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
A Renate anunciou algo assim outro dia, se não me engano.
Isso já está em andamento.
Primeiro, criaremos uma maneira fácil de criar bitmaps dinamicamente e vinculá-los a objetos gráficos e, em seguida, criaremos funções padrão de desenho para bitmap. Embora seja possível desenhar no buffer mesmo sem as funções padrão, se desejado.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Indicadores: Ponto e Figura
newdigital, 2013.09.12 16:29
Gráficos de ponto e figura
O gráfico de ponto e figura reduz a importância do tempo em um gráfico e, em vez disso, concentra-se nos movimentos de preço. Os gráficos de ponto e figura são compostos de Xs e Os, sendo Xs as novas máximas e Os as novas mínimas. Há duas entradas para um gráfico de ponto e figura:
Um dos principais usos dos gráficos de ponto e figura, e o que é enfatizado nesta seção, é que os gráficos de ponto e figura facilitam a visualização dos padrões gráficos clássicos pelos traders. No gráfico abaixo do E-mini S&P 500 Future, o gráfico de ponto e figura enfatizou as linhas de suporte e resistência, bem como as áreas de rompimento de preços:
Novamente, o gráfico de Ponto e Figura facilita a visualização do padrão de fundo duplo abaixo no gráfico do contrato futuro do E-mini S&P 500:
O gráfico do e-mini acima ilustra os dois fundos do padrão de fundo duplo, bem como a linha de confirmação que é ultrapassada, resultando em uma oportunidade de compra.O Point & Figure é uma forma muito singular de traçar a ação do mercado. O ponto forte do gráfico de Ponto e Figura é que ele elimina o elemento tempo e se concentra no que é realmente importante - o preço
lic.txt (1,35 KB)
Como posso usar esse indicador e outros no MT5? Inseri esses indicadores no mt5, mas não os vejo na plataforma.
Talvez eu os tenha inserido em um local incorreto,,,,,. Alguém pode me aconselhar?
oi
Também não consegui mostrar no gráfico qual é o problema, não consegui entender. Você pode me ajudar a configurar o arquivo?
oi
Também não consegui mostrar no gráfico qual é o problema, não consegui entender. Você pode me ajudar a configurar o arquivo?