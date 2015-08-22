Uso prático do Servidor Virtual Privado (VPS) para trading automatizado

Definição de tarefa: Encontro de um lugar de trabalho para os robôs

Cada operador automatizado possui seus robôs de trading que operam em mercados financeiros, e um computador no qual estes Expert Advisors são executados e funcionam. Alguém lança o Expert Advisors de casa, outra pessoa do trabalho, um terceiro do servidor dos amigos ou de um servidor dedicado. O que está claro, é que o Expert Advisors precisa de um lugar de trabalho (escritório), e os operadores querem menos problemas conectados a este escritório.



Todos os escritórios enumerados têm suas vantagens e desvantagens, por isso não vou tratar deste assunto. Vou oferecer a minha própria variante. Então, temos a tarefa de encontrar um escritório para a operação de robôs de trading que irá cumprir os seguintes requisitos: instalação remota, conexão a partir de qualquer ponto do mundo, configuração rápida, recuperação rápida de falhas, fácil migração, todo arquivo de backup, de preferência hardware de primeira classe, proteção, atualização do sistema com serviços como publicação de relatórios de trading, citações, etc. E de preferência não muito caro.

Escolhendo um escritório para trading automatizado

A tarefa está definida. Vamos iniciar a busca. Um computador pessoal não serve. Um computador no trabalho não combina de forma alguma, além disso, "interfere" a gestão. Amigos oferecem um terminal de acesso para o servidor, mas muitas vezes o terminal é sobrecarregado, e eu não quero depender de ninguém. O que resta é um servidor dedicado. Alugar um servidor ou comprar o seu próprio é legal. Mas é preciso cuidar dele, e, falando francamente, eu sou preguiçoso. Um servidor dedicado requer muito tempo e energia. Então, vamos tratar sobre uma nova possibilidade, VPS. O VPS é um servidor virtual privado. O poderoso servidor divide seus recursos entre 30-40 usuários, cada um com sua própria cópia virtual ou simulador de um PC completo (servidor). Sendo honesto, eu decidi logo usar o VPS. Ela difere de outras ofertas e atende as minhas necessidades de um escritório para Expert Advisors. A única coisa que resta decidir é a plataforma: Windows VPS ou Linux VPS? Sobre isto, não precisei pensar muito. Já trabalhei com os dois sistemas operacionais. Odeio o primeiro e adoro o segundo. Infelizmente, não tenho MetaTrader 4 para Linux, eu não teria nenhum problema. Mas a vida não é assim tão fácil...



(Esquema geral dos componentes da área de trading)









Disposição do Escritório Remoto

Agora precisamos executar MetaTrader 4 no Linux. Então, o MetaTrader funciona no Wine (um emulador de Windows), mas nem todos os botões funcionam de forma interativa. Isto é, o sistema não opera de uma forma confiável. Então, vamos executar o MetaTrader 4 sob VMWare, Xen e QEMU em um servidor virtual privado. Se isso não funcionar, vamos alugar o Windows VPS.





Instalação de uma Máquina Virtual QEMU

VMWare, Xen não funcionam no VPS, eles precisam de um módulo peculiar no Linux Kernel, e o VPS não permite isto. QEMU funcionou sem um acelerador. Vamos decidir sobre isto:

compre o Linux VPS com um sistema operacional Ubuntu Dapper pré-instalado (por exemplo, aqui); Baixe SSH-client (todos os sistemas Linux são controlados remotamente por esses clientes) aqui;

conecte ao servidor.







instale virtual QEMU do repositório (um armazenamento de programas que está conectado ao padrão) usando os comandos:

aptitude search qemu,

aptitude install qemu



(No Linux, todas as distribuições do programa são salvas no repositório e são facilmente instaladas, conforme descrito anteriormente)





Criação da imagem do Windows 2003 Server + Terminal Services

A máquina virtual está pronta para ser inicializada. Tudo que precisamos é criar a imagem do Windows Server 2003 com servidores do terminal ativados para o virtual QEMU. A criação da imagem do Windows 2003 Server + Terminal Services é um procedimento complicado.

A criação da imagem envolve os seguintes passos:

criar um arquivo de vários gigabytes; iniciar o QEMU com a chave de partida do drive do CD; instalar o Windows 2003 Server; ativar terminal services; instalar drivers da placa de rede.

Esta é a etapa mais complicada. Mas você pode omiti-la e obter a imagem pronta aqui: http://fileshare.in.ua/20222



Para entrar no Windows use o seguinte:



login: Administrador

senha: Você pode definir sua própria senha

Baixe o arquivo w2k3.img alt="" em http://fileshare.in.ua/20222 (imagem do Windows Server 2003 para uma máquina virtual) para seu servidor privado em qualquer pasta. Para o intercâmbio de arquivos com o servidor será necessário o programa WinSCP. Ele pode carregar arquivos diretamente no seu servidor privado.









Inicialização do Escritório Remoto

Você pode iniciar a imagem do Windows 2003 Server em uma máquina virtual em um servidor remoto privado usando o planejador de tarefa AT ou localizando-o na auto-execução (/etc/rc.local). Primeiro, instale o agendador de tarefas para Linux usando o comando "aptitude install at". Também instale Midnight Commander (análogo Norton Commander) usando o comando "aptitude install mc''. Midnight Commander é iniciado pelo comando "mc". Depois disso, a janela a seguir aparecerá:









Utilizando o planejador de tarefa, uma máquina virtual com a imagem do Windows é iniciada usando os comandos:











Autostart de uma Máquina Virtual

Após o procedimento de inicialização estiver concluído, pressione Enter e, em seguida, Ctrl-D. Eu recomendaria localizar a inicialização da máquina virtual no Autostart (arquivo/ etc/rc. local). Mas antes disso, você precisará do programa adicional de sessões divididas (tela). Instale este programa utilizando os comandos:

aptitude search screen

aptitude install screen

Depois disso, abra o arquivo /etc/rc.local e escreva o autostart da máquina virtual com a imagem do Windows no servidor.









Verifique se a máquina virtual foi inicializada com o comando ps aux.









Assim, a máquina virtual é inicializada com a imagem do Windows. Termine o trabalho com o servidor usando o comando de saída:









Conectando-se a um Escritório Remoto

Conecte-se ao servidor do terminal remoto de uma forma comum: Iniciar - Programas - Padrão - Conexão - Conexão Remota do Desktop.











Como resultado, obtivemos o seguinte servidor com o MetaTrader 4.o inicializado:









Você pode, também, instalar no VPS FTP- e servidores Web seu próprio Fórum e outros serviços. Este artigo não contém a informação sobre suas instalações.

