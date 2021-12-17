MetaTrader 5 / Esempi
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
L'ultima crociata

L'ultima crociata

MetaTrader 5Esempi |
318 16
Roman Zamozhnyy
Roman Zamozhnyy

Introduzione

Ci sono tre modalità predefinite di presentazione del prezzo dello strumento disponibili nel terminale МetaТrader 5 (così come su МetaТrader 4): barre, candele e linee. Essenzialmente, tutti rappresentano gli stessi grafici temporali. Oltre al metodo tradizionale di presentazione dei prezzi in base al tempo, esistono ancora altri mezzi non legati al tempo e che sono molto popolari tra investitori e speculatori: Renko e Kagi, interruzione di tre righe e punti e cifre dei grafici.

Non voglio affermare il loro vantaggio rispetto ai classici, ma togliere di vista la variabile tempo aiuta alcuni trader a concentrarsi sulla variabile prezzo. Suggerisco di considerare qui i grafici punti e cifre insieme a un algoritmo di creazione di grafici pertinente, dare un'occhiata a prodotti di mercato ben noti che servono a generare tali grafici e scrivere uno script chiaro e semplice che implementa l'algoritmo. Un libro di Thomas J. Dorsey "Point and Figure Charting: The Essential Application for Forecasting and Tracking Market Prices" sarà il nostro libro dell’ABC.

Bull's-Eye Broker è il pacchetto software più popolare per disegnare grafici offline. Il software è disponibile per 21 giorni di prova (numerose prove possibili) e la nuova versione Beta è disponibile durante il periodo Beta. Questo pacchetto software verrà utilizzato per stimare i risultati delle prestazioni degli script. Una delle migliori risorse online in termini di grafici a punti e cifre è StockCharts. Il sito web è orientato alla borsa e quindi, sfortunatamente, non fornisce i prezzi degli strumenti Forex.

Per confrontare i risultati delle prestazioni dello script che introdurremo, i future sull'oro, i future sul petrolio greggio leggero e i grafici CFD S&P 500 verranno generati utilizzando il software e il sito Web; un grafico dei prezzi EURUSD verrà disegnato utilizzando solo Bull's-Eye Broker (ricorda le limitazioni di StockChart).


Algoritmo per grafici a punti e cifre

Quindi, ecco l'algoritmo.

Ci sono due parametri chiave nei grafici a punti e cifre:

  1. Dimensione della scatola che è la variazione minima del prezzo dello strumento; variazioni inferiori alla variazione di prezzo minimo non influiscono sul grafico;
  2. Inversione che è il numero di caselle che rappresentano il movimento del prezzo nella direzione opposta all'attuale direzione del grafico a seguito del quale tale movimento verrà visualizzato nella nuova colonna.

Poiché la creazione di grafici richiede la cronologia delle quotazioni memorizzate sotto forma di prezzi Open-High-Low-Close, assumiamo quanto segue:

  1. Il grafico è disegnato in base ai prezzi High-Low;
  2. Il prezzo alto viene arrotondato per difetto alla dimensione della scatola (MathFloor), il prezzo basso viene arrotondato per eccesso alla dimensione della scatola (MathCeil).

Faccio un esempio. Supponiamo di voler disegnare un grafico del petrolio greggio leggero con una dimensione della scatola uguale a $ 1 (uno) e un'inversione di 3 (tre) scatola. Ciò significa che tutti i prezzi High vengono arrotondati per difetto al $1 più vicino e tutti i prezzi Low vengono arrotondati allo stesso modo:

Data High Low XO High XO Basso
2012.02.13 100,86 99,08 100 100
2012.02.14 101,83 100,28 101 101
2012.02.15 102,53 100,62 102 101
2012.02.16 102,68 100,84 102 101
2012.02.17 103,95 102,24 103 102


Le X (croci) sono utilizzate per illustrare un movimento di prezzo al rialzo sul grafico, mentre le O (zero) rappresentano un movimento di prezzo in calo.

Come determinare la direzione iniziale del prezzo (se la prima colonna è X o O):

Tieni a mente i valori XO High e XO Low [Bars-1] e attendi fino a:

  • Il valore di XO Basso diminuisce del numero di caselle di inversione rispetto a XO Alto iniziale (la prima colonna è О); o
  • il valore XO High aumenta del numero di caselle di inversione rispetto a XO Low iniziale (la prima colonna è Х).

Nel nostro esempio di petrolio greggio, dovremmo tenere a mente XO High[Bars-1]=100 e XO Low[Bars-1]=100.

Quindi aspetta di vedere cosa succede prima:

  • Il valore XO Low[i] della barra successiva diventa minore o uguale a $97, suggerendo che la prima colonna è O; o
  • il valore XO High[i] della barra successiva diventa maggiore o uguale a $ 103, suggerendo che la prima colonna è Х.

Possiamo determinare la prima colonna il 17 febbraio: XO High price ha raggiunto $ 103 e la prima colonna è X. Fallo disegnando quattro X da $ 100 a $ 103.

Come determinare un ulteriore movimento del grafico:

Se la colonna corrente è X, controlla se XO High della barra corrente è aumentato della dimensione della casella rispetto al prezzo XO corrente (cioè il 20 febbraio controlleremo prima se XO High è maggiore o uguale a $ 104). Se XO High[2012.02.20] è $ 104 o $ 105 o superiore, aggiungeremo il numero rilevante di X alla colonna esistente di X.

