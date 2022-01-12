MetaTrader 5 / Exemples
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
La Dernière Croisade

La Dernière Croisade

MetaTrader 5Exemples |
611 16
Roman Zamozhnyy
Roman Zamozhnyy

Introduction

Il existe trois moyens par défaut de présentation de prix d’instrument disponibles dans le terminalМetaТrader 5 (ainsi queМetaТrader 4): barres,chandeliers et lignes. Essentiellement, tous représentent les mêmes - chronogrammes. En plus de la méthode traditionnelle de présentation des prix liée au temps, il existe encore d'autres moyens non liés au temps qui sont assez populaires auprès des investisseurs et des spéculateurs : Renko et Kagi graphiques, trois sauts de ligne et graphiques point et figure.

Je n'affirmerai pas leur avantage sur les classiques mais le fait de ne pas voir la variable temps aide certains traders à se concentrer sur la variable prix. Je suggère que nous prenions en compte ici des graphiques à points et à chiffres ainsi qu'un algorithme de graphique pertinent, que nous examinons des produits du marché bien connus qui servent à créer de tels graphiques et écrivions un script clair et simple implémentant l'algorithme. A book by Thomas J. Dorsey "Point and Figure Charting: L’Application Essentielle de Prévision et Suivi des Prix de Marché"sera not abécédaire.

Bull's-Eye Broker est le progiciel le plus populaire de dessin des graphiques autonomes. Le logiciel est disponible pour un essai de 21 jours (nombreux essais possibles) et la nouvelle version Beta est disponible pendant la période Beta. Ce progiciel sera utilisé pour estimer nos résultats de performance de script. L’une des meilleures ressources en-ligne en termes de graphique de point et figure est StockCharts. Le site Web est orienté vers la bourse, il ne fournit donc malheureusement pas les prix des instruments Forex.

Pour comparer les résultats de performance du script que nous présenterions, les contrats à terme sur l'or, les contrats à terme sur le pétrole brut léger et les graphiques S&P 500 CFD seront créés à l'aide du logiciel et du site Web ; un graphique de prix EURUSD sera établi en utilisant uniquement Bull's-Eye Broker (rappelez-vous les limitations StockChart).


Algorithme pour la graphique de points et de figures

Voici donc l'algorithme.

Il y a deux paramètres clés dans le graphique de points et de figures :

  1. Taille de la case qui correspond à la variation minimale du prix de l'instrument ; les changements inférieurs au changement de prix minimum n'affectent pas le graphique ;
  2. Inversion qui est le nombre de cases représentant le mouvement des prix dans la direction opposée à la direction actuelle du graphique à la suite duquel ce mouvement sera affiché dans la nouvelle colonne.

Étant donné que le graphique nécessite l'historique des cotations stockées sous la forme de prix Open-High-Low-Close, nous admettons ce qui suit :

  1. Le graphique est établi sur la base des prix High-Low ;
  2. Le prix High est arrondi à la taille de la boite (MathFloor), le prix Low est arrondi à la taille de la boite (MathCeil).

Laissez-moi vous donner un exemple. Admettons que nous voulions dessiner un graphique du pétrole brut léger avec une taille de case égale à 1 $ (un) et une inversion de 3 (trois) case. Cela indique que tous les prix High sont arrondis au 1$ inférieur le plus proche et tous les prix Low sont arrondis de la même manière :

Date Haut Bas XO Élevé XO bas
2012.02.13 100.86 99.08 100 100
2012.02.14 101.83 100.28 101 101
2012.02.15 102.53 100.62 102 101
2012.02.16 102.68 100.84 102 101
2012.02.17 103.95 102.24 103 102


Les X (croix) sont utilisées pour illustrer un mouvement de prix à la hausse sur le graphique, tandis que les O (zéros) représentent un mouvement de prix à la baisse.

Comment déterminer la direction initiale du prix (si la première colonne est X ou O):

Gardez à l’esprit que les valeurs XO High et XO Low [Barres-1] attendent jusqu’à:

  • La valeur XO Low diminue par le nombre de cases d'inversion par rapport au XO High initial (la première colonne est О); ou
  • La valeur XO High augmente par le nombre de cases inversées par rapport au XO Low initial (la première colonne est Х).

Dans notre exemple de Pétrole Brut léger, nous devons garder à l'esprit XO High[Barres-1]=100 et XO Low[Barres-1]=100.

Attendez ensuite de voir ce qui se passe plus tôt :

  • La valeur XO Low[i] de la barre suivante devient inférieure ou égale à 97 $, ce qui suggère que la première colonne est O ; ou
  • La valeur XO High[i] de la barre suivante devient supérieure ou égale à 103 $, ce qui suggère que la première colonne est X.

Nous pouvons déterminer la première colonne le 17 février : Le prix XO High a atteint 103 $ et la première colonne est X. Faites-le en tirant quatre X de 100 $ à 103 $.

Comment déterminer un autre mouvement du graphique :

Si la colonne actuelle est X, vérifiez si XO High de la barre actuelle a augmenté de la taille de la case par rapport au prix XO actuel (c'est-à-dire le 20 février, nous vérifierons d'abord si XO High est supérieur ou égal à 104 $). Si XO High[2012.02.20] est de 104 $ ou 105 $ ou plus, nous ajouterons le nombre approprié de X à la colonne existante de X.

Si XO High de la barre actuelle n'a pas augmenté de la taille de la case par rapport au prix XO actuel, vérifiez si XO Low de la barre actuelle est inférieur à XO High par le nombre d'inversion de cases (dans notre exemple, si XO Low[ 2012.02.20] est inférieur ou égal à 103-3$*1$=100$, ou 99$ ou moins que cela). S'il est inférieur, nous dessinons une colonne de O à droite de la colonne de X de 102 à 100 $.

Dans le cas où la colonne actuelle est O, toutes les considérations ci-dessus s'appliqueront inversement.

IMPORTANT : chaque nouvelle colonne de O est toujours dessinée à droite et une case en dessous de la valeur haute de la colonne précédente de X et chaque nouvelle colonne de X est toujours dessinée à droite et une case au-dessus de la valeur basse de la colonne précédente des O.

