La Dernière Croisade

Introduction

Il existe trois moyens par défaut de présentation de prix d’instrument disponibles dans le terminalМetaТrader 5 (ainsi queМetaТrader 4): barres,chandeliers et lignes. Essentiellement, tous représentent les mêmes - chronogrammes. En plus de la méthode traditionnelle de présentation des prix liée au temps, il existe encore d'autres moyens non liés au temps qui sont assez populaires auprès des investisseurs et des spéculateurs : Renko et Kagi graphiques, trois sauts de ligne et graphiques point et figure.



Je n'affirmerai pas leur avantage sur les classiques mais le fait de ne pas voir la variable temps aide certains traders à se concentrer sur la variable prix. Je suggère que nous prenions en compte ici des graphiques à points et à chiffres ainsi qu'un algorithme de graphique pertinent, que nous examinons des produits du marché bien connus qui servent à créer de tels graphiques et écrivions un script clair et simple implémentant l'algorithme. A book by Thomas J. Dorsey "Point and Figure Charting: L’Application Essentielle de Prévision et Suivi des Prix de Marché"sera not abécédaire.



Bull's-Eye Broker est le progiciel le plus populaire de dessin des graphiques autonomes. Le logiciel est disponible pour un essai de 21 jours (nombreux essais possibles) et la nouvelle version Beta est disponible pendant la période Beta. Ce progiciel sera utilisé pour estimer nos résultats de performance de script. L’une des meilleures ressources en-ligne en termes de graphique de point et figure est StockCharts. Le site Web est orienté vers la bourse, il ne fournit donc malheureusement pas les prix des instruments Forex.



Pour comparer les résultats de performance du script que nous présenterions, les contrats à terme sur l'or, les contrats à terme sur le pétrole brut léger et les graphiques S&P 500 CFD seront créés à l'aide du logiciel et du site Web ; un graphique de prix EURUSD sera établi en utilisant uniquement Bull's-Eye Broker (rappelez-vous les limitations StockChart).

Algorithme pour la graphique de points et de figures



Voici donc l'algorithme.

Il y a deux paramètres clés dans le graphique de points et de figures :

Taille de la case qui correspond à la variation minimale du prix de l'instrument ; les changements inférieurs au changement de prix minimum n'affectent pas le graphique ; Inversion qui est le nombre de cases représentant le mouvement des prix dans la direction opposée à la direction actuelle du graphique à la suite duquel ce mouvement sera affiché dans la nouvelle colonne.

Étant donné que le graphique nécessite l'historique des cotations stockées sous la forme de prix Open-High-Low-Close, nous admettons ce qui suit :

Le graphique est établi sur la base des prix High-Low ; Le prix High est arrondi à la taille de la boite (MathFloor), le prix Low est arrondi à la taille de la boite (MathCeil).

Laissez-moi vous donner un exemple. Admettons que nous voulions dessiner un graphique du pétrole brut léger avec une taille de case égale à 1 $ (un) et une inversion de 3 (trois) case. Cela indique que tous les prix High sont arrondis au 1$ inférieur le plus proche et tous les prix Low sont arrondis de la même manière :

Date Haut Bas XO Élevé XO bas 2012.02.13 100.86 99.08 100 100 2012.02.14 101.83 100.28 101 101 2012.02.15 102.53 100.62 102 101 2012.02.16 102.68 100.84 102 101 2012.02.17 103.95 102.24 103 102





Les X (croix) sont utilisées pour illustrer un mouvement de prix à la hausse sur le graphique, tandis que les O (zéros) représentent un mouvement de prix à la baisse.

Comment déterminer la direction initiale du prix (si la première colonne est X ou O):



Gardez à l’esprit que les valeurs XO High et XO Low [Barres-1] attendent jusqu’à:



La valeur XO Low diminue par le nombre de cases d'inversion par rapport au XO High initial (la première colonne est О); ou

La valeur XO High augmente par le nombre de cases inversées par rapport au XO Low initial (la première colonne est Х).

Dans notre exemple de Pétrole Brut léger, nous devons garder à l'esprit XO High[Barres-1]=100 et XO Low[Barres-1]=100.



Attendez ensuite de voir ce qui se passe plus tôt :



La valeur XO Low[i] de la barre suivante devient inférieure ou égale à 97 $, ce qui suggère que la première colonne est O ; ou



La valeur XO High[i] de la barre suivante devient supérieure ou égale à 103 $, ce qui suggère que la première colonne est X.



Nous pouvons déterminer la première colonne le 17 février : Le prix XO High a atteint 103 $ et la première colonne est X. Faites-le en tirant quatre X de 100 $ à 103 $.

Comment déterminer un autre mouvement du graphique :

Si la colonne actuelle est X, vérifiez si XO High de la barre actuelle a augmenté de la taille de la case par rapport au prix XO actuel (c'est-à-dire le 20 février, nous vérifierons d'abord si XO High est supérieur ou égal à 104 $). Si XO High[2012.02.20] est de 104 $ ou 105 $ ou plus, nous ajouterons le nombre approprié de X à la colonne existante de X.