Se XO High della barra corrente non è aumentato della dimensione della scatola rispetto al prezzo XO corrente, controlla se XO Low della barra corrente è inferiore a XO High del numero di inversione di scatole (nel nostro esempio, se XO Low[ 2012.02.20] è inferiore o uguale a $ 103-3* $ 1 = $ 100 o $ 99 o inferiore). Se è inferiore, tracciamo una colonna di O a destra della colonna di X da $ 102 a $ 100.

Nel caso in cui la colonna corrente sia O, tutte le considerazioni di cui sopra valgono viceversa.

IMPORTANTE: ogni nuova colonna di O è sempre disegnata a destra e a una casella più bassa del valore High della precedente colonna di X e ogni nuova colonna di X è sempre disegnata a destra e a una casella più alta del valore Low della precedente colonna di O.

I principi della creazione di grafici sono ora chiari. Passiamo alle linee di supporto e resistenza.

Le linee di supporto e resistenza nei grafici a punti e cifre convenzionali sono sempre angolate a 45 gradi.

La prima riga dipende dalla prima colonna. Se la prima colonna è X, la prima linea sarà una linea di resistenza che inizia un riquadro più in alto del massimo della prima colonna, con un'angolazione di 45 gradi GI e verso destra. Se la prima colonna è O, la prima linea sarà una linea di supporto che inizia un riquadro più in basso del minimo della prima colonna, con un'angolazione di 45 gradi verso l'alto e verso destra. Le linee di supporto e resistenza vengono tracciate fino a raggiungere il grafico dei prezzi.

Non appena la linea di supporto/resistenza raggiunge il grafico dei prezzi, iniziamo a tracciare una linea di resistenza/supporto, di conseguenza. Quando si disegna, il principio chiave è assicurarsi che la linea tracciata sia più a destra della precedente linea di tendenza sul grafico. Quindi, per tracciare una linea di supporto identifichiamo prima il valore minimo del grafico sotto la linea di resistenza che abbiamo appena disegnato e tracciamo la linea di supporto iniziando una casella più in basso del minimo identificato UP a destra fino a raggiungere il grafico o l'ultima colonna di il grafico.

Se la linea di supporto tracciata partendo dal minimo sotto la precedente linea di resistenza sale e inciampa sul grafico sotto la stessa linea di resistenza, spostati a destra e trova un nuovo minimo di prezzo all'interno dell'intervallo dal minimo più basso sotto la resistenza fino alla fine della linea di resistenza. Continua finché la linea di tendenza così tracciata non va a destra, oltre la linea di tendenza precedente.

Tutto quanto sopra sarà più chiaro se illustrato con esempi di grafici reali forniti più avanti.

Ormai abbiamo già risolto l'algoritmo di creazione di grafici. Aggiungiamo alcune belle funzionalità al nostro script:

  • Selezione modalità: creazione di grafici solo per un simbolo corrente o per tutti i simboli nel MarketWatch;
  • Selezione dell'intervallo di tempo (sembra più logico disegnare grafici di 100 pip su intervalli di tempo giornalieri e grafici di 1-3 pip su M1);
  • Impostazione della dimensione della scatola in pip;
  • Impostazione del numero di caselle per l’inversione;
  • Imposta il numero di caratteri per visualizzare i volumi (nello script, spunta i volumi poiché non ho incontrato broker che forniscono volumi reali) in colonne e righe (come l'indicatore MarketDepth);
  • Impostazione della profondità della cronologia in base alla quale verrà disegnato il grafico;
  • Selezione del formato di output: i risultati possono essere salvati come file di testo normale o file di immagine;
  • E infine, una funzionalità per i principianti: l'autocharting (imposta automaticamente la dimensione della casella in base all'altezza richiesta del grafico).

Ora che sono state fornite le descrizioni dell'algoritmo e dei requisiti, è giunto il momento di presentare lo script.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Point&Figure text charts |
//|                                        BSD Lic. 2012, Roman Rich |
//|                                           http://www.FXRays.info |
//+------------------------------------------------------------------+
#property               copyright "Roman Rich"
#property               link      "http://www.FXRays.info"
#property               version   "1.00"
#property               script_show_inputs
#include                "cIntBMP.mqh"                                       // Include the file containing cIntBMP class