Les principes de graphique sont désormais clairs. Passons aux lignes d’appui et de résistance.

Les lignes d’appui et de résistance dans les graphiques de points et de figures conventionnels sont toujours inclinées à 45 degrés.

La première ligne dépend de la première colonne. Si la première colonne est X, la première ligne sera une ligne de résistance commençant une case plus haute que le maximum de la première colonne, inclinée à 45 degrés vers le BAS et vers la droite. Si la première colonne est O, la première ligne sera une ligne d’appui commençant une case plus basse que le minimum de la première colonne, inclinée à 45 degrés vers le HAUT et vers la droite. Les lignes d’appui et de résistance sont tracées jusqu'à ce qu'elles atteignent le graphique des prix.

Dès que la ligne d’appui/résistance atteint le graphique des prix, nous commençons à tracer une ligne de résistance/appui en conséquence. Lors du dessin, le principe clé est de s'assurer que la ligne tracée est plus à droite de la ligne de tendance précédente sur le graphique. Ainsi, pour tracer une ligne d’appui, nous identifions d'abord la valeur minimale du graphique sous la ligne de résistance que nous venons de tracer et traçons la ligne d’appui en commençant une case plus basse que le minimum identifié HAUT vers la droite jusqu'à ce qu'elle atteigne le graphique ou la dernière colonne du graphique.

Si la ligne d’appui tracée à partir du minimum sous la ligne de résistance précédente monte et trébuche sur le graphique sous la même ligne de résistance, déplacez-vous vers la droite et trouvez un nouveau prix minimum dans la plage allant du minimum le plus bas sous la résistance à la fin de la ligne de résistance. Continuez jusqu'à ce que la ligne de tendance ainsi tracée aille vers la droite, au-delà de la ligne de tendance précédente.

Tout ce qui précède sera plus clair lorsqu'il sera illustré par des exemples de graphiques réels fournis plus loin.

À présent, nous avons déjà trié l'algorithme de graphique. Ajoutons quelques fonctionnalités intéressantes à notre script :

  • Sélection du mode : représentation graphique pour un symbole actuel uniquement ou pour tous les symboles dans MarketWatch ;
  • Sélection de la période (il semble plus logique de dessiner des graphiques de 100 pips sur des périodes quotidiennes et des graphiques de 1 à 3 pips sur M1) ;
  • Réglage de la taille de la case en pips ;
  • Réglage du nombre de cases pour l'inversion ;
  • Définir le nombre de caractères pour afficher les volumes (dans le script - cochez les volumes car je n'ai pas rencontré de courtiers qui fournissent des volumes réels) en colonnes et en lignes (comme l'indicateur MarketDepth);
  • Définition de la profondeur de l'historique en fonction de laquelle le graphique sera dessiné ;
  • Sélection du format de sortie - les résultats peuvent être enregistrés sous forme de fichiers texte ou de fichiers image ;
  • Et enfin, une fonctionnalité pour les novices - le graphique automatique (définit automatiquement la taille de la case en fonction de la hauteur requise du graphique).

Maintenant que les descriptions de l'algorithme et des exigences ont été données, il est grand temps de présenter le script.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Point&Figure text charts |
//|                                        BSD Lic. 2012, Roman Rich |
//|                                           http://www.FXRays.info |
//+------------------------------------------------------------------+
#property               copyright "Roman Rich"
#property               link      "http://www.FXRays.info"
#property               version   "1.00"
#property               script_show_inputs
#include                "cIntBMP.mqh"                                       // Include the file containing cIntBMP class

