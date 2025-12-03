Discussão do artigo "Desenvolvimento de sistemas de trading avançados ICT: Implementação de sinais no indicador Order Blocks"

Novo artigo Desenvolvimento de sistemas de trading avançados ICT: Implementação de sinais no indicador Order Blocks foi publicado:

Neste artigo você vai aprender como desenvolver um indicador Order Blocks baseado no volume do livro de ofertas (profundidade de mercado) e otimizá-lo usando buffers para melhorar a precisão. Com isso, concluímos a etapa atual do projeto e nos preparamos para as próximas, nas quais será implementada uma classe de gerenciamento de risco e um robô de negociação que utilizará os sinais gerados pelo indicador.

Nosso resultado final:

Final Example GIF


Autor: Niquel Mendoza

 

https://www.mql5.com/pt/articles/16268

5. Definição dos níveis de TP e SL ao abrir as negociações

Por fim, definimos os níveis de Take Profit e Stop Loss para as negociações de compra e venda. Para as negociações de compra, use o preço Ask; para as negociações de venda, use o preço Bid. Em seguida, desenhe as linhas TP e SL no gráfico para monitoramento.

tp1_buffer[iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,_Period,0))] = tp1;
tp2_buffer[iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,_Period,0))] = tp2;
sl1_buffer[iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,_Period,0))] = sl1;
sl2_buffer[iBarShift(_Symbol,PERIOD_CURRENT,iTime(_Symbol,_Period,0))] = sl2;

Parece queisso poderia ser um pouco simplificado.