input bool              mw=true;                                    // All MarketWatch?
input ENUM_TIMEFRAMES   tf=PERIOD_M1;                                 // Time frame
input long              box=2;                                      // Box size in pips (0 - auto)
enum                    cChoice{c10=10,c25=25,c50=50,c100=100};
input cChoice           count=c50;                                 // Chart height in boxes for autocharting
enum                    rChoice{Two=2,Three,Four,Five,Six,Seven};
input rChoice           reverse=Five;                              // Number of boxes for reversal
enum                    vChoice{v10=10,v25=25,v50=50};
input vChoice           vd=v10;                                    // Characters for displaying volumes
enum                    dChoice{Little=15000,Middle=50000,Many=100000,Extremely=1000000};
input dChoice           depth=Little;                              // History depth
input bool              pic=true;                                   // Image file?
input int               cellsize=10;                                // Cell size in pixels
//+------------------------------------------------------------------+
//| cIntBMP class descendant                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
class cIntBMPEx : public cIntBMP
  {
public:
   void              Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor);
   void              Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor);
   void              LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor);
   void              LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor);
   void              DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor);
   void              TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor);
  };
cIntBMPEx bmp;    // cIntBMPEx class instance
uchar Mask_O[192]= // The naughts
  {
   217,210,241,111,87,201,124,102,206,165,150,221,237,234,248,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
   73,42,187,137,117,211,201,192,235,140,120,212,60,27,182,178,165,226,255,255,255,255,255,255,
   40,3,174,250,249,253,255,255,255,255,255,255,229,225,245,83,54,190,152,135,216,255,255,255,
   68,36,185,229,225,245,255,255,255,255,255,255,255,255,255,247,246,252,78,48,188,201,192,235,
   140,120,212,145,126,214,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,188,177,230,124,102,206,
   237,234,248,58,24,181,209,201,238,255,255,255,255,255,255,255,255,255,168,153,222,124,102,206,
   255,255,255,199,189,234,63,30,183,186,174,229,247,246,252,204,195,236,60,27,182,204,195,236,
   255,255,255,255,255,255,232,228,246,117,93,203,52,18,179,83,54,190,196,186,233,255,255,255
  };
uchar Mask_X[192]= // The crosses
  {
   254,252,252,189,51,51,236,195,195,255,255,255,255,255,255,235,192,192,248,234,234,255,255,255,
   255,255,255,202,90,90,184,33,33,251,243,243,212,120,120,173,0,0,173,0,0,255,255,255,
   255,255,255,254,252,252,195,69,69,192,60,60,178,15,15,233,186,186,253,249,249,255,255,255,
   255,255,255,255,255,255,241,210,210,173,0,0,209,111,111,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
   255,255,255,255,255,255,205,99,99,192,60,60,181,24,24,241,210,210,255,255,255,255,255,255,
   255,255,255,249,237,237,176,9,9,241,213,213,226,165,165,189,51,51,254,252,252,255,255,255,
   255,255,255,230,177,177,185,36,36,255,255,255,255,255,255,189,51,51,222,153,153,255,255,255,
   255,255,255,240,207,207,200,84,84,255,255,255,255,255,255,227,168,168,211,117,117,255,255,255
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Instrument selection                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int    mwSymb;
   string symb;
   int    height=0,width=0;
   string pnfArray[];
   if(mw==true)
     {
      mwSymb=0;
      while(mwSymb<SymbolsTotal(true))
        {
         symb=SymbolName(mwSymb,true);
         ArrayFree(pnfArray);
         ArrayResize(pnfArray,0,0);
         PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize);
         pnf2file(symb,pnfArray,0,height);
         mwSymb++;
        };
     }
   else
     {
      symb=Symbol();
      ArrayFree(pnfArray);
      ArrayResize(pnfArray,0,0);
      PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize);
      pnf2file(symb,pnfArray,0,height);
     };
   Alert("Ok.");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart calculation and drawing                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void PNF(string sName,      // instrument
         string& array[],  // array for the output
         int& y,           // array height
         int& z,           // array width
         bool toPic,       // if true-output and draw
         int cs)           // set the cell size for drawing
  {
   string      s,ps;
   datetime    d[];
   double      o[],h[],l[],c[];
   long        v[];
   uchar       matrix[];
   long        VolByPrice[],VolByCol[],HVolumeMax,VVolumeMax;
   int         tMin[],tMax[];
   datetime    DateByCol[];
   MqlDateTime bMDT,eMDT;
   string      strDBC[];
   uchar       pnf='.';
   int         sd;
   int         b,i,j,k=0,m=0;
   int         GlobalMin,GlobalMax,StartMin,StartMax,CurMin,CurMax,RevMin,RevMax,ContMin,ContMax;
   int         height,width,beg=0,end=0;
   double      dBox,price;
   int         thBeg=1,thEnd=2,tv=0;
   uchar       trend='.';
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   int RowVolWidth=10*cs;
//--- shift for prices
   int startX=5*cs;
   int yshift=cs*7;
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   if(SymbolInfoInteger(sName,SYMBOL_DIGITS)<=3) sd=2; else sd=4;
   b=MathMin(Bars(sName,tf),depth);
   ArrayFree(d);
   ArrayFree(o);
   ArrayFree(h);
   ArrayFree(l);
   ArrayFree(c);
   ArrayFree(v);
   ArrayFree(matrix);
   ArrayFree(VolByPrice);
   ArrayFree(VolByCol);
   ArrayFree(DateByCol);
   ArrayFree(tMin);
   ArrayFree(tMax);
   ArrayResize(d,b,0);
   ArrayResize(o,b,0);
   ArrayResize(h,b,0);
   ArrayResize(l,b,0);
   ArrayResize(c,b,0);
   ArrayResize(v,b,0);
   ArrayInitialize(d,NULL);
   ArrayInitialize(o,NULL);
   ArrayInitialize(h,NULL);
   ArrayInitialize(l,NULL);
   ArrayInitialize(c,NULL);
   ArrayInitialize(v,NULL);
   CopyTime(sName,tf,0,b,d);
   CopyOpen(sName,tf,0,b,o);
   CopyHigh(sName,tf,0,b,h);
   CopyLow(sName,tf,0,b,l);
   CopyClose(sName,tf,0,b,c);
   CopyTickVolume(sName,tf,0,b,v);
   if(box!=0)
     {
      dBox=box/MathPow(10.0,(double)sd);
     }
   else
     {
      dBox=MathNorm((h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)]-l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)])/count,
                      1/MathPow(10.0,(double)sd),true)/MathPow(10.0,(double)sd);
     };
   GlobalMin=MathNorm(l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,true)-(int)(reverse);
   GlobalMax=MathNorm(h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,false)+(int)(reverse);
   StartMin=MathNorm(l[0],dBox,true);
   StartMax=MathNorm(h[0],dBox,false);
   ContMin=(int)(StartMin-1);
   ContMax=(int)(StartMax+1);
   RevMin=(int)(StartMax-reverse);
   RevMax=(int)(StartMin+reverse);
   height=(int)(GlobalMax-GlobalMin);
   width=1;
   ArrayResize(matrix,height*width,0);
   ArrayInitialize(matrix,'.');
   ArrayResize(VolByPrice,height,0);
   ArrayInitialize(VolByPrice,0);
   ArrayResize(VolByCol,width,0);