input bool              mw=true;                                    // All MarketWatch?
input ENUM_TIMEFRAMES   tf=PERIOD_M1;                                 // Time frame
input long              box=2;                                      // Box size in pips (0 - auto)
enum                    cChoice{c10=10,c25=25,c50=50,c100=100};
input cChoice           count=c50;                                 // Chart height in boxes for autocharting
enum                    rChoice{Two=2,Three,Four,Five,Six,Seven};
input rChoice           reverse=Five;                              // Number of boxes for reversal
enum                    vChoice{v10=10,v25=25,v50=50};
input vChoice           vd=v10;                                    // Characters for displaying volumes
enum                    dChoice{Little=15000,Middle=50000,Many=100000,Extremely=1000000};
input dChoice           depth=Little;                              // History depth
input bool              pic=true;                                   // Image file?
input int               cellsize=10;                                // Cell size in pixels
//+------------------------------------------------------------------+
//| cIntBMP class descendant                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
class cIntBMPEx : public cIntBMP
  {
public:
   void              Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor);
   void              Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor);
   void              LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor);
   void              LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor);
   void              DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor);
   void              TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor);
  };
cIntBMPEx bmp;    // cIntBMPEx class instance
uchar Mask_O[192]= // The naughts
  {
   217,210,241,111,87,201,124,102,206,165,150,221,237,234,248,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
   73,42,187,137,117,211,201,192,235,140,120,212,60,27,182,178,165,226,255,255,255,255,255,255,
   40,3,174,250,249,253,255,255,255,255,255,255,229,225,245,83,54,190,152,135,216,255,255,255,
   68,36,185,229,225,245,255,255,255,255,255,255,255,255,255,247,246,252,78,48,188,201,192,235,
   140,120,212,145,126,214,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,255,188,177,230,124,102,206,
   237,234,248,58,24,181,209,201,238,255,255,255,255,255,255,255,255,255,168,153,222,124,102,206,
   255,255,255,199,189,234,63,30,183,186,174,229,247,246,252,204,195,236,60,27,182,204,195,236,
   255,255,255,255,255,255,232,228,246,117,93,203,52,18,179,83,54,190,196,186,233,255,255,255
  };
uchar Mask_X[192]= // The crosses
  {
   254,252,252,189,51,51,236,195,195,255,255,255,255,255,255,235,192,192,248,234,234,255,255,255,
   255,255,255,202,90,90,184,33,33,251,243,243,212,120,120,173,0,0,173,0,0,255,255,255,
   255,255,255,254,252,252,195,69,69,192,60,60,178,15,15,233,186,186,253,249,249,255,255,255,
   255,255,255,255,255,255,241,210,210,173,0,0,209,111,111,255,255,255,255,255,255,255,255,255,
   255,255,255,255,255,255,205,99,99,192,60,60,181,24,24,241,210,210,255,255,255,255,255,255,
   255,255,255,249,237,237,176,9,9,241,213,213,226,165,165,189,51,51,254,252,252,255,255,255,
   255,255,255,230,177,177,185,36,36,255,255,255,255,255,255,189,51,51,222,153,153,255,255,255,
   255,255,255,240,207,207,200,84,84,255,255,255,255,255,255,227,168,168,211,117,117,255,255,255
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//| Instrument selection                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int    mwSymb;
   string symb;
   int    height=0,width=0;
   string pnfArray[];
   if(mw==true)
     {
      mwSymb=0;
      while(mwSymb<SymbolsTotal(true))
        {
         symb=SymbolName(mwSymb,true);
         ArrayFree(pnfArray);
         ArrayResize(pnfArray,0,0);
         PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize);
         pnf2file(symb,pnfArray,0,height);
         mwSymb++;
        };
     }
   else
     {
      symb=Symbol();
      ArrayFree(pnfArray);
      ArrayResize(pnfArray,0,0);
      PNF(symb,pnfArray,height,width,pic,cellsize);
      pnf2file(symb,pnfArray,0,height);
     };
   Alert("Ok.");
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Chart calculation and drawing                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void PNF(string sName,      // instrument
         string& array[],  // array for the output
         int& y,           // array height
         int& z,           // array width
         bool toPic,       // if true-output and draw
         int cs)           // set the cell size for drawing
  {
   string      s,ps;
   datetime    d[];
   double      o[],h[],l[],c[];
   long        v[];
   uchar       matrix[];
   long        VolByPrice[],VolByCol[],HVolumeMax,VVolumeMax;
   int         tMin[],tMax[];
   datetime    DateByCol[];
   MqlDateTime bMDT,eMDT;
   string      strDBC[];
   uchar       pnf='.';
   int         sd;
   int         b,i,j,k=0,m=0;
   int         GlobalMin,GlobalMax,StartMin,StartMax,CurMin,CurMax,RevMin,RevMax,ContMin,ContMax;
   int         height,width,beg=0,end=0;
   double      dBox,price;
   int         thBeg=1,thEnd=2,tv=0;
   uchar       trend='.';
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   int RowVolWidth=10*cs;
//--- shift for prices
   int startX=5*cs;
   int yshift=cs*7;
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   if(SymbolInfoInteger(sName,SYMBOL_DIGITS)<=3) sd=2; else sd=4;
   b=MathMin(Bars(sName,tf),depth);
   ArrayFree(d);
   ArrayFree(o);
   ArrayFree(h);
   ArrayFree(l);
   ArrayFree(c);
   ArrayFree(v);
   ArrayFree(matrix);
   ArrayFree(VolByPrice);
   ArrayFree(VolByCol);
   ArrayFree(DateByCol);
   ArrayFree(tMin);
   ArrayFree(tMax);
   ArrayResize(d,b,0);
   ArrayResize(o,b,0);
   ArrayResize(h,b,0);
   ArrayResize(l,b,0);
   ArrayResize(c,b,0);
   ArrayResize(v,b,0);
   ArrayInitialize(d,NULL);
   ArrayInitialize(o,NULL);
   ArrayInitialize(h,NULL);
   ArrayInitialize(l,NULL);
   ArrayInitialize(c,NULL);
   ArrayInitialize(v,NULL);
   CopyTime(sName,tf,0,b,d);
   CopyOpen(sName,tf,0,b,o);
   CopyHigh(sName,tf,0,b,h);
   CopyLow(sName,tf,0,b,l);
   CopyClose(sName,tf,0,b,c);
   CopyTickVolume(sName,tf,0,b,v);
   if(box!=0)
     {
      dBox=box/MathPow(10.0,(double)sd);
     }
   else
     {
      dBox=MathNorm((h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)]-l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)])/count,
                      1/MathPow(10.0,(double)sd),true)/MathPow(10.0,(double)sd);
     };
   GlobalMin=MathNorm(l[ArrayMinimum(l,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,true)-(int)(reverse);
   GlobalMax=MathNorm(h[ArrayMaximum(h,0,WHOLE_ARRAY)],dBox,false)+(int)(reverse);
   StartMin=MathNorm(l[0],dBox,true);
   StartMax=MathNorm(h[0],dBox,false);
   ContMin=(int)(StartMin-1);
   ContMax=(int)(StartMax+1);
   RevMin=(int)(StartMax-reverse);
   RevMax=(int)(StartMin+reverse);
   height=(int)(GlobalMax-GlobalMin);
   width=1;
   ArrayResize(matrix,height*width,0);
   ArrayInitialize(matrix,'.');
   ArrayResize(VolByPrice,height,0);
   ArrayInitialize(VolByPrice,0);
   ArrayResize(VolByCol,width,0);
   ArrayInitialize(VolByCol,0);
   ArrayResize(DateByCol,width,0);
   ArrayInitialize(DateByCol,D'01.01.1971');
   ArrayResize(tMin,width,0);
   ArrayInitialize(tMin,0);
   ArrayResize(tMax,width,0);
   ArrayInitialize(tMax,0);
   for(i=1;i<b;i++)
     {
      CurMin=MathNorm(l[i],dBox,true);
