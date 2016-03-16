ターミナルサービスクライアントどのようにポケットPCをBig Brotherの相棒にするか

はじめに

PDAを使ってPCを操作できる特別なプログラムがあります。Wi-Fiやローカルネットワークなどで操作できます。もしローカルネットワークのシステムアドミニストレーターなら、いくつかの設定を行うために職場に来る必要があります。ターミナルサービスクライアントは、PDA Windowsに組み込まれているので、サードパーティ製品を使用されることなく、その苦労を避けることができます。

この記事は、その使い方を記載しています。Bluetoothが短距離で動作するので、Wi-fiネットワークを例として扱います。また、すでにWi-Fiネットワークをセットアップしていると想定します。

以下に記載されているすべては、Windows 2000とWindows XP Professiona下で動作します。

詳細

デスクトップPCと接続するため、いくつかの設定が必要です。デスクトップPCから始めましょう。"My Computer"アイコンを右クリックし、"Properties"を選択し、"Remote"タブの"Alow users to connect remotely to this computer"にチェックを入れてください。

"Control Panel"に行き、"User Accounts"を選択してください。

追加のユーザーアカウントを作成し、例としてLanと名付けてください。この新しいアカウントのためのパスワードを作成する必要があります。IPアドレスをチェックしましょう。"My Network Places"を右クリックし、Proptertiesを選びます。

"Wireless Network Connection"を見つけ、右ボタンでクリックし、"Properties"を選択します。

TCP/IPのプロパティをチェックし、覚えてください。

IPアドレスは192.168.0.1であることがわかります。これが今必要なものです。もうPCを扱わないので、PDAに移りましょう。まず、Wi-Fiネットワークを作動させてください。"Programs"フォルダのターミナルサービスクライアントプログラムを見つけ、起動させます。

"Server"フィールドに、TCP/IPセッティングで明記されたIPアドレスを入力します。この場合、192.168.0.1です。もしスクリーンサイズを制限する必要があれば、"Limit size of server desktop to fit on this screen"をチェックします。さもなければ、PCスクリーンはPDAで大きくなり、スクロールする必要があります。PDAで、ログインとパスワードを入力させるウィンドウが現れます。

パスワードとともにログイン名 Lanを入力しなければなりません。ОКを押し、警告を表示させまs。

"Yes"を押し、ほかの誰かがシステムに入るかもしれないという警告を受け取ります。

以前ログインしたことがなければこのような警告を避けることができます。しかし、"Yes"を押してください。Big Brotherは、以下のウィンドウを開き、選択を待ちます（セッション中は何も選択してはいけません）

PDAがBig Brother内で起こったことを表示し始めます。

ルールやライセンスは違反されるべきではなく、ライセンス付きのWindows XP Professionalを用いる人はいくつかの機械にて同じコピーのシステムを同時に使わない方が良いです。しかsh、そのシステムはそれを認めます：

レジスターにキーを追加してください:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Terminal Server\Licensing Core] "EnableConcurrentSessions"=dword:00000001 セキュリティモードにて再起動します (F8キーが押される). これは以下のすべてのアクションを可能にするために必要です。 そして、Windwos XPのService Pack2 ベータ版からtermserv.dllという名前のファイルが必要です。このファイルは以下のフォルダにコピーされる必要があります: C:\WINDOWS\system32 and C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386 (termserv.dllのご自身のピーしたものを持つことを忘れないでください). 機器をリロードし、もう一つのユーザーを作り、別の機器から接続しまう。異なる名前にてログインしているユーザーのみが同時に動作できます。もし一つのみログインしていれば、別のものを作成する必要があります。

まとめ

MeaTraderr4 TerminalをPDA経由で操作する方法を学びました。