Trademinator 3: ascensão das máquinas comerciais

Prólogo

Era uma vez em um fórum distante (MQL5) dois artigos: ""Algoritmos Genéticos - é fácil!"" por Joo e "Dr. Tradelove..." que por mim foram publicados. No primeiro artigo, o autor nos equipou com uma poderosa ferramenta para otimizar qualquer coisa que você precisasse, incluindo estratégias de negociação - um algoritmo genético implementado por meio da linguagem MQL5.



Usando este algoritmo, no segundo artigo eu tentei desenvolver um Expert Advisor com auto-otimização baseado nele. O artigo termina com a formulação da seguinte tarefa: criar um Expert Advisor (auto-otimização, é claro), o que não só é possível selecionar os melhores parâmetros para um sistema de negociação particular, mas também escolher a melhor estratégia de todas as estratégias desenvolvidas. Vamos ver se é possível e, se for, como então.

Contos de robôs comerciais

Em primeiro lugar, nós formulamos os requisitos gerais para um Expert Advisor com auto-otimização.

Deve ser capaz de (com base em dados históricos):

Selecionar a melhor estratégia entre as descritas;

Escolher o melhor instrumento financeiro;

Escolher o melhor tamanho do depósito para o comércio com correção de alavanca;

Escolher os melhores parâmetros de indicadores da estratégia selecionada.

Além disso, na vida real, ela deve ser capaz de:

Abrir e fechar posições;

Escolher o tamanho da posição;

Decidir se uma nova otimização é necessária.

A figura abaixo mostra um diagrama esquemático do Expert Advisor proposto.





Um esquema detalhado com limites está no arquivo anexado Scheme_en.

Tendo em mente que é impossível compreender a imensidão, nós introduzimos restrições na lógica Expert Advisor. Concordamos que (importante):

O Expert Advisor tomará decisões comerciais mediante a ocorrência de uma nova barra (em qualquer período de tempo que selecionarmos). Com base no p.1, mas não limitado a ele, o Expert Advisor fechará negócios apenas nos sinais indicadores não usando o Obter Lucro e Parada Protetora e, consequentemente, não usando o Limite Móvel. A condição para iniciar uma nova otimização: um abaixamento do saldo é maior que o valor predefinido durante a inicialização do nível. Por favor, note que esta é a minha condição pessoal, e cada um pode escolher sua condição específica. A função de aptidão modela comércio no histórico e maximiza o balanço modelado, desde que o abaixamento relativo do saldo das operações simuladas está abaixo de um determinado nível predefinido. Também note que esta é a minha função de aptidão pessoal, e você pode escolher a sua específica. Nós limitamos o número de parâmetros a serem otimizados, com exceção dos três mais gerais (estratégia, instrumento e quota de depósito) para cinco para os parâmetros de indicadores buffers. Essa limitação segue logicamente o número máximo de indicadores buffers para os indicadores técnicos internos. Se você for descrever as estratégias que usam indicadores personalizados com um grande número de indicadores buffers, basta alterar a variável OptParamCount no arquivo main.mq5 para a quantidade desejada.

Agora que os requisitos são especificados e limitações selecionadas, você pode examinar o código que implementa tudo isso.

Vamos começar com a função onde tudo é executado.

void OnTick () { if (isNewBars()== true ) { trig= false ; switch (strat) { case 0 : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedCloseSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedCloseStoch(); break ;}; default : {trig=NeedCloseMA() ; break ;}; } if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } } switch (strat) { case 0 : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; case 1 : {trig=NeedOpenSAR() ; break ;}; case 2 : {trig=NeedOpenStoch(); break ;}; default : {trig=NeedOpenMA() ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "Main:OnTick:isNewBars(true)" , ";" , "strat=" ,strat); } }