      CurMax=MathNorm(h[i],dBox,false);
      switch(pnf)
        {
         case '.':
           {
            if(CurMax>=RevMax)
              {
               pnf='X';
               ContMax=(int)(CurMax+1);
               RevMin=(int)(CurMax-reverse);
               beg=(int)(StartMin-GlobalMin-1);
               end=(int)(CurMax-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               trend='D';
               break;
              };
            if(CurMin<=RevMin)
              {
               pnf='O';
               ContMin=(int)(CurMin-1);
               RevMax=(int)(CurMin+reverse);
               beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1);
               end=(int)(StartMax-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               trend='U';
               break;
              };
            break;
           };
         case 'X':
           {
            if(CurMax>=ContMax)
              {
               pnf='X';
               ContMax=(int)(CurMax+1);
               RevMin=(int)(CurMax-reverse);
               end=(int)(CurMax-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               break;
              };
            if(CurMin<=RevMin)
              {
               pnf='O';
               ContMin=(int)(CurMin-1);
               RevMax=(int)(CurMin+reverse);
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1);
               end--;
               width++;
               ArrayResize(matrix,height*width,0);
               ArrayResize(VolByCol,width,0);
               ArrayResize(DateByCol,width,0);
               ArrayResize(tMin,width,0);
               ArrayResize(tMax,width,0);
               SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.');
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=0;
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               break;
              };
            break;
           };
         case 'O':
           {
            if(CurMin<=ContMin)
              {
               pnf='O';
               ContMin=(int)(CurMin-1);
               RevMax=(int)(CurMin+reverse);
               beg=(int)(CurMin-GlobalMin-1);
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               break;
              };
            if(CurMax>=RevMax)
              {
               pnf='X';
               ContMax=(int)(CurMax+1);
               RevMin=(int)(CurMax-reverse);
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               beg++;
               end=(int)(CurMax-GlobalMin-1);
               width++;
               ArrayResize(matrix,height*width,0);
               ArrayResize(VolByCol,width,0);
               ArrayResize(DateByCol,width,0);
               ArrayResize(tMin,width,0);
               ArrayResize(tMax,width,0);
               SetMatrix(matrix,0,(int)(height-1),height,(int)(width-1),'.');
               SetMatrix(matrix,beg,end,height,(int)(width-1),pnf);
               SetVector(VolByPrice,beg,end,v[i]);
               VolByCol[width-1]=0;
               VolByCol[width-1]=VolByCol[width-1]+v[i];
               DateByCol[width-1]=d[i];
               tMin[width-1]=beg-1;
               tMax[width-1]=end+1;
               break;
              };
            break;
           };
        };
     };
//--- credits
   s="BSD License, 2012, FXRays.info by Roman Rich";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
   s=SymbolInfoString(sName,SYMBOL_DESCRIPTION)+",
                      Box-"+DoubleToString(box,0)+",Reverse-"+DoubleToString(reverse,0);
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   if(toPic==true)
     {
      //-- BMP image size on the chart display
      int XSize=cs*width+2*startX+RowVolWidth;
      int YSize=cs*height+yshift+70;
      //-- creating a bmp image sized XSize x YSize with the background color clrWhite
      bmp.Create(XSize,YSize,clrWhite);
      //-- displaying cells of the main field
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         for(j=0;j<=width-1;j++)
           {
            bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite);
            bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+50,array[k-2],clrDarkGray);
      bmp.TypeText(10,yshift+cs*(height)+35,array[k-1],clrGray);
     }
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
//--- calculating trend lines
   i=0;
   while(thEnd<width-1)
     {
      while(thBeg+i<thEnd)
        {
         if(trend=='U')
           {
            i=ArrayMinimum(tMin,thBeg,thEnd-thBeg);
            j=tMin[i];
           }
         else
           {
            i=ArrayMaximum(tMax,thBeg,thEnd-thBeg);
            j=tMax[i];
           }
         thBeg=i;
         tv=j;
         i=0;
         while(GetMatrix(matrix,j,height,(long)(thBeg+i))=='.')
           {
            i++;
            if(trend=='U') j++; else j--;
            if(thBeg+i==width-1)
              {
               thEnd=width-1;
               break;
              };
           };
         if(thBeg+i<thEnd)
           {
            thBeg=thBeg+2;
            i=0;
           };
        };
      thEnd=thBeg+i;
      if(thEnd==thBeg) thEnd++;
      for(i=thBeg;i<thEnd;i++)
        {
         SetMatrix(matrix,tv,tv,height,(long)(i),'+');
         // --------------------------------- BMP -----------------------------------------
         if(toPic==true)
           {
            //--- support and resistance lines
            if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+tv*cs,
                                         RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); }
            if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs,
                                         RowVolWidth+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); }
            //--- broadening of support/resistance lines
            if(trend=='U') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+tv*cs,
                                         RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv+1)*cs,clrGreen); }
            if(trend=='D') { bmp.DrawLine(RowVolWidth+1+startX+i*cs,yshift+(tv+1)*cs,
                                         RowVolWidth+1+startX+(i+1)*cs,yshift+(tv)*cs,clrRed); }
           }
         // --------------------------------- BMP -----------------------------------------
         if(trend=='U') tv++; else tv--;
        };
      if(trend=='U') trend='D'; else trend='U';
      i=0;
     };
//--- displaying data in columns
   ArrayResize(strDBC,width,0);
   TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT);
   TimeToStruct(DateByCol[width-1],eMDT);
   if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=50000000)
     {
      for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],4,' ');
      for(i=1;i<=width-1;i++)
        {
         TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
         TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
         if(bMDT.year!=eMDT.year) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0);
        };
      for(i=0;i<=3;i++)
        {
         StringInit(s,vd,' ');
         s=s+"            : ";
         for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1);
         s=s+" : ";
         k++;
         ArrayResize(array,k,0);
         array[k-1]=s;
        };
     }
   else
     {
      if((DateByCol[width-1]-DateByCol[0])>=5000000)
        {
         for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],7,' ');
         for(i=1;i<=width-1;i++)
           {
            TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
            TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