   ArrayInitialize(VolByCol,0);
   ArrayResize(DateByCol,width,0);
   ArrayInitialize(DateByCol,D'01.01.1971');
   ArrayResize(tMin,width,0);
   ArrayInitialize(tMin,0);
   ArrayResize(tMax,width,0);
   ArrayInitialize(tMax,0);
   for(i=1;i<b;i++)
     {
      CurMin=MathNorm(l[i],dBox,true);
      CurMax=MathNorm(h[i],dBox,false);
      switch(pnf)
        {
         case '.':
           {
            if(CurMax>=RevMax)
              {
               pnf='X';
               ContMax=(int)(CurMax+1);
               RevMin=(int)(CurMax-reverse);
               beg=(int)(StartMin-GlobalMin-1);
               end=(int)(CurMax-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               trend='D';
               break;
              };
            if(CurMin<=RevMin)
              {
               pnf='O';
               ContMin=(int)(CurMin-1);
               RevMax=(int)(CurMin+reverse);
               beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1);
               end=(int)(StartMax-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               trend='U';
               break;
              };
            break;
           };
         case 'X':
           {
            if(CurMax>=ContMax)
              {
               pnf='X';
               ContMax=(int)(CurMax+1);
               RevMin=(int)(CurMax-reverse);
               end=(int)(CurMax-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               break;
              };
            if(CurMin<=RevMin)
              {
               pnf='O';
               ContMin=(int)(CurMin-1);
               RevMax=(int)(CurMin+reverse);
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1);
               end--;
               width++;
               ArrayResize(matrix,height*width,0);
               ArrayResize(VolByCol,width,0);
               ArrayResize(DateByCol,width,0);
               ArrayResize(tMin,width,0);
               ArrayResize(tMax,width,0);
               SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.');
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=0;
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               break;
              };
            break;
           };
         case 'O':
           {
            if(CurMin<=ContMin)
              {
               pnf='O';
               ContMin=(int)(CurMin-1);
               RevMax=(int)(CurMin+reverse);
               beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               break;
              };
            if(CurMax>=RevMax)
              {
               pnf='X';
               ContMax=(int)(CurMax+1);
               RevMin=(int)(CurMax-reverse);
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               beg++;
               end=(int)(CurMax-GlobalMin-1);
               width++;
               ArrayResize(matrix,height*width,0);
               ArrayResize(VolByCol,width,0);
               ArrayResize(DateByCol,width,0);
               ArrayResize(tMin,width,0);
               ArrayResize(tMax,width,0);
               SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.');
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=0;
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               break;
              };
            break;
           };
        };
     };
//--- credits
   s="BSD License, 2012, FXRays.info by Roman Rich";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
   s=SymbolInfoString(sName,SYMBOL_DESCRIPTION)+",
                      Box-"+DoubleToString(box,0)+",Reverse-"+DoubleToString(reverse,0);
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   if(toPic==true)
     {
      //-- BMP image size on the chart display
      int XSize=cs*width+2*startX+RowVolWidth;
      int YSize=cs*height+yshift+70;
      //-- creating a bmp image sized XSize x YSize with the background color clrWhite
      bmp.Create(XSize,YSize,clrWhite);
      //-- displaying cells of the main field
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         for(j=0;j<=width-1;j++)
           {
            bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite);
            bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+50,array[k-2],clrDarkGray);
      bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+35,array[k-1],clrGray);
     }
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
//--- calculating trend lines
   i=0;
   while(thEnd<width-1)
     {
      while(thBeg+i<thEnd)
        {
         if(trend=='U')
           {
            i=ArrayMinimum(tMin,thBeg,thEnd-thBeg);
            j=tMin[i];
           }
         else
           {
            i=ArrayMaximum(tMax,thBeg,thEnd-thBeg);
            j=tMax[i];
           }
         thBeg=i;
         tv=j;
         i=0;
         while(GetMatrix(matrix,j,height,(long)(thBeg+i))=='.')
           {
            i++;
            if(trend=='U') j++; else j--;
            if(thBeg+i==width-1)
              {
               thEnd=width-1;
               break;
              };
           };
         if(thBeg+i<thEnd)
           {
            thBeg=thBeg+2;
            i=0;
           };
        };
      thEnd=thBeg+i;
      if(thEnd==thBeg) thEnd++;
      for(i=thBeg;i<thEnd;i++)
        {
         SetMatrix(matrix,tv,tv,height,(long)(i),'+');
         // --------------------------------- BMP -----------------------------------------
         if(toPic==true)
           {
            //--- support and resistance lines
            if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+tv*cs,
                                         RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); }
            if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs,
                                         RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); }
            //--- broadening of support/resistance lines
            if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+tv*cs,
                                         RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); }
            if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs,
                                         RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); }
           }
         // --------------------------------- BMP -----------------------------------------
         if(trend=='U') tv++; else tv--;
        };
      if(trend=='U') trend='D'; else trend='U';
      i=0;
     };
//--- displaying data in columns
   ArrayResize(strDBC,width,0);
   TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT);
   TimeToStruct(DateByCol[width-1],eMDT);
   if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=50000000)
     {
      for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],4,' ');
      for(i=1;i<=width-1;i++)
        {
         TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
         TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
         if(bMDT.year!=eMDT.year) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0);
        };
      for(i=0;i<=3;i++)
        {
         StringInit(s,vd,' ');
         s=s+"            : ";
         for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1);
         s=s+" : ";
         k++;
         ArrayResize(array,k,0);
         array[k-1]=s;
        };
     }