O que é aqui? Tal como foi estabelecido no diagrama, observamos cada tick, se existe uma nova barra. Se houver, então, sabendo qual estratégia é escolhida agora, chamamos a sua função específica para verificar se há uma posição aberta e fechá-la, se necessário. Suponha agora que a melhor estratégia de avanço é SAR, respectivamente, a função NeedCloseSAR será chamada:

bool NeedCloseSAR() { CopyBuffer (SAR, 0 , 0 ,count,SARBuffer); CopyOpen (s,tf, 0 ,count,o); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategySAR:NeedCloseSAR" , ";" , "SAR[0]=" ,SARBuffer[ 0 ], ";" , "SAR[1]=" ,SARBuffer[ 1 ], ";" , "Open[0]=" ,o[ 0 ], ";" , "Open[1]=" ,o[ 1 ]); if ((SARBuffer[ 0 ]>o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]<o[ 1 ])|| (SARBuffer[ 0 ]<o[ 0 ]&&SARBuffer[ 1 ]>o[ 1 ])) { if ( PositionsTotal ()> 0 ) { ClosePosition(); return ( true ); } } return ( false ); }

Qualquer função de fechamento de posição deve ser booleana e retornar verdadeira quando fechar uma posição. Isso permite o próximo bloco de código da função OnTick() decidir se uma nova otimização é necessária:

if (trig== true ) { if (GetRelDD()>maxDD) { GA(); GetTrainResults(); maxBalance= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ); } }

Obter o atual abaixamento de balanço e compará-lo com o máximo permitido. Se ele excedeu o valor máximo, executar uma nova otimização (GA()). A função GA() por sua vez, chama o centro do Expert Advisor - a função de aptidão FitnessFunction(int chromos) do módulo GAModule.mqh:

void FitnessFunction( int chromos) { double ff= 0.0 ; strat=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 2 ][chromos]*StratCount); z=( int ) MathRound (Colony[GeneCount- 1 ][chromos]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Colony[GeneCount][chromos]; switch (strat) { case 0 : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 1 : {ff=FFSAR( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; case 2 : {ff=FFStoch(Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; default : {ff=FFMA( Colony[ 1 ][chromos], Colony[ 2 ][chromos], Colony[ 3 ][chromos], Colony[ 4 ][chromos], Colony[ 5 ][chromos]); break ;}; } AmountStartsFF++; Colony[ 0 ][chromos]=ff; Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:FitnessFunction" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Colony[ 1 ][chromos], ";" ,Colony[ 2 ][chromos], ";" ,Colony[ 3 ][chromos], ";" ,Colony[ 4 ][chromos], ";" ,Colony[ 5 ][chromos]); }

Dependendo da estratégia selecionada, o módulo de cálculo da função de aptidão que é específico para uma determinada estratégia, é chamado. Por exemplo, o GA escolheu um estocástico, FFStoch() será chamado, e otimização de parâmetros de indicadores buffers será transferido a ele:

double FFStoch( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { int b; bool FFtrig= false ; string dir= "" ; double OpenPrice; double t=cap; double maxt=t; double aDD= 0.0 ; double rDD= 0.000001 ; Stoch= iStochastic (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , MODE_SMA , STO_CLOSECLOSE ); StochTopLimit =par4* 100.0 ; StochBottomLimit=par5* 100.0 ; dig= MathPow ( 10.0 ,( double ) SymbolInfoInteger (s, SYMBOL_DIGITS )); leverage= AccountInfoInteger ( ACCOUNT_LEVERAGE ); contractSize= SymbolInfoDouble (s, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); b= MathMin ( Bars (s,tf)- 1 -count-MaxMAPeriod,depth); for (from=b;from>= 1 ;from--) { CopyBuffer (Stoch, 0 ,from,count,StochBufferMain); CopyBuffer (Stoch, 1 ,from,count,StochBufferSignal); if ((StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ])|| (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ])) { if (FFtrig== true ) { if (dir== "BUY" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(o[ 1 ]-OpenPrice)*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } if (dir== "SELL" ) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); if (t> 0 ) t=t+t*optF*leverage*(OpenPrice-o[ 1 ])*dig/contractSize; else t= 0 ; if (t>maxt) {maxt=t; aDD= 0 ;} else if ((maxt-t)>aDD) aDD=maxt-t; if ((maxt> 0 )&&(aDD/maxt>rDD)) rDD=aDD/maxt; } FFtrig= false ; } } if (StochBufferMain[ 0 ]>StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochTopLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "SELL" ; FFtrig= true ; } if (StochBufferMain[ 0 ]<StochBufferSignal[ 0 ]&&StochBufferMain[ 1 ]>StochBufferSignal[ 1 ]&&StochBufferMain[ 1 ]<StochBottomLimit) { CopyOpen (s,tf,from,count,o); OpenPrice=o[ 1 ]; dir= "BUY" ; FFtrig= true ; } } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyStoch:FFStoch" , ";" , "K=" ,( int ) MathRound (par1*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "D=" ,( int ) MathRound (par2*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "Slow=" ,( int ) MathRound (par3*MaxStochPeriod)+ 1 , ";" , "TopLimit=" ,StochTopLimit, ";" , "BottomLimit=" ,StochBottomLimit, ";" , "rDD=" ,rDD, ";" , "Cap=" ,t); if (rDD<=trainDD) return (t); else return ( 0.0 ); }