Si XO High de la barre actuelle n'a pas augmenté de la taille de la case par rapport au prix XO actuel, vérifiez si XO Low de la barre actuelle est inférieur à XO High par le nombre d'inversion de cases (dans notre exemple, si XO Low[ 2012.02.20] est inférieur ou égal à 103-3$*1$=100$, ou 99$ ou moins que cela). S'il est inférieur, nous dessinons une colonne de O à droite de la colonne de X de 102 à 100 $.

Dans le cas où la colonne actuelle est O, toutes les considérations ci-dessus s'appliqueront inversement.

IMPORTANT : chaque nouvelle colonne de O est toujours dessinée à droite et une case en dessous de la valeur haute de la colonne précédente de X et chaque nouvelle colonne de X est toujours dessinée à droite et une case au-dessus de la valeur basse de la colonne précédente des O.

Les principes de graphique sont désormais clairs. Passons aux lignes d’appui et de résistance.

Les lignes d’appui et de résistance dans les graphiques de points et de figures conventionnels sont toujours inclinées à 45 degrés.

La première ligne dépend de la première colonne. Si la première colonne est X, la première ligne sera une ligne de résistance commençant une case plus haute que le maximum de la première colonne, inclinée à 45 degrés vers le BAS et vers la droite. Si la première colonne est O, la première ligne sera une ligne d’appui commençant une case plus basse que le minimum de la première colonne, inclinée à 45 degrés vers le HAUT et vers la droite. Les lignes d’appui et de résistance sont tracées jusqu'à ce qu'elles atteignent le graphique des prix.

Dès que la ligne d’appui/résistance atteint le graphique des prix, nous commençons à tracer une ligne de résistance/appui en conséquence. Lors du dessin, le principe clé est de s'assurer que la ligne tracée est plus à droite de la ligne de tendance précédente sur le graphique. Ainsi, pour tracer une ligne d’appui, nous identifions d'abord la valeur minimale du graphique sous la ligne de résistance que nous venons de tracer et traçons la ligne d’appui en commençant une case plus basse que le minimum identifié HAUT vers la droite jusqu'à ce qu'elle atteigne le graphique ou la dernière colonne du graphique.

Si la ligne d’appui tracée à partir du minimum sous la ligne de résistance précédente monte et trébuche sur le graphique sous la même ligne de résistance, déplacez-vous vers la droite et trouvez un nouveau prix minimum dans la plage allant du minimum le plus bas sous la résistance à la fin de la ligne de résistance. Continuez jusqu'à ce que la ligne de tendance ainsi tracée aille vers la droite, au-delà de la ligne de tendance précédente.

Tout ce qui précède sera plus clair lorsqu'il sera illustré par des exemples de graphiques réels fournis plus loin.

À présent, nous avons déjà trié l'algorithme de graphique. Ajoutons quelques fonctionnalités intéressantes à notre script :

Sélection du mode : représentation graphique pour un symbole actuel uniquement ou pour tous les symboles dans MarketWatch ;

Sélection de la période (il semble plus logique de dessiner des graphiques de 100 pips sur des périodes quotidiennes et des graphiques de 1 à 3 pips sur M1) ;

Réglage de la taille de la case en pips ;

Réglage du nombre de cases pour l'inversion ;

Définir le nombre de caractères pour afficher les volumes (dans le script - cochez les volumes car je n'ai pas rencontré de courtiers qui fournissent des volumes réels) en colonnes et en lignes (comme l'indicateur MarketDepth);

Définition de la profondeur de l'historique en fonction de laquelle le graphique sera dessiné ;

Sélection du format de sortie - les résultats peuvent être enregistrés sous forme de fichiers texte ou de fichiers image ;

Et enfin, une fonctionnalité pour les novices - le graphique automatique (définit automatiquement la taille de la case en fonction de la hauteur requise du graphique).

Maintenant que les descriptions de l'algorithme et des exigences ont été données, il est grand temps de présenter le script.