            if(bMDT.mon!=eMDT.mon)
              {
               if(eMDT.mon<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.mon,0);
               if(eMDT.mon>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"."+DoubleToString(eMDT.mon,0);
              }
           };
         for(i=0;i<=6;i++)
           {
            StringInit(s,vd,' ');
            s=s+"            : ";
            for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1);
            s=s+" : ";
            k++;
            ArrayResize(array,k,0);
            array[k-1]=s;
           };
        }
      else
        {
         for(i=0;i<=width-1;i++) StringInit(strDBC[i],10,' ');
         for(i=1;i<=width-1;i++)
           {
            TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
            TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
            if(bMDT.day!=eMDT.day)
              {
               if(eMDT.mon<10 && eMDT.day<10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"
                                                       +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0);
               if(eMDT.mon<10 && eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+".0"
                                                       +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"."+DoubleToString(eMDT.day,0);
               if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day< 10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." 
                                                      +DoubleToString(eMDT.mon,0)+".0"+DoubleToString(eMDT.day,0);
               if(eMDT.mon>=10&&eMDT.day>=10) strDBC[i]=DoubleToString(eMDT.year,0)+"." 
                                                      +DoubleToString(eMDT.mon,0)+"." +DoubleToString(eMDT.day,0);
              }
           };
         for(i=0;i<=9;i++)
           {
            StringInit(s,vd,' ');
            s=s+"            : ";
            for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+StringSubstr(strDBC[j],i,1);
            s=s+" : ";
            k++;
            ArrayResize(array,k,0);
            array[k-1]=s;
           };
        };
     };
   StringInit(s,25+vd+width,'-');
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- displaying price chart
   price=GlobalMax*dBox;
   HVolumeMax=VolByPrice[ArrayMaximum(VolByPrice,0,WHOLE_ARRAY)];
   s="";
   for(i=height-1;i>=0;i--)
     {
      StringInit(ps,8-StringLen(DoubleToString(price,sd)),' ');
      s=s+ps+DoubleToString(price,sd)+" : ";
      for(j=0;j<vd;j++) if(VolByPrice[i]>HVolumeMax*j/vd) s=s+"*"; else s=s+" ";
      s=s+" : ";
      for(j=0;j<=width-1;j++) s=s+CharToString(matrix[j*height+i]);
      s=s+" : "+ps+DoubleToString(price,sd);
      k++;
      ArrayResize(array,k,0);
      array[k-1]=s;
      s="";
      price=price-dBox;
     };
   StringInit(s,25+vd+width,'-');
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- simple markup through 10
   StringInit(s,vd,' ');
   s=s+"            : ";
   for(j=0;j<=width-1;j++) if(StringGetCharacter(DoubleToString(j,0),
                                                    StringLen(DoubleToString(j,0))-1)==57) s=s+"|"; else s=s+" ";
   s=s+" : ";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- displaying volume chart in columns
   VVolumeMax=VolByCol[ArrayMaximum(VolByCol,0,WHOLE_ARRAY)];
   for(i=vd-1;i>=0;i--)
     {
      StringInit(s,vd,' ');
      s=s+"            : ";
      for(j=0;j<=width-1;j++) if(VolByCol[j]>VVolumeMax*i/vd) s=s+"*"; else s=s+" ";
      s=s+" : ";
      k++;
      ArrayResize(array,k,0);
      array[k-1]=s;
     };
   StringInit(s,25+vd+width,'-');
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
//--- column history
   s="     | Start Date/Time     | End Date/Time       | ";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
   TimeToStruct(DateByCol[0],bMDT);
   s="   1 | 0000/00/00 00:00:00 | ";
   s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/";
   if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/";
   if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" ";
   if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":";
   if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":";
   if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | ";
   k++;
   ArrayResize(array,k,0);
   array[k-1]=s;
   for(i=1;i<=width-1;i++)
     {
      TimeToStruct(DateByCol[i-1],bMDT);
      TimeToStruct(DateByCol[i],eMDT);
      s="";
      StringInit(ps,4-StringLen(DoubleToString(i+1,0)),' ');
      s=s+ps+DoubleToString(i+1,0)+" | ";
      s=s+DoubleToString(bMDT.year,0)+"/";
      if(bMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.mon ,0)+"/";
      if(bMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.day ,0)+" ";
      if(bMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.hour,0)+":";
      if(bMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.min ,0)+":";
      if(bMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(bMDT.sec ,0)+" | ";
      s=s+DoubleToString(eMDT.year,0)+"/";
      if(eMDT.mon >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.mon ,0)+"/";
      if(eMDT.day >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.day ,0)+" ";
      if(eMDT.hour>=10) s=s+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.hour,0)+":";
      if(eMDT.min >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":"; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.min ,0)+":";
      if(eMDT.sec >=10) s=s+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | "; else s=s+"0"+DoubleToString(eMDT.sec ,0)+" | ";
      k++;
      ArrayResize(array,k,0);
      array[k-1]=s;
     };
   y=k;
   z=25+vd+width;
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
   if(toPic==true)
     {
      //--- displaying dates in YYYY/MM/DD format
      for(j=0;j<=width-1;j++)
        {
         string s0=strDBC[j];
         StringReplace(s0,".","/");
         bmp.TypeTextV(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift+cs*(height-1)+5,s0,clrDimGray);
        }
      //--- volume cell support
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         for(j=0;j<vd;j++)
           {
            bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6);
            bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      for(i=0; i>-7;i--)
         for(j=0;j<=vd;j++)
           {
            bmp.Bar(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrWhite);
            bmp.Rectangle(cs+startX+cs*(j-1),yshift+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      //--- exact volumes
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         bmp.Bar(startX,yshift+cs*i,int(10*cs*VolByPrice[i]/HVolumeMax),cs,0xB5ABAB);
      //--- displaying naughts and crosses
      for(i=height-1;i>=0;i--)
         for(j=0;j<=width-1;j++)
           {
            int xpos=RowVolWidth+startX+cs*j+1;
            int ypos=yshift+cs*i+1;
            if(CharToString(matrix[j*height+i])=="X") ShowCell(xpos,ypos,'X');
            else
               if(CharToString(matrix[j*height+i])=="O") ShowCell(xpos,ypos,'O');
           }
      //--- volume underside support
      for(i=0;i<=60/cs;i++)
         for(j=0;j<=width-1;j++)
           {
            bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,0xF6F6F6);
            bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*j,12+cs*i,cs,cs,clrLightGray);
           }
      //--- displaying volumes
      for(j=0;j<=width-1;j++) bmp.Bar(RowVolWidth+startX+cs*j,yshift-60,