   else
     {
      if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=5000000)
        {
         for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],7,' ');
         for(i=1;i<=width-1;i++)
           {
            TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
            TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
            if(bMDT.mon!=eMDT.mon)
              {
               if(eMDT.mon<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.mon,0);
               if(eMDT.mon>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"."+DoubleToString(eMDT.mon,0);
              }
           };
         for(i=0;i<=6;i++)
           {
            StringInit(s,vd,' ');
            s=s+"            : ";
            for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1);
            s=s+" : ";
            k++;
            ArrayResize(array,k,0);
            array[k-1]=s;
           };
        }
      else
        {
         for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],10,' ');
         for(i=1;i<=width-1;i++)
           {
            TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
            TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
            if(bMDT.day!=eMDT.day)
              {
               if(eMDT.mon<10 && eMDT.day<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"
                                                       +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0);
               if(eMDT.mon<10 && eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"
                                                       +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"."+DoubleToString(eMDT.day,0);
               if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day< 10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." 
                                                      +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0);
               if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." 
                                                      +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"." +DoubleToString(eMDT.day,0);
              }
           };
         for(i=0;i<=9;i++)
           {
            StringInit(s,vd,' ');
            s=s+"            : ";
            for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1);
            s=s+" : ";
            k++;
            ArrayResize(array,k,0);
            array[k-1]=s;
           };
        };
     };
   StringInit(s,25+vd+width,'-');
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- displaying price chart
   price=GlobalMax*dBox;
   HVolumeMax=VolByPrice[ArrayMaximum(VolByPrice,0,WHOLE_ARRAY)];
   s="";
   for(i=height-1;i>=0;i--)
     {
      StringInit(ps,8-StringLen(DoubleToString(price,sd)),' ');
      s=s+ps+DoubleToString(price,sd)+" : ";
      for(j=0;j<vd;j++) if(VolByPrice[i]>HVolumeMax*j/vd) s=s+"*"; else s=s+" ";
      s=s+" : ";
      for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+CharToString(matrix[j*height+i]);
      s=s+" : "+ps+DoubleToString(price,sd);
      k++;
      ArrayResize(array,k,0);
      array[k-1]=s;
      s="";
      price=price-dBox;
     };
   StringInit(s,25+vd+width,'-');
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- simple markup through 10
   StringInit(s,vd,' ');
   s=s+"            : ";
   for(j=0;j<=width-1;j++) if(StringGetCharacter(DoubleToString(j,0),
                                                    StringLen(DoubleToString(j,0))-1)==57) s=s+"|"; else s=s+" ";
   s=s+" : ";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- displaying volume chart in columns
   VVolumeMax=VolByCol[ArrayMaximum(VolByCol,0,WHOLE_ARRAY)];
   for(i=vd-1;i>=0;i--)
     {
      StringInit(s,vd,' ');
      s=s+"            : ";
      for(j=0;j<=width-1;j++) if(VolByCol[j]>VVolumeMax*i/vd) s=s+"*"; else s=s+" ";
      s=s+" : ";
      k++;
      ArrayResize(array,k,0);
      array[k-1]=s;
     };
   StringInit(s,25+vd+width,'-');
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- column history
   s="     | Start Date/Time     | End Date/Time       | ";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
   TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT);
   s="   1 | 0000/00/00 00:00:00 | ";
   s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/";
   if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/";
   if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" ";
   if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":";
   if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":";
   if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | ";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
   for(i=1;i<=width-1;i++)
     {
      TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
      TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
      s="";
      StringInit(ps,4-StringLen(DoubleToString(i+1,0)),' ');
      s=s+ps+DoubleToString(i+1,0)+" | ";
      s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/";
      if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/";
      if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" ";
      if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":";
      if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":";
      if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | ";
      s=s+DoubleToString(eMDT.year,0)+"/";
      if(eMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/";
      if(eMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" ";
      if(eMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":";
      if(eMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":";
      if(eMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | ";
      k++;
      ArrayResize(array,k,0);
      array[k-1]=s;
     };
   y=k;
   z=25+vd+width;
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   if(toPic==true)
     {
      //--- displaying dates in YYYY/MM/DD format
      for(j=0;j<=width-1;j++)
        {
         string s0=strDBC[j];
         StringReplace(s0,".","/");
         bmp.TypeTextV(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*(height-1)+5,s0,clrDimGray);
        }
      //--- volume cell support
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         for(j=0;j<vd;j++)
           {
            bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6);
            bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      for(i=0; i>-7;i--)
         for(j=0;j<=vd;j++)
           {
            bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite);
            bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      //--- exact volumes
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         bmp.Bar(startX,yshift+cs*i,int(10*cs*VolByPrice[i]/HVolumeMax),cs,0xB5ABAB);
      //--- displaying naughts and crosses
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         for(j=0;j<=width-1;j++)
           {
            int xpos=RowVolWidth+startX+cs*j+1;
            int ypos=yshift+cs*i+1;
            if(CharToString(matrix[j*height+i])=="X") ShowCell(xpos,ypos,'X');
            else
               if(CharToString(matrix[j*height+i])=="O") ShowCell(xpos,ypos,'O');
           }
      //--- volume underside support
      for(i=0;i<=60/cs;i++)
         for(j=0;j<=width-1;j++)
           {
            bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6);
            bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      //--- displaying volumes
      for(j=0;j<=width-1;j++) bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift-60,
                                     cs,int(60*VolByCol[j]/VVolumeMax),0xB5ABAB);
      //--- displaying the main field border
      bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*0,yshift+cs*0,cs*(width),cs*(height),clrSilver);
      //--- displaying prices and scale
      bmp.LineV(startX,yshift,cs*height,clrBlack);
      bmp.LineV(RowVolWidth+startX+cs*width,yshift,cs*height,clrBlack);
      price=GlobalMax*dBox;
      for(i=height-1;i>=0;i--)
        {
         //-- prices on the left
         bmp.TypeText(cs,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack);
         bmp.LineH(0,yshift+cs*i,startX,clrLightGray);
         bmp.LineH(0+startX-3,yshift+cs*i,6,clrBlack);
         //-- prices on the right     
         int dx=RowVolWidth+cs*width;
         bmp.TypeText(10+startX+dx,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack);
         bmp.LineH(startX+dx,yshift+cs*i,40,clrLightGray);
         bmp.LineH(startX+dx-3,yshift+cs*i,6,clrBlack);
         price=price-dBox;
        }
      //-- saving the resulting image in a file  
      bmp.Save(sName,true);
     }
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Outputting as a text file                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void pnf2file(string sName,        // instrument for the file name
              string& array[],    // array of lines saved in the file
              int beg,            // the line of the array first saved in the file
              int end)            // the line of the array last saved in the file
  {
   string fn;
   int    handle;
   fn=sName+"_b"+DoubleToString(box,0)+"_r"+DoubleToString(reverse,0)+".txt";
   handle=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI,';');
   for(int i=beg;i<end;i++) FileWrite(handle,array[i]);
   FileClose(handle);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Adjusting the price to the box size                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int MathNorm(double value,     // transforming any double-type figure into long-type figure
             double prec,      // ensuring the necessary accuracy
             bool vect)        // and if true, rounding up; if false, rounding down
  {
   if(vect==true)
      return((int)(MathCeil(value/prec)));
   else
      return((int)(MathFloor(value/prec)));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Filling the array                                                 |
//| Character one-dimensional array represented as a matrix         |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetMatrix(uchar& array[],      // passing the array in a link to effect a replacement
               long pbeg,          // from here
               long pend,          // up to here
               long pheight,       // in the column of this height
               long pwidth,        // bearing this number among all the columns in the array
               uchar ppnf)         // with this character
  {
   long offset=0;
   for(offset=pheight*pwidth+pbeg;offset<=pheight*pwidth+pend;offset++) array[(int)offset]=ppnf;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Getting an isolated value from the array                           |
//| Character one-dimensional array represented as a matrix         |
//+------------------------------------------------------------------+
uchar GetMatrix(uchar& array[],      // passing it in a link to obtain a character...
                long pbeg,          // here
                long pheight,       // in the column of this height
                long pwidth)        // bearing this number among all the columns in the array
  {
   return(array[(int)pheight*(int)pwidth+(int)pbeg]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Filling the vector                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetVector(long &array[],      // passing the long-type array in a link to effect a replacement
               long pbeg,         // from here
               long pend,         // up to here
               long pv)           // with this value
  {
   long offset=0;
   for(offset=pbeg;offset<=pend;offset++) array[(int)offset]=array[(int)offset]+pv;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Displaying a horizontal line                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor)
  {
   DrawLine(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Displaying a vertical line                                   |
//+------------------------------------------------------------------+  
void cIntBMPEx::LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor)
  {
   DrawLine(aX1,aY1,aX1,aY1+aSizeY,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing a rectangle (of a given size)                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor)
  {
   DrawRectangle(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing a filled rectangle (of a given size)             |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor)
  {
   DrawBar(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing a filled rectangle                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor)
  {
   for(int i=aX1; i<=aX2; i++)
      for(int j=aY1; j<=aY2; j++)
        {
         DrawDot(i,j,aColor);
        }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Displaying the text vertically                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor)
  {
   SetDrawWidth(1);
   for(int j=0;j<StringLen(aText);j++)
     {
      string TypeChar=StringSubstr(aText,j,1);
      if(TypeChar==" ")
        {
         aY+=5;
        }
      else
        {
         int Pointer=0;
         for(int i=0;i<ArraySize(CA);i++)
           {
            if(CA[i]==TypeChar)
              {
               Pointer=i;
              }
           }
         for(int i=PA[Pointer];i<PA[Pointer+1];i++)
           {
            DrawDot(aX+YA[i],aY+MaxHeight+XA[i],aColor);
           }
         aY+=WA[Pointer]+1;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Transforming components into color                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int RGB256(int aR,int aG,int aB)
  {
   return(aR+256*aG+65536*aB);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing X's or O's as an image                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void ShowCell(int x,int y,uchar img)
  {
   uchar r,g,b;
   for(int i=0; i<8; i++)
     {
      for(int j=0; j<8; j++)
        {
         switch(img)
           {
            case 'X':
               r=Mask_X[3*(j*8+i)];
               g=Mask_X[3*(j*8+i)+1];
               b=Mask_X[3*(j*8+i)+2];
               break;
            case 'O':
               r=Mask_O[3*(j*8+i)];
               g=Mask_O[3*(j*8+i)+1];
               b=Mask_O[3*(j*8+i)+2];
               break;
           };
         int col=RGB256(r,g,b);
         bmp.DrawDot(x+i,y+j,col);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