A função de aptidão do estocástico retorna um equilíbrio simulado para a função principal, que vai passá-lo para o algoritmo genético. Em algum ponto no tempo a GA decide acabar com a otimização, e usando a função GetTrainResults(), retornamos os melhores valores atuais da estratégia (por exemplo - médias móveis), símbolo, a quota de depósito e parâmetros dos indicadores de buffers para o programa básico, bem como criamos indicadores para comércio real adicional:

void GetTrainResults() { strat=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 2 ]*StratCount); z=( int ) MathRound (Chromosome[GeneCount- 1 ]* 3 ); switch (z) { case 0 : {s= "EURUSD" ; break ;}; case 1 : {s= "GBPUSD" ; break ;}; case 2 : {s= "USDCHF" ; break ;}; case 3 : {s= "USDJPY" ; break ;}; default : {s= "EURUSD" ; break ;}; } optF=Chromosome[GeneCount]; switch (strat) { case 0 : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 1 : {GTRSAR( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; case 2 : {GTRStoch(Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; default : {GTRMA( Chromosome[ 1 ], Chromosome[ 2 ], Chromosome[ 3 ], Chromosome[ 4 ], Chromosome[ 5 ]) ; break ;}; } Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "GAModule:GetTrainResults" , ";" , "strat=" ,strat, ";" , "s=" ,s, ";" , "optF=" ,optF, ";" ,Chromosome[ 1 ], ";" ,Chromosome[ 2 ], ";" ,Chromosome[ 3 ], ";" ,Chromosome[ 4 ], ";" ,Chromosome[ 5 ]); } void GTRMA( double par1, double par2, double par3, double par4, double par5) { MAshort= iMA (s,tf,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); MAlong = iMA (s,tf,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , 0 , MODE_SMA , PRICE_OPEN ); CopyBuffer (MAshort, 0 ,from,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 ,from,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:GTRMA" , ";" , "MAL=" ,( int ) MathRound (par2*MaxMAPeriod)+ 1 , ";" , "MAS=" ,( int ) MathRound (par1*MaxMAPeriod)+ 1 ); }

Agora que tudo está de volta ao lugar onde tudo está funcionando (OnTick()): sabendo que estratégia é agora a melhor, é verificado se é hora de ir para o mercado:

bool NeedOpenMA() { CopyBuffer (MAshort, 0 , 0 ,count,ShortBuffer); CopyBuffer (MAlong, 0 , 0 ,count,LongBuffer ); Print ( TimeToString ( TimeCurrent ()), ";" , "StrategyMA:NeedOpenMA" , ";" , "LB[0]=" ,LongBuffer[ 0 ], ";" , "LB[1]=" ,LongBuffer[ 1 ], ";" , "SB[0]=" ,ShortBuffer[ 0 ], ";" , "SB[1]=" ,ShortBuffer[ 1 ]); if (LongBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]>LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]<LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_SELL ; OpenPosition(); return ( false ); } if (LongBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 1 ]&&ShortBuffer[ 0 ]<LongBuffer[ 0 ]&&ShortBuffer[ 1 ]>LongBuffer[ 1 ]) { request.type= ORDER_TYPE_BUY ; OpenPosition(); return ( false ); } return ( true ); }

O círculo fechou-se.

Vamos ver como funciona. Aqui está um relatório de 2011 sobre o período de tempo de 1 hora, com quatro pares principais: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY: