Terminal Service Client. Como tornar o Pocket PC um amigo do Big Brother

Introdução

Existem alguns programas especiais que permitem controlar o seu PC usando um PDA. Ele pode ser controlado tanto via internet ou via Wi-Fi, em uma rede local. Se você é um administrador de sistema de uma rede local, você provavelmente muitas vezes tem que ir ao seu local de trabalho para fazer alguns ajustes. Já que programas de terceiros não devem ser utilizados, esta correria pode ser evitada pois o Terminal Service Client está incorporado no PDA do Windows.

Neste artigo, vou dizer-lhe como utilizar isso. Tomo a rede Wi-Fi como exemplo já que o Bluetooth funciona apenas em pequenas distâncias. Também presumo que você já tenha configurado sua rede Wi-Fi.

Tudo descrito a seguir funciona tanto no Windows 2000 quanto no Windows XP Professional.

Descrição

Para ser capaz de se conectar ao desktop do PC, existem algumas definições necessárias. Vamos começar com o desktop do PC. Clique com o botão direito do mouse no ícone "Meu Computador", selecione "Propriedades" e, na guia "Configuração Remota", marque a opção "Permitir que usuários se conectem remotamente a este computador".



Vá para "Painel de Controle" e selecione "Contas de Usuário".



Crie uma conta de usuário adicional e nomeie, por exemplo, Lan. É necessário criar uma senha para essa nova conta. Vá para verificação de endereços de IP. Clique com o botão direito do mouse em "Meus Locais de Rede" e selecione Propriedades.

Encontre "Conexões de rede sem fio" e clique com o botão direito do mouse selecionando "Propriedades".



Verifique e lembre-se as propriedades de TCP/IP.



Aqui vemos que o endereço de IP é 192.168.0.1. Isto é o que precisamos agora. Portanto, não vamos trabalhar mais com o PC mais e sim com seu PDA. Em primeiro lugar, ligue o Wi-Fi da rede. Em seguida, localize o programa Terminal Service Client na pasta "Programas" e abra-o.



No campo "Servidor", digite o endereço de IP especificado nas configurações de TCP/IP. No nosso caso, é 192.168.0.1. Se for necessário limitar o tamanho da tela, marque a opção "Limitar tamanho da área de trabalho do servidor para caber na tela". Caso contrário, a tela do PC será grande no PDA e, para visualização, será necessário percorre-la. No PDA, aparece uma janela propondo que você digite seu login e senha:



É necessário digitar o login Lan que criamos anteriormente, bem como sua senha. Pressione ОК e receba o aviso sobre algum usuário já ter entrado no sistema.



Pressione "Sim", sem dúvida, e receba um aviso em seu PC de que alguém quer entrar no sistema.



Você pode evitar esses avisos se você não tiver conectado anteriormente. No entanto, pressione "Sim". O Big Brother abre a janela abaixo e aguarda sua escolha (você não deve escolher qualquer coisa durante a sessão),



considerando que o PDA começa a exibir tudo que acontece no Big Brother.



Regras ou licenças não devem ser violadas, por isso aqueles que usam Windows XP Professional licenciado não devem usar a mesma cópia do sistema em várias máquinas ao mesmo tempo. No entanto, o sistema permite fazê-lo:

Adicione a chave de registro:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Terminal Server\Licensing Core] "EnableConcurrentSessions"=dword:00000001 Reinicie em modo de segurança (tecla F8 sendo pressionada). Isto é necessário para permitir todas as ações seguintes. Então, vamos precisar do arquivo chamado termsrv.dll da versão beta do Service Pack 2 para o Windows XP (SP2 build 2055). Este arquivo deve ser copiado para as pastas: C:\WINDOWS\system32 e C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 (não esqueça de salvar uma cópia de sua versão do termsrv.dll, apenas para garantir). Reinicie a máquina, crie mais um usuário e conecte a partir de outra máquina. Somente usuários registrados com nomes diferentes podem trabalhar simultaneamente. Então, se você tiver apenas um login, você terá que criar outro.



Conclusão

Aprendemos como controlar o PC com o MT4 Client Terminal instalado via PDA.