Если индикатор АО находится в положительной зоне, то ждем появления красной линии гистограммы после зеленой. Если мы дождались выполнения этого условия, то, начиная со следующей свечи, можно построить верхний и нижний уровни. Движемся по рис. 1 слева направо. Первой точкой отката будет свеча от 01:00 07.01.2009, помеченная цифрой 1 синего цвета. Для определения уровней, нужно найти максимальное (сопротивление) и минимальное (поддержка) значения цены за все время, когда АО был положителен. К рассматриваемому моменту это всего лишь восемь свечей (отмеченную цифрой 1 свечу не считаем, она только открылась). В результате сопротивление окажется на уровне 1.4677, отмеченном красной горизонтальной линией. А сопротивление будет на уровне 1.4992, отмечается синей горизонтальной линией. По найденным уровням ставим отложенные ордера BuyStop (плюс спрэд+пункт = 1.4997) и SellStop (минус пункт = 1.4991).

Движемся далее. Следующий откат на АО отмечен цифрой 2. Проводим такую же процедуру нахождения минимума и максимума, но в результате получаем такие же значения. Канал остается на месте. Цена его не пробивает и отложенные ордера не срабатывают. Но на участке 2-3 канал пробивается вверх и позиция Buy открывается. Цена взлетает почти на 300 пунктов. Этого более чем достаточно для одной позиции и можно фиксировать прибыль.

После такого спурта цена откатывается и позволяет зафиксировать точку 3. Здесь снова ищем минимум и максимум. В результате поддержка остается на прежнем месте, а сопротивление улетает на уровень 1.5277, на который устанавливается новый ордер Buy Stop (Sell Stop у нас все еще на месте). В 13:00 следующего дня (08.01.2009) новый ордер Buy Stop срабатывает, но на этот раз цена проходит лишь 90 пунктов, поэтому прибыль вряд ли удалось бы зафиксировать. Тем временем на очередном откате фиксируется точка 4 и уровень сопротивления передвигается на цену 1.5372, оставаясь неизменным на протяжении следующих трех секций откатов.

Но вот на открытии свечи 20:00 09.01.2009 значение индикатора АО принимает отрицательную величину. Теперь алгоритм расчета поддержки и сопротивления меняется на противоположный. Ждем формирования зеленой полосы гистограммы после красной и фиксируем точку 8. Получаем девять свечей, которые соответствуют отрицательным значениям АО. Среди них ищем минимум и максимум, которые соответственно назначаем поддержкой и сопротивлением. Это приводит к передвижению цены открытия ордера Sell Stop на 1.5051, куда перемещается и стоп зависшей в убытке позиции Buy.

Спустя три часа после фиксации точки 8, уровень 1.5051 преодолевается ценой, что приводит к развороту нашей позиции в рынке - Buy закрывается, а Sell открывается. Дальнейшую судьбу открытого Sell вы можете увидеть, взглянув на историю котировок валютной пары GBPUSD после 12-го января 2009 года. Минимум в отрицательной зоне АО был зафиксирован на отметке 1.4472, что позволило закрыть позицию с хорошей прибылью.

Наиболее интересный результат на паре GBPUSD H1 01.01.2008 - 03.10.2009

Также приведены файлы стратегии для Autograf. Файл AG_AT.ex4 необходимо сохранить в папку MT4\experts\libraries, а только потом загружать AutoGraf.