A seconda del valore del parametro di input pic, i risultati dello script verranno generati sotto forma di file di testo con file di immagine (directory_data_terminale\MQL5\Images) o solo file di testo (salvati in directory_dati_terminale\MQL5\Files).


Risultati a confronto

Per confrontare i risultati, disegniamo un grafico del petrolio greggio leggero con i seguenti parametri: la dimensione della scatola è $ 1, l'inversione è di 3 scatole.

StockCharts.com:

Fig.1. Grafico a punti e cifre per il petrolio greggio generato da StockCharts.com

Fig.1. Grafico a punti e cifre per il petrolio greggio generato da StockCharts.com

Bull's-Eye Broker:

Fig.2. Grafico a punti e cifre per il petrolio greggio leggero generato dal software Bull's-Eye Broker

Fig.2. Grafico a punti e cifre per il petrolio greggio generato dal software Bull's-Eye Broker


I nostri risultati delle prestazioni dello script:

Fig.3. Grafico a punti e cifre per il petrolio greggio leggero generato dal nostro script

Fig.3. Grafico a punti e cifre per il petrolio greggio leggero generato dal nostro script

Tutti e tre i grafici sono identici. Congratulazioni! Sappiamo come creare i grafici a punti e cifre.


Tipici modelli di grafici a punti e cifre

Come possono essere utilizzati?

Diamo prima un'occhiata agli schemi tipici, soprattutto perché si possono contare sulle dita.

Questi sono:

Fig.4. Andamento dei prezzi: il doppio massimo, il triplo massimo, il doppio minimo e il triplo minimo

Fig.4. Modelli di prezzo: Il doppio massimo, il triplo massimo, il doppio minimo di breakout e il triplo minimo

per di più:

Fig.5. Andamento dei prezzi: triangolo rialzista e triangolo ribassista

Fig.5. Modelli di prezzo: Triangolo rialzista e triangolo ribassista

e infine:

Fig.6. Andamento dei prezzi: catapulta rialzista e catapulta ribassista

Fig.6. Modelli di prezzo: Catapulta rialzista e catapulta ribassista

E ora qualche consiglio.

  1. Apri solo posizioni long sopra la linea di supporto e solo posizioni corte sotto la linea di resistenza. Ad esempio, a partire dalla metà di dicembre 2011, dopo aver superato la linea di resistenza che si è formata dalla fine di settembre 2011, apri solo posizioni long sui future sul petrolio greggio leggero.
  2. Utilizza le linee di supporto e resistenza per gli ordini trailing stop loss.
  3. Utilizza il conteggio verticale prima di aprire una posizione per stimare un rapporto tra possibile profitto e possibile perdita.

Il conteggio verticale è meglio dimostrato dal seguente esempio.

Nel dicembre 2011, la colonna di X è salita dal prezzo iniziale di $ 76 oltre la precedente colonna di X a $ 85, ha superato la linea di resistenza a $ 87 e ha raggiunto $ 89. Secondo il conteggio verticale, ciò suggerisce che il prezzo potrebbe salire fino a raggiungere il livello di $ 76+ ($ 89- $ 75)*3 (inversione di 3 scatole) = $ 118.

Il movimento successivo è stato correttivo, portando il prezzo al livello di 85 dollari. Gli speculatori possono piazzare un ordine di stop loss su una posizione long a $1 in meno, ovvero a $84.

L'ingresso nella posizione long può essere pianificato dopo un movimento correttivo completato di una casella in più rispetto alla precedente colonna di X, cioè al prezzo di $90.

Stimiamo la possibile perdita - può ammontare a $90-$84=$6 per un contratto future. Il possibile profitto può raggiungere $ 118- $ 90 = $ 28. Possibile rapporto di perdita tra profitti e perdite: $28/$6>4.5 Buone prestazioni, secondo me. A questo punto il nostro profitto sarebbe stato di $ 105- $ 90 = $ 15 per ogni contratto future.


Licenze

Lo script è stato scritto e fornito con licenza BSD dall'autore Roman Rich. Il testo della licenza si trova nel file Lic.txt. La libreria cIntBMP è stata creata da Dmitry, alias Integer. I marchi StockCharts.com e Bull's-Eye Broker sono di proprietà dei rispettivi proprietari.


Conclusione

Questo articolo ha proposto un algoritmo e uno script per la creazione di grafici a punti e cifre ("naught and cross"). È stata data considerazione a vari modelli di prezzo il cui uso pratico è stato delineato nelle raccomandazioni fornite.


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/368

File allegati |
Scarica ZIP
pnf.zip (659.49 KB)
cintbmp.mqh (39.68 KB)
pnf2.mq5 (27.36 KB)
lic.txt (1.35 KB)

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Questo articolo è stato scritto da un utente del sito e riflette le sue opinioni personali. MetaQuotes Ltd non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni presentate, né di eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo delle soluzioni, strategie o raccomandazioni descritte.

Altri articoli di questo autore

Ultimi commenti | Vai alla discussione (16)
MetaQuotes
Renat Fatkhullin | 14 mar 2012 a 19:09
tol64:
Renate ha annunciato qualcosa del genere l'altro giorno, se non sbaglio.

È già in lavorazione.

Per prima cosa creeremo un modo semplice per creare dinamicamente le bitmap e legarle agli oggetti grafici, e poi creeremo delle funzioni standard per disegnare su bitmap. Anche se sarà possibile disegnare nel buffer anche senza le funzioni standard, se lo si desidera.