#property copyright "Roman Rich" #property link "http://www.FXRays.info" #property version "1.00" #property script_show_inputs #include "cIntBMP.mqh" input bool mw= true ; input ENUM_TIMEFRAMES tf= PERIOD_M1 ; input long box= 2 ; enum cChoice{c10= 10 ,c25= 25 ,c50= 50 ,c100= 100 }; input cChoice count=c50; enum rChoice{Two= 2 ,Three,Four,Five,Six,Seven}; input rChoice reverse=Five; enum vChoice{v10= 10 ,v25= 25 ,v50= 50 }; input vChoice vd=v10; enum dChoice{Little= 15000 ,Middle= 50000 ,Many= 100000 ,Extremely= 1000000 }; input dChoice depth=Little; input bool pic= true ; input int cellsize= 10 ; class cIntBMPEx : public cIntBMP { public : void Rectangle( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aSizeY, int aColor); void Bar( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aSizeY, int aColor); void LineH( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aColor); void LineV( int aX1, int aY1, int aSizeY, int aColor); void DrawBar( int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor); void TypeTextV( int aX, int aY, string aText, int aColor); }; cIntBMPEx bmp; uchar Mask_O[ 192 ]= { 217 , 210 , 241 , 111 , 87 , 201 , 124 , 102 , 206 , 165 , 150 , 221 , 237 , 234 , 248 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 73 , 42 , 187 , 137 , 117 , 211 , 201 , 192 , 235 , 140 , 120 , 212 , 60 , 27 , 182 , 178 , 165 , 226 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 40 , 3 , 174 , 250 , 249 , 253 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 229 , 225 , 245 , 83 , 54 , 190 , 152 , 135 , 216 , 255 , 255 , 255 , 68 , 36 , 185 , 229 , 225 , 245 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 247 , 246 , 252 , 78 , 48 , 188 , 201 , 192 , 235 , 140 , 120 , 212 , 145 , 126 , 214 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 188 , 177 , 230 , 124 , 102 , 206 , 237 , 234 , 248 , 58 , 24 , 181 , 209 , 201 , 238 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 168 , 153 , 222 , 124 , 102 , 206 , 255 , 255 , 255 , 199 , 189 , 234 , 63 , 30 , 183 , 186 , 174 , 229 , 247 , 246 , 252 , 204 , 195 , 236 , 60 , 27 , 182 , 204 , 195 , 236 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 232 , 228 , 246 , 117 , 93 , 203 , 52 , 18 , 179 , 83 , 54 , 190 , 196 , 186 , 233 , 255 , 255 , 255 }; uchar Mask_X[ 192 ]= { 254 , 252 , 252 , 189 , 51 , 51 , 236 , 195 , 195 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 235 , 192 , 192 , 248 , 234 , 234 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 202 , 90 , 90 , 184 , 33 , 33 , 251 , 243 , 243 , 212 , 120 , 120 , 173 , 0 , 0 , 173 , 0 , 0 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 254 , 252 , 252 , 195 , 69 , 69 , 192 , 60 , 60 , 178 , 15 , 15 , 233 , 186 , 186 , 253 , 249 , 249 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 241 , 210 , 210 , 173 , 0 , 0 , 209 , 111 , 111 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 205 , 99 , 99 , 192 , 60 , 60 , 181 , 24 , 24 , 241 , 210 , 210 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 249 , 237 , 237 , 176 , 9 , 9 , 241 , 213 , 213 , 226 , 165 , 165 , 189 , 51 , 51 , 254 , 252 , 252 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 230 , 177 , 177 , 185 , 36 , 36 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 189 , 51 , 51 , 222 , 153 , 153 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 240 , 207 , 207 , 200 , 84 , 84 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 255 , 227 , 168 , 168 , 211 , 117 , 117 , 255 , 255 , 255 }; void OnStart () { int mwSymb; string symb; int height= 0 ,width= 0 ; string pnfArray[]; if (mw== true ) { mwSymb= 0 ; while (mwSymb< SymbolsTotal ( true )) { symb= SymbolName (mwSymb, true ); ArrayFree (pnfArray); ArrayResize (pnfArray, 0 , 0 ); PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize); pnf2file(symb,pnfArray, 0 ,height); mwSymb++; }; } else { symb= Symbol (); ArrayFree (pnfArray); ArrayResize (pnfArray, 0 , 0 ); PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize); pnf2file(symb,pnfArray, 0 ,height); }; Alert ( "Ok." ); } void PNF( string sName, string & array[], int & y, int & z, bool toPic, int cs) { string s,ps; datetime d[]; double o[],h[],l[],c[]; long v[]; uchar matrix[]; long VolByPrice[],VolByCol[],HVolumeMax,VVolumeMax; int tMin[],tMax[]; datetime DateByCol[]; MqlDateTime bMDT,eMDT; string strDBC[]; uchar pnf= '.' ; int sd; int b,i,j,k= 0 ,m= 0 ; int GlobalMin,GlobalMax,StartMin,StartMax,CurMin,CurMax,RevMin,RevMax,ContMin,ContMax; int height,width,beg= 0 ,end= 0 ; double dBox,price; int thBeg= 1 ,thEnd= 2 ,tv= 0 ; uchar trend= '.' ; int RowVolWidth= 10 *cs; int startX= 5 *cs; int yshift=cs* 7 ; if ( SymbolInfoInteger (sName, SYMBOL_DIGITS )<= 3 ) sd= 2 ; else sd= 4 ; b= MathMin ( Bars (sName,tf),depth); ArrayFree (d); ArrayFree (o); ArrayFree (h); ArrayFree (l); ArrayFree (c); ArrayFree (v); ArrayFree (matrix); ArrayFree (VolByPrice); ArrayFree (VolByCol); ArrayFree (DateByCol); ArrayFree (tMin); ArrayFree (tMax); ArrayResize (d,b, 0 ); ArrayResize (o,b, 0 ); ArrayResize (h,b, 0 ); ArrayResize (l,b, 0 ); ArrayResize (c,b, 0 ); ArrayResize (v,b, 0 ); ArrayInitialize (d, NULL ); ArrayInitialize (o, NULL ); ArrayInitialize (h, NULL ); ArrayInitialize (l, NULL ); ArrayInitialize (c, NULL ); ArrayInitialize (v, NULL ); CopyTime (sName,tf, 0 ,b,d); CopyOpen (sName,tf, 0 ,b,o); CopyHigh (sName,tf, 0 ,b,h); CopyLow (sName,tf, 0 ,b,l); CopyClose (sName,tf, 0 ,b,c); CopyTickVolume (sName,tf, 0 ,b,v); if (box!= 0 ) { dBox=box/ MathPow ( 10.0 ,( double )sd); } else { dBox=MathNorm((h[ ArrayMaximum (h, 0 , WHOLE_ARRAY )]-l[ ArrayMinimum (l, 0 , WHOLE_ARRAY )])/count, 1 / MathPow ( 10.0 ,( double )sd), true )/ MathPow ( 10.0 ,( double )sd); }; GlobalMin=MathNorm(l[ ArrayMinimum (l, 0 , WHOLE_ARRAY )],dBox, true )-( int )(reverse); GlobalMax=MathNorm(h[ ArrayMaximum (h, 0 , WHOLE_ARRAY )],dBox, false )+( int )(reverse); StartMin=MathNorm(l[ 0 ],dBox, true ); StartMax=MathNorm(h[ 0 ],dBox, false ); ContMin=( int )(StartMin- 1 ); ContMax=( int )(StartMax+ 1 ); RevMin=( int )(StartMax-reverse); RevMax=( int )(StartMin+reverse); height=( int )(GlobalMax-GlobalMin); width= 1 ; ArrayResize (matrix,height*width, 0 ); ArrayInitialize (matrix, '.' ); ArrayResize (VolByPrice,height, 0 ); ArrayInitialize (VolByPrice, 0 ); ArrayResize (VolByCol,width, 0 ); ArrayInitialize (VolByCol, 0 ); ArrayResize (DateByCol,width, 0 ); ArrayInitialize (DateByCol, D'01.01.1971' ); ArrayResize (tMin,width, 0 ); ArrayInitialize (tMin, 0 ); ArrayResize (tMax,width, 0 ); ArrayInitialize (tMax, 0 ); for (i= 1 ;i<b;i++) { CurMin=MathNorm(l[i],dBox, true ); CurMax=MathNorm(h[i],dBox, false ); switch (pnf) { case '.' : { if (CurMax>=RevMax) { pnf= 'X' ; ContMax=( int )(CurMax+ 1 ); RevMin=( int )(CurMax-reverse); beg=( int )(StartMin-GlobalMin- 1 ); end=( int )(CurMax-GlobalMin- 1 ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; trend= 'D' ; break ; }; if (CurMin<=RevMin) { pnf= 'O' ; ContMin=( int )(CurMin- 1 ); RevMax=( int )(CurMin+reverse); beg=( int )(CurMin-GlobalMin- 1 ); end=( int )(StartMax-GlobalMin- 1 ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; trend= 'U' ; break ; }; break ; }; case 'X' : { if (CurMax>=ContMax) { pnf= 'X' ; ContMax=( int )(CurMax+ 1 ); RevMin=( int )(CurMax-reverse); end=( int )(CurMax-GlobalMin- 1 ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; break ; }; if (CurMin<=RevMin) { pnf= 'O' ; ContMin=( int )(CurMin- 1 ); RevMax=( int )(CurMin+reverse); tMin[width- 1 ]=beg- 1 ; tMax[width- 1 ]=end+ 1 ; beg=( int )(CurMin-GlobalMin- 1 ); end--; width++; ArrayResize (matrix,height*width, 0 ); ArrayResize (VolByCol,width, 0 ); ArrayResize (DateByCol,width, 0 ); ArrayResize (tMin,width, 0 ); ArrayResize (tMax,width, 0 ); SetMatrix(matrix, 0 ,( int )(height- 1 ),height,( int )(width- 1 ), '.' ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]= 0 ; VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; tMin[width- 1 ]=beg- 1 ; tMax[width- 1 ]=end+ 1 ; break ; }; break ; }; case 'O' : { if (CurMin<=ContMin) { pnf= 'O' ; ContMin=( int )(CurMin- 1 ); RevMax=( int )(CurMin+reverse); beg=( int )(CurMin-GlobalMin- 1 ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; break ; }; if (CurMax>=RevMax) { pnf= 'X' ; ContMax=( int )(CurMax+ 1 ); RevMin=( int )(CurMax-reverse); tMin[width- 1 ]=beg- 1 ; tMax[width- 1 ]=end+ 1 ; beg++; end=( int )(CurMax-GlobalMin- 1 ); width++; ArrayResize (matrix,height*width, 0 ); ArrayResize (VolByCol,width, 0 ); ArrayResize (DateByCol,width, 0 ); ArrayResize (tMin,width, 0 ); ArrayResize (tMax,width, 0 ); SetMatrix(matrix, 0 ,( int )(height- 1 ),height,( int )(width- 1 ), '.' ); SetMatrix(matrix,beg,end,height,( int )(width- 1 ),pnf); SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]); VolByCol[width- 1 ]= 0 ; VolByCol[width- 1 ]=VolByCol[width- 1 ]+v[i]; DateByCol[width- 1 ]=d[i]; tMin[width- 1 ]=beg- 1 ; tMax[width- 1 ]=end+ 1 ; break ; }; break ; }; }; }; s= "BSD License, 2012, FXRays.info by Roman Rich" ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; s= SymbolInfoString (sName, SYMBOL_DESCRIPTION )+ ", Box-" + DoubleToString (box, 0 )+ ",Reverse-" + DoubleToString (reverse, 0 ); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; if (toPic== true ) { int XSize=cs*width+ 2 *startX+RowVolWidth; int YSize=cs*height+yshift+ 70 ; bmp.Create(XSize,YSize, clrWhite ); for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) { bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs, clrWhite ); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs, clrLightGray ); } bmp.TypeText( 10 ,yshift+cs*(height)+ 50 ,array[k- 2 ], clrDarkGray ); bmp.TypeText( 10 ,yshift+cs*(height)+ 35 ,array[k- 1 ], clrGray ); } i= 0 ; while (thEnd<width- 1 ) { while (thBeg+i<thEnd) { if (trend== 'U' ) { i= ArrayMinimum (tMin,thBeg,thEnd-thBeg); j=tMin[i]; } else { i= ArrayMaximum (tMax,thBeg,thEnd-thBeg); j=tMax[i]; } thBeg=i; tv=j; i= 0 ; while (GetMatrix(matrix,j,height,( long )(thBeg+i))== '.' ) { i++; if (trend== 'U' ) j++; else j--; if (thBeg+i==width- 1 ) { thEnd=width- 1 ; break ; }; }; if (thBeg+i<thEnd) { thBeg=thBeg+ 2 ; i= 0 ; }; }; thEnd=thBeg+i; if (thEnd==thBeg) thEnd++; for (i=thBeg;i<thEnd;i++) { SetMatrix(matrix,tv,tv,height,( long )(i), '+' ); if (toPic== true ) { if (trend== 'U' ) { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+tv*cs, RowVolWidth+startX+(i+ 1 )*cs,yshift+(tv+ 1 )*cs, clrGreen ); } if (trend== 'D' ) { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+(tv+ 1 )*cs, RowVolWidth+startX+(i+ 1 )*cs,yshift+(tv)*cs, clrRed ); } if (trend== 'U' ) { bmp.DrawLine(RowVolWidth+ 1 +startX+i*cs,yshift+tv*cs, RowVolWidth+ 1 +startX+(i+ 1 )*cs,yshift+(tv+ 1 )*cs, clrGreen ); } if (trend== 'D' ) { bmp.DrawLine(RowVolWidth+ 1 +startX+i*cs,yshift+(tv+ 1 )*cs, RowVolWidth+ 1 +startX+(i+ 1 )*cs,yshift+(tv)*cs, clrRed ); } } if (trend== 'U' ) tv++; else tv--; }; if (trend== 'U' ) trend= 'D' ; else trend= 'U' ; i= 0 ; }; ArrayResize (strDBC,width, 0 ); TimeToStruct (DateByCol[ 0 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[width- 1 ],eMDT); if ((DateByCol[width- 1 ]-DateByCol[ 0 ])>= 50000000 ) { for (i= 0 ;i<=width- 1 ;i++) StringInit (strDBC[i], 4 , ' ' ); for (i= 1 ;i<=width- 1 ;i++) { TimeToStruct (DateByCol[i- 1 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[i],eMDT); if (bMDT.year!=eMDT.year) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 ); }; for (i= 0 ;i<= 3 ;i++) { StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) s=s+ StringSubstr (strDBC[j],i, 1 ); s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; } else { if ((DateByCol[width- 1 ]-DateByCol[ 0 ])>= 5000000 ) { for (i= 0 ;i<=width- 1 ;i++) StringInit (strDBC[i], 7 , ' ' ); for (i= 1 ;i<=width- 1 ;i++) { TimeToStruct (DateByCol[i- 1 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[i],eMDT); if (bMDT.mon!=eMDT.mon) { if (eMDT.mon< 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.mon, 0 ); if (eMDT.mon>= 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.mon, 0 ); } }; for (i= 0 ;i<= 6 ;i++) { StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) s=s+ StringSubstr (strDBC[j],i, 1 ); s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; } else { for (i= 0 ;i<=width- 1 ;i++) StringInit (strDBC[i], 10 , ' ' ); for (i= 1 ;i<=width- 1 ;i++) { TimeToStruct (DateByCol[i- 1 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[i],eMDT); if (bMDT.day!=eMDT.day) { if (eMDT.mon< 10 && eMDT.day< 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.mon, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.day, 0 ); if (eMDT.mon< 10 && eMDT.day>= 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.mon, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.day, 0 ); if (eMDT.mon>= 10 &&eMDT.day< 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.mon, 0 )+ ".0" + DoubleToString (eMDT.day, 0 ); if (eMDT.mon>= 10 &&eMDT.day>= 10 ) strDBC[i]= DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.mon, 0 )+ "." + DoubleToString (eMDT.day, 0 ); } }; for (i= 0 ;i<= 9 ;i++) { StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) s=s+ StringSubstr (strDBC[j],i, 1 ); s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; }; }; StringInit (s, 25 +vd+width, '-' ); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; price=GlobalMax*dBox; HVolumeMax=VolByPrice[ ArrayMaximum (VolByPrice, 0 , WHOLE_ARRAY )]; s= "" ; for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) { StringInit (ps, 8 - StringLen ( DoubleToString (price,sd)), ' ' ); s=s+ps+ DoubleToString (price,sd)+ " : " ; for (j= 0 ;j<vd;j++) if (VolByPrice[i]>HVolumeMax*j/vd) s=s+ "*" ; else s=s+ " " ; s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) s=s+ CharToString (matrix[j*height+i]); s=s+ " : " +ps+ DoubleToString (price,sd); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; s= "" ; price=price-dBox; }; StringInit (s, 25 +vd+width, '-' ); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) if ( StringGetCharacter ( DoubleToString (j, 0 ), StringLen ( DoubleToString (j, 0 ))- 1 )== 57 ) s=s+ "|" ; else s=s+ " " ; s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; VVolumeMax=VolByCol[ ArrayMaximum (VolByCol, 0 , WHOLE_ARRAY )]; for (i=vd- 1 ;i>= 0 ;i--) { StringInit (s,vd, ' ' ); s=s+ " : " ; for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) if (VolByCol[j]>VVolumeMax*i/vd) s=s+ "*" ; else s=s+ " " ; s=s+ " : " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; StringInit (s, 25 +vd+width, '-' ); k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; s= " | Start Date/Time | End Date/Time | " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; TimeToStruct (DateByCol[ 0 ],bMDT); s= " 1 | 0000/00/00 00:00:00 | " ; s=s+ DoubleToString (bMDT.year, 0 )+ "/" ; if (bMDT.mon >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.mon , 0 )+ "/" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.mon , 0 )+ "/" ; if (bMDT.day >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.day , 0 )+ " " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.day , 0 )+ " " ; if (bMDT.hour>= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.hour, 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.hour, 0 )+ ":" ; if (bMDT.min >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.min , 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.min , 0 )+ ":" ; if (bMDT.sec >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.sec , 0 )+ " | " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.sec , 0 )+ " | " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; for (i= 1 ;i<=width- 1 ;i++) { TimeToStruct (DateByCol[i- 1 ],bMDT); TimeToStruct (DateByCol[i],eMDT); s= "" ; StringInit (ps, 4 - StringLen ( DoubleToString (i+ 1 , 0 )), ' ' ); s=s+ps+ DoubleToString (i+ 1 , 0 )+ " | " ; s=s+ DoubleToString (bMDT.year, 0 )+ "/" ; if (bMDT.mon >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.mon , 0 )+ "/" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.mon , 0 )+ "/" ; if (bMDT.day >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.day , 0 )+ " " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.day , 0 )+ " " ; if (bMDT.hour>= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.hour, 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.hour, 0 )+ ":" ; if (bMDT.min >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.min , 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.min , 0 )+ ":" ; if (bMDT.sec >= 10 ) s=s+ DoubleToString (bMDT.sec , 0 )+ " | " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (bMDT.sec , 0 )+ " | " ; s=s+ DoubleToString (eMDT.year, 0 )+ "/" ; if (eMDT.mon >= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.mon , 0 )+ "/" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.mon , 0 )+ "/" ; if (eMDT.day >= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.day , 0 )+ " " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.day , 0 )+ " " ; if (eMDT.hour>= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.hour, 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.hour, 0 )+ ":" ; if (eMDT.min >= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.min , 0 )+ ":" ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.min , 0 )+ ":" ; if (eMDT.sec >= 10 ) s=s+ DoubleToString (eMDT.sec , 0 )+ " | " ; else s=s+ "0" + DoubleToString (eMDT.sec , 0 )+ " | " ; k++; ArrayResize (array,k, 0 ); array[k- 1 ]=s; }; y=k; z= 25 +vd+width; if (toPic== true ) { for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) { string s0=strDBC[j]; StringReplace(s0, "." , "/" ); bmp.TypeTextV(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*(height- 1 )+ 5 ,s0, clrDimGray ); } for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) for (j= 0 ;j<vd;j++) { bmp.Bar(cs+startX+cs*(j- 1 ),yshift+cs*i,cs,cs, 0xF6F6F6 ); bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j- 