                                     cs,int(60*VolByCol[j]/VVolumeMax),0xB5ABAB);
      //--- displaying the main field border
      bmp.Rectangle(RowVolWidth+startX+cs*0,yshift+cs*0,cs*(width),cs*(height),clrSilver);
      //--- displaying prices and scale
      bmp.LineV(startX,yshift,cs*height,clrBlack);
      bmp.LineV(RowVolWidth+startX+cs*width,yshift,cs*height,clrBlack);
      price=GlobalMax*dBox;
      for(i=height-1;i>=0;i--)
        {
         //-- prices on the left
         bmp.TypeText(cs,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack);
         bmp.LineH(0,yshift+cs*i,startX,clrLightGray);
         bmp.LineH(0+startX-3,yshift+cs*i,6,clrBlack);
         //-- prices on the right     
         int dx=RowVolWidth+cs*width;
         bmp.TypeText(10+startX+dx,yshift+cs*i,DoubleToString(price,sd),clrBlack);
         bmp.LineH(startX+dx,yshift+cs*i,40,clrLightGray);
         bmp.LineH(startX+dx-3,yshift+cs*i,6,clrBlack);
         price=price-dBox;
        }
      //-- saving the resulting image in a file  
      bmp.Save(sName,true);
     }
// --------------------------------- BMP -----------------------------------------
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Outputting as a text file                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
void pnf2file(string sName,        // instrument for the file name
              string& array[],    // array of lines saved in the file
              int beg,            // the line of the array first saved in the file
              int end)            // the line of the array last saved in the file
  {
   string fn;
   int    handle;
   fn=sName+"_b"+DoubleToString(box,0)+"_r"+DoubleToString(reverse,0)+".txt";
   handle=FileOpen(fn,FILE_WRITE|FILE_TXT|FILE_ANSI,';');
   for(int i=beg;i<end;i++) FileWrite(handle,array[i]);
   FileClose(handle);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Adjusting the price to the box size                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int MathNorm(double value,     // transforming any double-type figure into long-type figure
             double prec,      // ensuring the necessary accuracy
             bool vect)        // and if true, rounding up; if false, rounding down
  {
   if(vect==true)
      return((int)(MathCeil(value/prec)));
   else
      return((int)(MathFloor(value/prec)));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Filling the array                                                 |
//| Character one-dimensional array represented as a matrix         |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetMatrix(uchar& array[],      // passing the array in a link to effect a replacement
               long pbeg,          // from here
               long pend,          // up to here
               long pheight,       // in the column of this height
               long pwidth,        // bearing this number among all the columns in the array
               uchar ppnf)         // with this character
  {
   long offset=0;
   for(offset=pheight*pwidth+pbeg;offset<=pheight*pwidth+pend;offset++) array[(int)offset]=ppnf;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Getting an isolated value from the array                           |
//| Character one-dimensional array represented as a matrix         |
//+------------------------------------------------------------------+
uchar GetMatrix(uchar& array[],      // passing it in a link to obtain a character...
                long pbeg,          // here
                long pheight,       // in the column of this height
                long pwidth)        // bearing this number among all the columns in the array
  {
   return(array[(int)pheight*(int)pwidth+(int)pbeg]);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|Filling the vector                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void SetVector(long &array[],      // passing the long-type array in a link to effect a replacement
               long pbeg,         // from here
               long pend,         // up to here
               long pv)           // with this value
  {
   long offset=0;
   for(offset=pbeg;offset<=pend;offset++) array[(int)offset]=array[(int)offset]+pv;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Displaying a horizontal line                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::LineH(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aColor)
  {
   DrawLine(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Displaying a vertical line                                   |
//+------------------------------------------------------------------+  
void cIntBMPEx::LineV(int aX1,int aY1,int aSizeY,int aColor)
  {
   DrawLine(aX1,aY1,aX1,aY1+aSizeY,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing a rectangle (of a given size)                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::Rectangle(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor)
  {
   DrawRectangle(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing a filled rectangle (of a given size)             |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::Bar(int aX1,int aY1,int aSizeX,int aSizeY,int aColor)
  {
   DrawBar(aX1,aY1,aX1+aSizeX,aY1+aSizeY,aColor);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing a filled rectangle                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::DrawBar(int aX1,int aY1,int aX2,int aY2,int aColor)
  {
   for(int i=aX1; i<=aX2; i++)
      for(int j=aY1; j<=aY2; j++)
        {
         DrawDot(i,j,aColor);
        }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Displaying the text vertically                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void cIntBMPEx::TypeTextV(int aX,int aY,string aText,int aColor)
  {
   SetDrawWidth(1);
   for(int j=0;j<StringLen(aText);j++)
     {
      string TypeChar=StringSubstr(aText,j,1);
      if(TypeChar==" ")
        {
         aY+=5;
        }
      else
        {
         int Pointer=0;
         for(int i=0;i<ArraySize(CA);i++)
           {
            if(CA[i]==TypeChar)
              {
               Pointer=i;
              }
           }
         for(int i=PA[Pointer];i<PA[Pointer+1];i++)
           {
            DrawDot(aX+YA[i],aY+MaxHeight+XA[i],aColor);
           }
         aY+=WA[Pointer]+1;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Transforming components into color                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int RGB256(int aR,int aG,int aB)
  {
   return(aR+256*aG+65536*aB);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Drawing X's or O's as an image                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void ShowCell(int x,int y,uchar img)
  {
   uchar r,g,b;
   for(int i=0; i<8; i++)
     {
      for(int j=0; j<8; j++)
        {
         switch(img)
           {
            case 'X':
               r=Mask_X[3*(j*8+i)];
               g=Mask_X[3*(j*8+i)+1];
               b=Mask_X[3*(j*8+i)+2];
               break;
            case 'O':
               r=Mask_O[3*(j*8+i)];
               g=Mask_O[3*(j*8+i)+1];
               b=Mask_O[3*(j*8+i)+2];
               break;
           };
         int col=RGB256(r,g,b);
         bmp.DrawDot(x+i,y+j,col);
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Selon la valeur du paramètre d'entrée pic, les résultats du script seront créés soit sous forme de fichiers texte avec des fichiers image (répertoire_données_terminal\MQL5\Images) soit sous forme de fichiers texte uniquement (enregistrés dans répertoire_données_terminal\MQL5\Files).


Comparaison des résultats

Pour comparer les résultats, dessinons un graphique de Pétrole Brut Léger avec les paramètres suivants : la taille de la case est de 1 $, l'inversion est de 3 cases.

StockCharts.com :

Fig. 1.Graphique de point et figure pour le Pétrole Brut et Léger créé par StockCharts.com

Fig. 1. Graphique en point et figure pour le pétrole brut léger crée par StockCharts.com

Courtier de Bull's Eye :

Fig. 2. Graphique en point et figure pour le Pétrole Brut et Léger créé par le logiciel Bull's-Eye Broker

Fig. 2. Graphique en point et figure pour le Pétrole Brut Léger créé par le logiciel Bull's-Eye Broker


Nos résultats de performance de script :

Fig. 3. Graphique en point et figure pour le Pétrole Brute et Léger créé par notre script

Fig. 3. Graphique en point et figure pour le pétrole brut léger créé par notre script

Les trois graphiques sont identiques. Félicitations ! Nous avons l'impression de faire des graphiques de point et de figure.


Modèles typiques de diagramme de points et de figures

Comment peuvent-ils être utilisés ?

Jetons tout d’abord un coup œil sur les modèles typiques,d’autant qu’ils sont comptés sur les doigts.

Ceux-ci sont:

Fig. 4.Modèles de prix: The Double Top, The Triple Top, The Double Bottom et The Triple Bottom

Fig. 4. Modèles de prix : Le Double Top, Le Triple Top, Le Double Bottom Breakout et Le Triple Bottoms

en outre:

Fig. 5.Modèles de prix: Triangle Haussier et Triangle Baissier

Fig. 5. Modèles de prix : Triangle haussier et triangle baissier

et enfin:

Fig. 6.Modèles de prix: Catapulte Haussière et Catapulte Baissière

Fig. 6. Modèles de prix : Catapulte Haussière et Catapulte Baissière

Et maintenant quelques conseils.

  1. Ouvrez seulement les positions longues au-dessus de la ligne d’appui et les positions courtes sous la ligne de résistance. Par exemple, à partir de la mi-décembre 2011, après avoir franchi la ligne de résistance qui se forme depuis fin septembre 2011, n'ouvrez que des positions longues dans les contrats à terme sur le Pétrole Brut Léger.
  2. Utilisez les lignes d’appui et de résistance pour les commandes stop suiveurs.
  3. Utilisez le décompte vertical avant d'ouvrir une position pour estimer un rapport entre le profit possible et la perte possible.

Le comptage vertical est mieux illustré par l'exemple suivant.

En décembre 2011, la colonne des X est passée du prix initial de 76 $ au-delà de la colonne précédente des X à 85 $, a franchi la ligne de résistance à 87 $ et a atteint 89 $. Selon le décompte vertical, cela suggère que le prix pourrait augmenter pour atteindre le niveau de 76 $+(89 $-75 $)*3 (inversion de 3 cases)=118 $.

Le mouvement suivant a été correctif portant le prix au niveau de 85 $. Les spéculateurs peuvent placer un ordre stop sur une position longue à 1$ de moins, c’est-à-dire à 84$.

L'entrée en position longue peut être planifiée après un mouvement correctif terminé d'une case au-dessus de la colonne des X précédente, c'est-à-dire au prix de 90 $.

Estimons la perte possible - elle pourrait s'élever à 90 $-84 $ = 6 $ par contrat à terme. Le bénéfice possible pourrait atteindre 118 $-90 $ = 28 $. Rapport bénéfice/perte possible : 28 $ / 6 $ > 4,5 Bonne performance, à mon avis. À l'heure actuelle, notre bénéfice se serait élevé à 105 $-90 $ = 15 $ pour chaque contrat à terme.


Licences

Le script a été écrit et fourni sous licence BSD par l’auteur Roman Rich. Le texte de la licence est disponible dans le fichier Lic.txt. La bibliothèque cIntBMP était créée par Dmitry, aka l’ Entier. Les marques StockCharts.com et Bull's-Eye Broker sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.


Conclusion

Cet article a proposé un algorithme et un script pour le graphique des points et des figures («zéros et croix »). Il a été tenu compte de divers modèles de prix dont l'utilisation pratique a été décrite dans les recommandations fournies.


Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Article original : https://www.mql5.com/ru/articles/368

Fichiers joints |
Télécharger ZIP
pnf.zip (659.49 KB)
cintbmp.mqh (39.68 KB)
pnf2.mq5 (27.36 KB)
lic.txt (1.35 KB)

Avertissement: Tous les droits sur ces documents sont réservés par MetaQuotes Ltd. La copie ou la réimpression de ces documents, en tout ou en partie, est interdite.

Cet article a été rédigé par un utilisateur du site et reflète ses opinions personnelles. MetaQuotes Ltd n'est pas responsable de l'exactitude des informations présentées, ni des conséquences découlant de l'utilisation des solutions, stratégies ou recommandations décrites.

Autres articles par cet auteur

Derniers commentaires | Aller à la discussion (16)
MetaQuotes
Renat Fatkhullin | 14 mars 2012 à 19:09
tol64:
Renate a annoncé quelque chose de ce genre l'autre jour, si je ne me trompe pas.

C'est déjà en cours.

Tout d'abord, nous allons créer un moyen facile de créer dynamiquement des bitmaps et de les lier à des objets graphiques, puis nous allons créer des fonctions standard de dessin sur bitmap. Bien qu'il soit possible de dessiner dans le tampon même sans les fonctions standard si on le souhaite.