Sergey Golubev
Sergey Golubev | 15 mar 2014 a 12:56

Forum sul trading, sui sistemi di trading automatizzati e sulla verifica delle strategie di trading

Indicatori: Punti e figure

newdigital, 2013.09.12 16:29

Grafici a punti e figure

I grafici Point & Figure riducono l'importanza del tempo su un grafico e si concentrano invece sui movimenti di prezzo. I grafici Point & Figure sono costituiti da X e O, dove le X rappresentano i nuovi massimi e le O i nuovi minimi. I grafici Point & Figure hanno due input:

  1. Dimensione del riquadro: La dimensione del movimento necessario per aggiungere una "X" o una "O". Ad esempio, un'azione al prezzo di 20 dollari può avere una dimensione del box di 1 dollaro. Ciò significa che un aumento da 20,01 dollari a un massimo di 21,34 dollari comporta l'aggiunta di un'altra "X". Se il prezzo massimo è salito solo a 20,99 dollari, non viene aggiunta un'altra "X" perché il titolo non ha chiuso un'altra casella (1 dollaro) in più.
  2. Importo dell'inversione: L'entità dell'inversione prima che venga aggiunta un'altra colonna a un grafico Point & Figure. Per esempio, se l'importo dell'inversione è di 3 dollari, il titolo da 20 dollari dovrebbe scendere a 17 dollari prima di iniziare una nuova colonna (in questo esempio di O).

Uno dei principali utilizzi dei grafici Point & Figure, sottolineato in questa sezione, è che i grafici Point & Figure rendono più facile per i trader vedere i classici pattern grafici. Nel grafico sottostante dell'E-mini S&P 500 Future, il grafico Point & Figure evidenzia le linee di supporto e di resistenza, nonché le aree di rottura dei prezzi:


Anche in questo caso, il grafico Point & Figure rende facile per i trader vedere il pattern double bottom sotto nel grafico del contratto E-mini S&P 500 Futures:


Il grafico e-mini qui sopra illustra i due bottom del pattern double bottom, nonché la linea di conferma che viene perforata, dando luogo a un'opportunità di acquisto.

Il Point & Figure è un modo molto particolare di tracciare l'azione di mercato. Il punto di forza dei grafici Point & Figure è che eliminano l'elemento tempo e si concentrano su ciò che è veramente importante: il prezzo.

pejman-m
pejman-m | 11 apr 2014 a 16:08
File allegati
pnf.zip (659.49 KB)
cintbmp.mqh (39,68 KB)
pnf2.mq5 (27,36 KB)

lic.txt (1.35 KB)

Come posso utilizzare questi indicatori e altri per MT5? Li ho inseriti in mt5, ma non li vedo nella piattaforma.

forse li ho inseriti in un posto sbagliato,,,,, qualcuno mi può consigliare. thx

myalcin
myalcin | 28 mar 2021 a 14:48

Ciao

Inoltre non sono riuscito a visualizzare il grafico, qual è il problema? Non riesco a capire, potete aiutarmi a configurare il file?

Muhammad Fraz
Muhammad Fraz | 15 ott 2021 a 19:04
myalcin #:

Ciao

Inoltre non sono riuscito a visualizzare il grafico, qual è il problema? Non riesco a capire, potete aiutarmi a configurare il file?

Fratello Devi aprire l'indicatore e compilarlo, quindi aggiornare l'elenco degli indicatori nel riquadro del navigatore.
AutoElliottWaveMaker - Strumento di MetaTrader 5 per l'analisi semiautomatica delle onde di Elliott AutoElliottWaveMaker - Strumento di MetaTrader 5 per l'analisi semiautomatica delle onde di Elliott
L'articolo fornisce una recensione di AutoElliottWaveMaker, il primo sviluppo per l'analisi delle onde di Elliott su MetaTrader 5, che rappresenta una combinazione di etichettatura manuale e automatica delle onde. Lo strumento di analisi delle onde è scritto esclusivamente in MQL5 e non include librerie dll esterne. Questa è un'altra prova che programmi sofisticati e interessanti possono (e dovrebbero) essere sviluppati in MQL5.
Promuovi i tuoi progetti di sviluppo utilizzando le librerie EX5 Promuovi i tuoi progetti di sviluppo utilizzando le librerie EX5
Nascondere i dettagli di implementazione di classi/funzioni in un file .ex5 ti consentirà di condividere i tuoi algoritmi di know-how con altri sviluppatori, impostare progetti comuni e promuoverli nel Web. E mentre il team di MetaQuotes non risparmia alcuno sforzo per realizzare la possibilità di ereditarietà diretta delle classi della libreria ex5, noi lo implementeremo proprio ora.
Come pubblicare un prodotto sul Market Come pubblicare un prodotto sul Market
Inizia a offrire le tue applicazioni di trading a milioni di utenti MetaTrader da tutto il mondo attraverso il Market. Il servizio fornisce un'infrastruttura già pronta: accesso a un vasto pubblico, soluzioni di licenza, versioni di prova, pubblicazione di aggiornamenti e accettazione di pagamenti. Devi solo completare una rapida procedura di registrazione del venditore e pubblicare il tuo prodotto. Inizia a generare profitti aggiuntivi dai tuoi programmi utilizzando la base tecnica già pronta fornita dal servizio.
Sicurezza del codice MQL5: Protezione con password, generatori di chiavi, limiti di tempo, licenze remote e tecniche avanzate di crittografia delle chiavi di licenza EA Sicurezza del codice MQL5: Protezione con password, generatori di chiavi, limiti di tempo, licenze remote e tecniche avanzate di crittografia delle chiavi di licenza EA
La maggior parte degli sviluppatori ha bisogno di proteggere il proprio codice. Questo articolo presenterà alcuni modi per proteggere il software MQL5: introdurrà metodi per fornire funzionalità di licenza a script MQL5, Expert Advisor e indicatori. Parlerà della protezione tramite password, generatori di chiavi, licenza dell'account, la valutazione dei limiti di tempo e la protezione remota tramite chiamate MQL5-RPC.