1 ),yshift+cs*i,cs,cs, clrLightGray ); } for (i= 0 ; i>- 7 ;i--) for (j= 0 ;j<=vd;j++) { bmp.Bar(cs+startX+cs*(j- 1 ),yshift+cs*i,cs,cs, clrWhite ); bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j- 1 ),yshift+cs*i,cs,cs, clrLightGray ); } for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) bmp.Bar(startX,yshift+cs*i, int ( 10 *cs*VolByPrice[i]/HVolumeMax),cs, 0xB5ABAB ); for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) { int xpos=RowVolWidth+startX+cs*j+ 1 ; int ypos=yshift+cs*i+ 1 ; if ( CharToString (matrix[j*height+i])== "X" ) ShowCell(xpos,ypos, 'X' ); else if ( CharToString (matrix[j*height+i])== "O" ) ShowCell(xpos,ypos, 'O' ); } for (i= 0 ;i<= 60 /cs;i++) for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) { bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j, 12 +cs*i,cs,cs, 0xF6F6F6 ); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j, 12 +cs*i,cs,cs, clrLightGray ); } for (j= 0 ;j<=width- 1 ;j++) bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift- 60 , cs, int ( 60 *VolByCol[j]/VVolumeMax), 0xB5ABAB ); bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs* 0 ,yshift+cs* 0 ,cs*(width),cs*(height), clrSilver ); bmp.LineV(startX,yshift,cs*height, clrBlack ); bmp.LineV(RowVolWidth+startX+cs*width,yshift,cs*height, clrBlack ); price=GlobalMax*dBox; for (i=height- 1 ;i>= 0 ;i--) { bmp.TypeText(cs,yshift+cs*i, DoubleToString (price,sd), clrBlack ); bmp.LineH( 0 ,yshift+cs*i,startX, clrLightGray ); bmp.LineH( 0 +startX- 3 ,yshift+cs*i, 6 , clrBlack ); int dx=RowVolWidth+cs*width; bmp.TypeText( 10 +startX+dx,yshift+cs*i, DoubleToString (price,sd), clrBlack ); bmp.LineH(startX+dx,yshift+cs*i, 40 , clrLightGray ); bmp.LineH(startX+dx- 3 ,yshift+cs*i, 6 , clrBlack ); price=price-dBox; } bmp.Save(sName, true ); } } void pnf2file( string sName, string & array[], int beg, int end) { string fn; int handle; fn=sName+ "_b" + DoubleToString (box, 0 )+ "_r" + DoubleToString (reverse, 0 )+ ".txt" ; handle= FileOpen (fn, FILE_WRITE | FILE_TXT | FILE_ANSI , ';' ); for ( int i=beg;i<end;i++) FileWrite (handle,array[i]); FileClose (handle); } int MathNorm( double value, double prec, bool vect) { if (vect== true ) return (( int )( MathCeil (value/prec))); else return (( int )( MathFloor (value/prec))); } void SetMatrix( uchar & array[], long pbeg, long pend, long pheight, long pwidth, uchar ppnf) { long offset= 0 ; for (offset=pheight*pwidth+pbeg;offset<=pheight*pwidth+pend;offset++) array[( int )offset]=ppnf; } uchar GetMatrix( uchar & array[], long pbeg, long pheight, long pwidth) { return (array[( int )pheight*( int )pwidth+( int )pbeg]); } void SetVector( long &array[], long pbeg, long pend, long pv) { long offset= 0 ; for (offset=pbeg;offset<=pend;offset++) array[( int )offset]=array[( int )offset]+pv; } void cIntBMPEx::LineH( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aColor) { DrawLine(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1,aColor); } void cIntBMPEx::LineV( int aX1, int aY1, int aSizeY, int aColor) { DrawLine(aX1,aY1,aX1,aY1+aSizeY,aColor); } void cIntBMPEx::Rectangle( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aSizeY, int aColor) { DrawRectangle(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor); } void cIntBMPEx::Bar( int aX1, int aY1, int aSizeX, int aSizeY, int aColor) { DrawBar(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor); } void cIntBMPEx::DrawBar( int aX1, int aY1, int aX2, int aY2, int aColor) { for ( int i=aX1; i<=aX2; i++) for ( int j=aY1; j<=aY2; j++) { DrawDot(i,j,aColor); } } void cIntBMPEx::TypeTextV( int aX, int aY, string aText, int aColor) { SetDrawWidth( 1 ); for ( int j= 0 ;j< StringLen (aText);j++) { string TypeChar= StringSubstr (aText,j, 1 ); if (TypeChar== " " ) { aY+= 5 ; } else { int Pointer= 0 ; for ( int i= 0 ;i< ArraySize (CA);i++) { if (CA[i]==TypeChar) { Pointer=i; } } for ( int i=PA[Pointer];i<PA[Pointer+ 1 ];i++) { DrawDot(aX+YA[i],aY+MaxHeight+XA[i],aColor); } aY+=WA[Pointer]+ 1 ; } } } int RGB256( int aR, int aG, int aB) { return (aR+ 256 *aG+ 65536 *aB); } void ShowCell( int x, int y, uchar img) { uchar r,g,b; for ( int i= 0 ; i< 8 ; i++) { for ( int j= 0 ; j< 8 ; j++) { switch (img) { case 'X' : r=Mask_X[ 3 *(j* 8 +i)]; g=Mask_X[ 3 *(j* 8 +i)+ 1 ]; b=Mask_X[ 3 *(j* 8 +i)+ 2 ]; break ; case 'O' : r=Mask_O[ 3 *(j* 8 +i)]; g=Mask_O[ 3 *(j* 8 +i)+ 1 ]; b=Mask_O[ 3 *(j* 8 +i)+ 2 ]; break ; }; int col=RGB256(r,g,b); bmp.DrawDot(x+i,y+j,col); } } }