Sergey Golubev
Sergey Golubev | 15 mars 2014 à 12:56

Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Indicateurs : Point et Figure

newdigital, 2013.09.12 16:29

Graphique en points et figures

Les graphiques en points et figures réduisent l'importance du temps sur un graphique et se concentrent plutôt sur les mouvements de prix. Les graphiques en points et figures sont constitués de X et de O, les X représentant les nouveaux sommets et les O les nouveaux creux. Un graphique en points et figures comporte deux entrées :

  1. La taille de la boîte: La taille du mouvement nécessaire pour ajouter un "X" ou un "O". Par exemple, une action au prix de 20 $ peut avoir une taille de boîte de 1 $, ce qui signifie qu'une augmentation de 20,01 $ à un sommet de 21,34 $ signifie qu'un autre "X" est ajouté. Si le cours le plus élevé n'a augmenté que jusqu'à 20,99 $, un autre "X" n'est pas ajouté parce que l'action n'a pas clôturé avec une autre taille de boîte (1 $) de plus.
  2. Montant de l'inversion: La taille de l'inversion avant qu'une autre colonne ne soit ajoutée à un graphique en points et figures. Par exemple, si le montant de l'inversion est de 3 $, l'action de 20 $ devra tomber à 17 $ avant qu'une nouvelle colonne (dans cet exemple des O) ne soit ajoutée.

L'une des principales utilisations des graphiques en points et figures, et celle sur laquelle nous insistons dans cette section, est que les graphiques en points et figures permettent aux traders de voir plus facilement les configurations graphiques classiques. Dans le graphique ci-dessous du E-mini S&P 500 Future, le graphique en points et figures met en évidence les lignes de support et de résistance ainsi que les zones de cassure des prix :


Une fois de plus, le graphique en points et figures permet aux traders de voir facilement la configuration en double creux ci-dessous dans le graphique du contrat à terme E-mini S&P 500 :


Le graphique de l'e-mini ci-dessus illustre les deux sommets du double fond, ainsi que la ligne de confirmation qui est percée, ce qui crée une opportunité d'achat.

La méthode des points et figures est une façon très particulière de représenter l'action du marché. L'avantage des graphiques en points et figures est qu'ils éliminent l'élément temps et se concentrent sur ce qui est vraiment important : le prix.

pejman-m
pejman-m | 11 avr. 2014 à 16:08
Fichiers joints
pnf.zip (659.49 KB)
cintbmp.mqh (39.68 KB)
pnf2.mq5 (27.36 KB)

lic.txt (1.35 KB)

Comment puis-je utiliser ces indicateurs et d'autres pour MT5 ? J'insère ces indicateurs dans MT5, mais je ne les vois pas dans la plateforme.

Peut-être que je les insère à un mauvais endroit,,,,, quelqu'un peut me conseiller. thx

myalcin
myalcin | 28 mars 2021 à 14:48

Bonjour...

Je n'arrive pas non plus à afficher le graphique, c'est quoi le problème, je n'arrive pas à comprendre, est-ce que vous pouvez m'aider à configurer le fichier ?

Muhammad Fraz
Muhammad Fraz | 15 oct. 2021 à 19:04
myalcin #:

Bonjour

Je n'arrive pas non plus à afficher le graphique, c'est quoi le problème, je n'arrive pas à comprendre, est-ce que vous pouvez m'aider à configurer le fichier ?

Frère Vous devez ouvrir cet indicateur et le compiler. Ensuite, rafraîchissez la liste des indicateurs dans le volet Navigateur.
AutoElliottWaveMaker - Outil MetaTrader 5 pour l'analyse semi-automatique des vagues d'Elliott AutoElliottWaveMaker - Outil MetaTrader 5 pour l'analyse semi-automatique des vagues d'Elliott
L'article fournit une revue d'AutoElliottWaveMaker - le premier développement pour l'analyse d'Elliott Wave dans MetaTrader 5 qui représente une combinaison d'étiquetage de vague manuel et automatique. L'outil d'analyse des vagues est écrit exclusivement en MQL5 et n'inclut pas les bibliothèques dll externes. C'est une autre preuve que des programmes sophistiqués et intéressants peuvent (et doivent) être élaborés en MQL5.
Faites la Promotion de vos Projets de Développement à l'Aide des Bibliothèques EX5 Faites la Promotion de vos Projets de Développement à l'Aide des Bibliothèques EX5
Cacher les détails d'implémentation des classes/fonctions dans un fichier .ex5 vous permettra de partager vos algorithmes de savoir-faire avec d'autres développeurs, de mettre en place des projets communs et de les promouvoir sur le Web. Et tandis que l'équipe MetaQuotes ne ménage aucun effort pour amener la possibilité d'héritage direct des classes de la bibliothèque ex5, nous allons l'implémenter dès maintenant.
Comment publier un produit sur le Marché Comment publier un produit sur le Marché
Commencez à proposer vos applications de trading à des millions d'utilisateurs MetaTrader du monde entier via le Marché. Le service offre une infrastructure prête à l'emploi : accès à un large public, solutions de licences, versions d'essai, publication de mises à jour et acceptation de paiements. Il vous suffit d'effectuer une procédure d'inscription rapide du vendeur et de publier votre produit. Commencez à générer des bénéfices supplémentaires à partir de vos programmes en utilisant la base technique prête à l'emploi assuré par le service.
Sécurisation du code MQL5 : Protection par mot de passe, générateurs de clés, délais, licences à distance et techniques avancées de cryptage des clés de licence EA Sécurisation du code MQL5 : Protection par mot de passe, générateurs de clés, délais, licences à distance et techniques avancées de cryptage des clés de licence EA
La plupart des développeurs doit de sécuriser leur code. Cet article présentera différentes manières de protéger le logiciel MQL5 - il présente des méthodes pour fournir des fonctionnalités de licence aux scripts, aux Expert Advisors et aux indicateurs MQL5. Il couvre la protection par mot de passe, les générateurs de clés, la licence de compte, l'évaluation du délai et la protection à distance à l'aide d'appels MQL5-RPC.