Selon la valeur du paramètre d'entrée pic, les résultats du script seront créés soit sous forme de fichiers texte avec des fichiers image (répertoire_données_terminal\MQL5\Images) soit sous forme de fichiers texte uniquement (enregistrés dans répertoire_données_terminal\MQL5\Files).





Comparaison des résultats



Pour comparer les résultats, dessinons un graphique de Pétrole Brut Léger avec les paramètres suivants : la taille de la case est de 1 $, l'inversion est de 3 cases.

StockCharts.com :

Fig. 1. Graphique en point et figure pour le pétrole brut léger crée par StockCharts.com

Courtier de Bull's Eye :







Fig. 2. Graphique en point et figure pour le Pétrole Brut Léger créé par le logiciel Bull's-Eye Broker





Nos résultats de performance de script :

Fig. 3. Graphique en point et figure pour le pétrole brut léger créé par notre script



Les trois graphiques sont identiques. Félicitations ! Nous avons l'impression de faire des graphiques de point et de figure.







Modèles typiques de diagramme de points et de figures

Comment peuvent-ils être utilisés ?

Jetons tout d’abord un coup œil sur les modèles typiques,d’autant qu’ils sont comptés sur les doigts.

Ceux-ci sont:





Fig. 4. Modèles de prix : Le Double Top, Le Triple Top, Le Double Bottom Breakout et Le Triple Bottoms



en outre:





Fig. 5. Modèles de prix : Triangle haussier et triangle baissier

et enfin:





Fig. 6. Modèles de prix : Catapulte Haussière et Catapulte Baissière

Et maintenant quelques conseils.

Ouvrez seulement les positions longues au-dessus de la ligne d’appui et les positions courtes sous la ligne de résistance. Par exemple, à partir de la mi-décembre 2011, après avoir franchi la ligne de résistance qui se forme depuis fin septembre 2011, n'ouvrez que des positions longues dans les contrats à terme sur le Pétrole Brut Léger. Utilisez les lignes d’appui et de résistance pour les commandes stop suiveurs. Utilisez le décompte vertical avant d'ouvrir une position pour estimer un rapport entre le profit possible et la perte possible.

Le comptage vertical est mieux illustré par l'exemple suivant.

En décembre 2011, la colonne des X est passée du prix initial de 76 $ au-delà de la colonne précédente des X à 85 $, a franchi la ligne de résistance à 87 $ et a atteint 89 $. Selon le décompte vertical, cela suggère que le prix pourrait augmenter pour atteindre le niveau de 76 $+(89 $-75 $)*3 (inversion de 3 cases)=118 $.

Le mouvement suivant a été correctif portant le prix au niveau de 85 $. Les spéculateurs peuvent placer un ordre stop sur une position longue à 1$ de moins, c’est-à-dire à 84$.

L'entrée en position longue peut être planifiée après un mouvement correctif terminé d'une case au-dessus de la colonne des X précédente, c'est-à-dire au prix de 90 $.

Estimons la perte possible - elle pourrait s'élever à 90 $-84 $ = 6 $ par contrat à terme. Le bénéfice possible pourrait atteindre 118 $-90 $ = 28 $. Rapport bénéfice/perte possible : 28 $ / 6 $ > 4,5 Bonne performance, à mon avis. À l'heure actuelle, notre bénéfice se serait élevé à 105 $-90 $ = 15 $ pour chaque contrat à terme.

Licences

Le script a été écrit et fourni sous licence BSD par l’auteur Roman Rich. Le texte de la licence est disponible dans le fichier Lic.txt. La bibliothèque cIntBMP était créée par Dmitry, aka l’ Entier. Les marques StockCharts.com et Bull's-Eye Broker sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Conclusion

Cet article a proposé un algorithme et un script pour le graphique des points et des figures («zéros et croix »). Il a été tenu compte de divers modèles de prix dont l'utilisation pratique a été décrite dans les recommandations fournies.



